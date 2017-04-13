Корни нацизма лежат глубоко. Так глубоко, что сразу человек даже не понимает, что он заражен этим вирусом.

Я утверждаю, что Джордано Бруно был сожжен нацистами.

Он, Бруно, утверждал множественность миров, а папская церковь не желала расстаться с уникальностью нашего мира.

Я убиваю тараканов, комаров, мух. Я ем мясо животных, плоды растений и сами растения. Но я не считаю, что я лучше их. Я не лучше тех, кого я ем и тех, кого убиваю, потому что они просто мешают моему комфорту.

Я не лучше, но я имею право существовать, так как мне удобно. И если меня, случайно оказавшегося в диком лесу убьёт какая-то тварь, потому что я ей буду мешать или она захочет есть…, ну что ж, таков мир. Или я или меня. Ни я не лучше, ни то что может меня убить, не лучше. Вопрос в том кто сильнее.

Конечно, я против бессмысленных убийств. Убивать, просто для того, чтобы убить, мерзко.

Убивать для комфорта или чтобы поесть, это нормально. И это надо признать, иначе человек становиться нацистом.

Почему?

А потому, что не убивать не получается и тогда начинается создание теорий, что мы высшие создания, а тараканы или бараны, низшие.

А как только человек начинает так считать, он начинает делить весь мир, на высших и низших. Человек воздвигает культ своей уникальности.

Тут не важно, это уникальность по цвету кожи, волос или принадлежностью к другому классу живых организмов.

Начинается построение идеологических теорий, объясняющих, почему убивать этих хорошо, а этих плохо.

И тогда эти люди начинают убивать не потому, что им нужно для комфорта или питания, а для того, чтобы искоренить скверну. Начинают убивать ради убийства. Например, сгонять в газовые камеры и сжигать в крематориях.

И не всегда убивать. Можно и в рабов превратить

Но это всё враньё, гадость и нацизм.

Никто не выше, не ниже. В человеческом обществе мы согласились жить по определенным законам, чтобы было возможно сотрудничество.

Но как только в каком-то вопросе мы видим двойной стандарт, мы четко можем сказать – человек нацист.

Но, актуальный пример.

Вот Рексу Тиллерсону, на тридцать седьмой минуте пресс-конференции с Сергеем Лавровым задают вопрос о хакерах. Дескать он осуждает хакеров атаковавших США, но хакеры США в рамках правительственной программы атакуют Иран и северную Корею.

И Тиллерсон отвечает, что атаки США это полезные атаки.

Тут хотелось бы спросить:

— Полезные кому?

Нет, лично я вовсе не против этих атак. Но осуждать за такие же атаки других, нацизм. Каждый делает то, что полезно для него.

Потому что, если мы эту полезность для кого-то возводим в моральный закон, то рано или поздно возникнут и газовые камеры и крематории.

Я понятно изложил, или у читателей остались вопросы?