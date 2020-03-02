Коронавирус — баллада.

Летят по небу самолётыИдут по морю пароходыСкользят по рельсам поездаУ них сегодня полно работыУ них сегодня одна заботаВозить заразуТуда — сюда.

Коронавирус,

Не мамин цимес

И он не цитрус,

Наверняка.

Коронавирус

Он как папирус

И только надпись

Из РНК

Иран, Корея и Япония

Италия и ФРГ

Тупые видно и не поняли

Что мир весит на волоске.

А что с Китаем?

Да мы не знаем.

Там вирус мейд ин США

Там рядом их лаборатория

Где этот вирус изготовили

В Ухань подбросили и

« Ша!»

Хозяин той лаборатории

Где этот вирус изготовили

Решил, что слишком много нас

Решил, что мира население

Должно раз в десять быть по-менее

Готовил нам, наш смертный час.

И СПИД и гриппы

Они кавиды

И почерк дяди определён

Мерзавцы по его указам

На нас обрушили заразы

У дяди доллар и счастлив он.

И где взять силы

Да у России.

Она злобна и агрессивна

Она границы все перекрыла,

Чтоб не одно больное рыло

В её простор, без карантина

Не закатило.

Коронавирус,

Не мамин цимес

Коронавирус, он РНК

А на кладбищах

Сегодня тысчи

А будет больше

Наверняка.

И вот мне снится

Что все границы

Давно закрыты

Для вся и всех

И США под океаном

Во сне мне кажется не странным

Что где был вирус, весёлый смех.

Летят по небу самолёты

Идут по морю пароходы

Скользят по рельсам поезда

У них сегодня полно работы

У них сегодня одна забота

Возить заразу

Туда — сюда.

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