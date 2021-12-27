«Горбачев: агент ЦПУ или спаситель от новой мировой войны?!» — С таким заголовком вышло пятничное «Место встречи» на НТВ.

В самой передаче и при обсуждении передачи разгорелся спор об СССР и о Горбачёве с Ельциным.

Решился представить эти споры вам.

Сергей Ростовцев

Я всегда с интересом смотрю передачу, но сегодня она у меня вызвала раздражение. Даже не досмотрел. Такое впечатление, что никто из уважаемых экспертов и даже очень уважаемых ведущих не понимает разницу между страной и государством. В стране может быть социализм, капитализм, хунвейбейнизм и прочее, но на референдуме 1991 года, мы голосовали за сохранение страны, под названием СССР, а не за то, чтобы в ней был какой-то иной или тот же распорядок. «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза ССР как Союза равноправных суверенных государств?» Не за социализм и коммунистическую партию, а за Союз. Отменить это решение референдума, может только другой референдум страны СССР. Никакие президенты или местные сельсоветы не вправе отменить это решение. По закону страна СССР существует. А какой в нём должен быть строй, распорядок, религии или атеизм, полиция или милиция, герб и гимн, может решать избранный народом СССР парламент.

Не злите меня!!!

Валерий Тинт

Сергей, за сохранение СССР никто никогда не голосовал, голосовали за новое государственное формирование, в виде союза суверенных государств. Подписание документов об их образование прервало ГКЧП. А старая аббревиатура просто использовалось как отправная точка, поскольку другого просто не было. Тем более, что 6 республик в голосовании не участвовало. А это уже не СССР. Не надо передёргивать.

Сергей Ростовцев ответил Валерию

Валерий, Вы пишите о стране или о государстве? Например: Была страна германия, а на её территории было два государства ГДР и ФРГ. Есть страна Курдистан. Но части её в государствах Турция, Иран, Ирак, Сирия.

Что прервало ГКЧП? ГКЧП, было попыткой взять управление исполнительной властью государства СССР. Не страны, а государства. Вы разницы между исполнительной и законодательной властью тоже не понимаете. Референдум высшая законодательная власть. Исполнительная может его решения исполнять, а не изменять. Ни ГКЧП, ни старосты, ни председатели деревень. Закон суров, но закон.

Валерий, И ещё раз: Голосовали за страну, Союз, а не за социалистическое государство. Читайте внимательно.

Валерий, И на счёт документов. Подписывать никакие документы после референдума не нужно. Референдум и его решения единственно полномочный документ.

Валерий Тинт ответил Сергею

Сергей, уважаемый, ну во первых, не вам судить, что я понимаю, а что нет. И не занимайтесь словесной казуистикой, заводя себя за угол. Да называйте как хотите. Я же говорю о том, что понятия СССР, в том виде которое существовало, на момент референдума уже не было. Это просто в некоторых играет ностальгия о каком то мифическом рае в котором якобы проживали.

Сергей, референдум это стремление к чему либо. А решение оформляется документами, где оговариваются всё условия.

Сергей Ростовцев ответил Валерию

Валерий, Напрасно вы переходите на личность. Я, как раз, в то время был одним из лидеров неформалитета. Меня даже два раза исключали из профсоюза. Спросите у дедушки что это значит. Диссидентом я был именно потому, что возражал против нарушения законов. По закону страна СССР существует. Обязана быть восстановлена, как бы я или вы к ней не относились. Это закон. Государство с тем же названием — не существует. Но есть у государства СССР приемник — Российская Федерация. РФ обязана выполнить волю референдума и восстановить СССР, а потом, возможно провести новый референдум по его роспуске. Это ЗАКОН, а не казуистика.

Валерий, Референдум это высший законодательный орган. Учите матчасть и не путайте страну и государство, даже если у них одно и тоже название. Хорошо государству ФРГ, находящемся на территории Германии, или КНР, находящемся на территории Китая. Страна Российская империя или СССР — это союз народов. Дворян, мироедов или пролетариев — не важно. Так вышло. Но названия не должны вводить в заблуждение. Пример. Россия, Франция и США демократические страны, а страны называющие себя странами парламентской демократии, по существу фашистские. Не в смысле нацизма и преступлений, а по форме политической власти. Это когда группы или партии договариваются и создают коалиции. Фашио — союзы. Не путайтесь в названиях. Это не казуистика. Просто иногда вас хотят названиями обмануть.

Валерий Тинт

На личности никогда не перехожу, просто пытаюсь останавливать людей которые пытаются это делать. И во вторых, ностальгия наверное дело хорошее, но абсолютно не действенное. Нонешние проблемы гораздо актуальней. Да, кстати, общий у нас был только «дедушка Ленин», который славо богу, уже давно почил.

Сергей Ростовцев ответил Валерию

Валерий, Какая ностальгия? Я живу в Израиле. Дедушка Ленин, это ваш. Просто я прихожу в … как бы это по мягче сказать… в ярость, когда плюют на закон и белое называют чёрным и наоборот. Почему арабов называю палестинцами? Какие они палестинцы? Они арабы живущие в Палестине. Филистимляне ассимилированы евреями. Страна СССР существует. Все решения о её роспуске — ничтожны. Государство СССР не существует. Что не понятно?

Валерий Тинт ответил Сергею

Сергей, уважаемый, осмелюсь вам предложить выйти из за угла словесных дебрей и прочитать рассказ Шукшина «Срезал». Удачи. (Это ни в коем случае не совет, а просто предложение).

Сергей Ростовцев ответил Валерию

Валерий, Шукшин это художественная литература, а я о законодательных актах. Лучше бы на Гаррисона сошлитесь, или на Дюма, Ремарка, Зощенко, Маркиза де Сада.

Валерий, И в следующий раз, если не желаете заниматься юридическими «дебрями», не вступайте в полемику. А то я так с Вами и до 120 лет не доживу. Будьте здоровы.

Юрий Сохович

Конечно же,не агент и не предатель!Просто хотел сделать лучше,а получилось,как всегда…

Ирина Стецкевич

Юрий, когда шлёпаешь по клавишам, включай мозги. Руководитель, который хочет блага для СВОЕЙ СТРАНЫ, не раздаёт то, что создано всем народом даром. Как буд-то это его личная, частная собственность.

Юрий Сохович ответил Ирине

Ирина, вы про приватизацию что ли?

Сергей Ростовцев

Юрий, Это наверное правильно. Но ведь за халатность или за убийство по неосторожности в России судят? Понимаете, если не судить по закону у людей возникает желание более резких мер, а иногда и желание суда Линча. Сколько тысяч убили Горбачёв и Ельцин своими действиями? У бивать не нужно. И садить в тюрьму. Но конфисковать имущество находящееся во владении их семей в России, нужно. И уж конечно, ни каких пенсий кроме минимальных, как для простых людей.

Юрий Сохович ответил Сергею

Сергей, не знал,что Горбачёв и Ельцин работали киллерами!

Сергей Ростовцев ответил Юрию

Юрий, Киллер это тот, кто убивает специально. А тот кто выбрасывается с девятого этажа, но падает не на асфальт, а на голову прохожего, и в отличие от прохожего остаётся жить, ответить должен!

Юрий Сохович ответил Сергею

Сергей, это по какой такой статье?

Сергей, и не знал я,что они выбрасывались…

Сергей Ростовцев ответил Юрию

Юрий, По статьям халатность и причинение убийства по неосторожности, с отягощающими обстоятельствами. Они же не в магазине поскользнулись и кого-то с ног сбили? Они делали сознательно нечто не адекватное пользуясь властью, что привело к смерти большого количества людей.

Юрий Сохович

Сергей, а вы знаете такого правителя, действия которых не привели бы ни к чьей смерти?А шагнувшие в окно оправдаются,что тот сам подставился…

Сергей Ростовцев ответил Юрию

Юрий, Выбрасываться с этажа и убить, юридический прецедент. Это в Ленинграде одна мадам так решила покончить счёты с жизнью и получила два года за неумышленное убийство. Но она не умышлено убила только одного. А эти ребята, даже страшно представить скольких на замерзание в подъездах обрекли, на петлю, эмиграцию и прочие радости.

Юрий Сохович

Сергей, той мадам сделали бы одолжение,если бы приговорили в казни.И вы утверждаете,что это 2 правителя умышленно жертв добивались?А остальные не умышленно?

Сергей Ростовцев ответил Юрию

Юрий, Власть это власть. Кого-то её действия убивают. Но если скажем, Сталина, может оправдать то, что он старался подготовить страну к войне и победил в войне… Победил главное оправдание. То в какой войне победили эти … (материться не хочу)?

Юрий Сохович

Горбачёв,например,закончил Афганскую войну и тем самым сократил количество её жертв.А так же пытался предотвратить Чеченскую.»Блаженны(как известно)миротворцы!»

Сергей Ростовцев ответил Юрию

Юрий, Конечно жертв они не умышляли. Но если человек взялся быть электриком и начаянно опустил оголённые провода в бассейн с десятком купающихся, тюрьмы ему не избежать.

Юрий Сохович ответил Сергею

Сергей, что-то у вас примеры какие-то несуразные.Электрик знает,что работая,надо вырубать…

Сергей Ростовцев ответил Юрию

Юрий, И что? С чеченской получилось? А нужно было с национализмом по сталински бороться. А уж что Ельцин с Афганом утворил, даже страшно представить. Его же за это нужно в Афган передать. Труп передать. Чтобы его там закапывали, выкапывали, четвертовали, закапывали и по новой.

Юрий Сохович ответил Сергею

Сергей, Ельцину я не адвокат,за него никогда не голосовал.А Горбачёв—совсем другое,с него,кстати,и начинался разговор(насколько помню).

Сергей Ростовцев ответил Юрию

Юрий, Электрик знает. Он этому учился. А эти … чему учились? Взялись бы за работу электрика не понимая что творят, сидели бы. А что, в управлении государством всё можно? Сказали бы «не могу» и шли бы в трактористы.

Юрий Сохович ответил Сергею

Сергей, один учился на юриста(и попытался создать т.н.»правовое государство»),другой—на строителя…

Сергей Ростовцев ответил Юрию

Юрий, Напомню, как Горбачёв гордился якобы чистыми руками. Да по сравнению с ним, Сталин святой. Сталин убивал ради великой, пусть и не всеми принятой цели, а Горбачёв своим преступным бездействием убивал только за счёт своих «чистых рук». Да его руки не по локоть — по плечи в крови.

Юрий, Вы знаете, я учился в Университете на биофаке. Но мог после этого и учителем биологии и химии работать. Ну, учителем биологии действительно мог. Но пойти в учителя химии мне и в голову прийти не могло. А у меня были большие основания чем у этой …. (мат пропускаю) парочки.

Юрий Сохович ответил Сергею

Сергей, это серьёзное обвинение!И просто так голословно обвинять не следует!Кстати,не то,что вы(с явным пристрастием),наши умные политологи иногда позволяют себе голословие.Всё требует расследования да профессионального и беспристрастного!

Юрий Сохович ответил Сергею

Сергей, не думаю,что у вас были большие основания.Скорее всего,у вас получилось бы гораздо…

Сергей Ростовцев ответил Юрию

Юрий, Взялся за гуж, не говори что не туж. Результаты мы видим. За результаты нужно отвечать.

Юрий Сохович ответил Сергею

Сергей, а какие,собственно,результаты?Какая империя,кроме России,не распалась?Австровенгрия?Великобритания?..

Сергей Ростовцев ответил Юрию

Юрий, Я в президенты СССР, и даже в генеральные секретари не шёл. И не собирался. Потому что понимаю — не понимаю всех деталей управления. А эти чего попёрлись? Власти захотелось. https://youtu.be/f9VdxKOlaiI

3:24

Юрий Сохович ответил Сергею

Сергей, Ельцину,видать,захотелось…

Сергей Ростовцев ответил Юрию

Юрий, Империи распадались. Их правителей казнили. Я не кровожадный. Но отнять то, что семьи этих … (мат пропускаю) получили не по праву, отобрать нужно.

Юрий, А чего он на танк полез? Ему под танк лезть надо было. Сколько людей осчастливил бы?

Юрий Сохович ответил Сергею

Сергей, может и не крово,но жадный.И вряд ли их семьи получили слишком много.Гаврила казнил,вроде,до того…А что де Голля казнили,не знал!

Сергей, не ко мне вопрос!

Сергей Ростовцев ответил Юрию

Юрий, Иван Иванович Копец, генерал авиации, увидев как он наруководил в начале войны, застрелился. Де Голь, знал что делает. Согдасны мы с ним или нет, но он сделал то что хотел. Но на де Голя много раз покушались. А в Горбачёва, из брезгливости, даже руки марать ни кто не стал.

Юрий Сохович ответил Сергею

Сергей, самоубийцы—те же убийцы только в другую сторону!А в Грбачёва тоже стоеляли,не в курсе?

Сергей Ростовцев ответил Юрию

Юрий, Когда командир принимает на себя ответственность, и делает последний выстрел себе в голову — он не убийца. Когда капитан не сходит с тонущего корабля даже последним, он не убийца. А вот когда бежит с этого корабля первым и гордиться «чистыми руками», а остальные могут умирать от голода и холода, терять семьи, детей, Родину, ему по барабану, нужно хотя бы, чтобы то, что ему эта Родина дала, он честно вернул… добровольно или не очень.

Юрий Сохович ответил Сергею

Сергей, а Горбачёв с»корабля»и не бежал.Его,помнится,сравнивали с винтсёрфингистом: вот,кажется,волны сейчас поглотят его,а он опять на гребне.Он покинул только тогда,когда его освободили от ответственности..А выстрел в чью бы то ни было голову(если он при этом никого не защищает)всё-таки убийца!

Сергей Ростовцев ответил Юрию

Юрий, И сколько миллионов жизней стоил этот его «серфинг»? Какая опасность угрожала СССР когда этот … (мат пропускаю) пришёл во власть? Серфингист рискует своей жизнью а не миллионами загубленных жизней и судеб за которые он взял ответственность. Но была бы оправданием победа. А он ради 30 серебрянников, позорил страну рекламируя пицу. Ему же отвалили полмиллиона не за фотогеничность, а за то, чтобы унизить страну, показав как пал её бывший президент. У меня такое впечатление, что за эти деньги он и зад свой подставил бы, для рекламы ЛГБТ.

Юрий Сохович ответил Сергею

Сергей, вы знаете,не подсчитывал!А уж если вы сие заявляете,подсчитайте,пожалуйста,и,пожалуйста,каждую обоснуйте.А так же докажите,что средства от той рекламы он потратил на свои личные нужды!И без этих подсчётов и доказательств прошу мне больше не писать!Краснобаев хватает!

Сергей Ростовцев ответил Юрию

Юрий, А если не на личные нужды? Так что? Можно? Домик за границей ему можно? А умирать от холода в подъездах, как его бывшие сограждане, или унижаться за центы на чужбине? Он что, уважения заслуживает? Козёл!