Коронавирус — баллада.

Идут по морю пароходы
Скользят по рельсам поезда
У них сегодня полно работы
У них сегодня одна забота
Возить заразу
Туда — сюда.
Коронавирус,
Не мамин цимес
И он не цитрус,
Наверняка.
Коронавирус
Он как папирус
И только надпись
Из РНК
Иран, Корея и Япония
Италия и ФРГ
Тупые видно и не поняли
Что мир весит на волоске.
А что с Китаем?
Да мы не знаем.
Там вирус мейд ин США
Там рядом их лаборатория
Где этот вирус изготовили
В Ухань подбросили и
« Ша!»
Хозяин той лаборатории
Где этот вирус изготовили
Решил, что слишком много нас
Решил, что мира население
Должно раз в десять быть по-менее
Готовил нам, наш смертный час.
И СПИД и гриппы
Они кавиды
И почерк дяди определён
Мерзавцы по его указам
На нас обрушили заразы
У дяди доллар и счастлив он.
И где взять силы
Да у России.
Она злобна и агрессивна
Она границы все перекрыла,
Чтоб не одно больное рыло
В её простор, без карантина
Не закатило.
Коронавирус,
Не мамин цимес
Коронавирус, он РНК
А на кладбищах
Сегодня тысчи
А будет больше
Наверняка.
И вот мне снится
Что все границы
Давно закрыты
Для вся и всех
И США под океаном
Во сне мне кажется не странным
Что где был вирус, весёлый смех.
Летят по небу самолёты
Идут по морю пароходы
Скользят по рельсам поезда
У них сегодня полно работы
У них сегодня одна забота
Возить заразу
Туда — сюда.
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