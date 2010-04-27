Ковчег или космический корабль, построил НОЙ?

Китайские археологи заявили, что нашли остатки библейского Нойева ковчега, в котором Ной, его семья, и животные всего мира якобы спаслись от Всемирного потопа, якобы произошедшего на Земле около 4 — 5 тысяч лет назад.Обнаружены остатки сооружения на высоте 4 тысяч метров на горе Арарат оккупированной Турцией.По данным углеводородного анализа материалы находки, имеют возраст +- 4 тысяч 800 лет.«Мы не уверены на все сто процентов, что речь идёт именно о Ковчеге, мы уверены в этом на 99,9%» — заявил представитель группы археологов.Найденный «Ковчег» состоит из нескольких частей, в которых, могли бы быть размещены различные виды животных.Место, где обнаружены обломки, не приспособлено для жизни людей, потому археологи исключают возможность того, что находка может оказаться разрушенным жильём.Но о находке Ковчега разныеисследователи сообщали много раз, и все эти открытия были сделаны в разных местах.В 2006 году американцы объявили, об обнаружении этого объекта, на прикаспийских горах Эльбурс оккупированными Ираном. Но Большинство искателей «Ноева ковчега» отдает предпочтение горе Арарат. Они подкрепляют свою теорию и тем, что в архивах американской разведки хранятся снятые в конце 50-х гг снимки странного объекта на горе, который был назван «араратская аномалия». ЦРУ В 1997 году публично обещало рассекретить снимки Арарата, однако, как всегда, солгало.Американский астронавт Джеймс Ирвин, занимающийся поисками «Ковчега», в 1989 году снял на Арарате необычный коричневый предмет. Просмотрев запись, часть западных специалистов высказала предположение, что на Арарате действительно находятся остатки «Ноева ковчега».Уже в этом январе, Ирвинг Финкель из Британского музея заявил, что «Ноев ковчег», скорее всего, представлял собой нечто вроде гигантского круглого плота из тростника. Такое описание судна, спасавшегося от потопа, он смог прочесть на вавилонской глиняной табличке, возрастом около 3700 лет.Мы следили и следим за всеми этими событиями, но видим что к сожалению, квалифицированные ученые этой проблемой заниматься не захотели. И мы (коллектив журнала «Пинок») были вынуждены заняться своим исследованием этого вопроса.Первое что мы сделали, это послали к уже обнаруженным образцам свою исследовательскую группу, и поручили группе лингвистов разобраться и ответить на вопрос: Есть ли вероятность (и какова она) действительного описания этих событий религиозной литературой.Первый ответ мы получили от лингвистов.Вероятность такого события есть, но оно понимается нами совершенно иначе, чем это описывает сама древняя литература.Так, в наиболее хорошо сохранившихся (по религиозным причинам) текстах еврейского Пятикнижия, в главе Берешит, воды всемирного потопа, к той воде о которой мы говорим сегодня, не имеют никакого отношения. Скорее всего, в истории о потопе описано космическое путешествие и колонизация земли некими представителями гибнущей на другой планете цивилизации.К этому времени, вернулись наши исследовательские группы с образцами предполагаемых «ковчегов». И тут нас ждало открытие. В клетках объекта, фотографии которого так тщательно скрываются ЦРУ, не смотря на общую схожесть структуры с древовидными клетками, ни хлоропластов, ни хромопластов, ни пропластов, ни лейкопластов или следов этих органоидов, обнаружено не было.Что говорит, или о незнакомой, необычной для земных растений, клеточной структуре этого объекта, или о том, что само изделие выращивалось как структура растительных клеток – изначально.Переведу на русский.Есть вероятность, что некоторая цивилизация, научилась выращивать космические корабли как деревья. Для того, чтобы эти «деревья» не могли расти самопроизвольно, нарушая конструкцию, они были модифицированы так, что росли исключительно в нужном направлении и ровно до того момента, пока в эти клетки поступали питательные вещества.Это, кстати, объяснило хорошую сохранность «ковчега», до нашего времени.Видимо и земной цивилизации лучше начать растить необходимые ей формы, чем лить их из стали.Это открытие новой технологии принадлежит нашему журналу.Так всегда бывает, когда проблемой начинают заниматься ученые, а не копатели и туристы.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2010

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