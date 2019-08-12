Историческим обществам РФ, и министерству образования, к 75 летию победы в Великой Отечественной Войне,предлагаю провести КОНКУРС «Если завтра война?», для всех знающих русский язык и историю.

Условия таковы: — Вводная — Вы попали в прошлое. И оказались в кабинете Сталина 22 апреля 1941 года.

Задание: Что Вы предложите для того, чтобы избежать или минимизировать катастрофу начала войны.

Условия:

1. Сталин вам верит, но начинать войну первым не будет.

2. Можно предлагать любые стратегические, тактические и технологические изменения, которые возможно осуществить за два месяца до начала войны и которые соответствуют технологическим возможностям того времени.

Конкурсное задание должно быть выполнено в виде реферата, включающем следующие разделы:

а) До 22.06.1941

1. Технологические решения.

2. Изменения в расположении и действиях войск

3. Работа с населением.

б) Первый день войны.

Изучая возможные ошибки или то, что конкурсанты посчитают ошибками, они лучше познакомятся с историей Великой Отечественной Войны, а также продемонстрируют свои стратегические и организаторские возможности.

Победы в конкурсе можно присуждать, как за каждую категорию, так и за общее задание.

Конкурс кроме интереса к истории выявит будущих организаторов вооружённых сил.

Опубликовать условия конкурса, чем раньше, тем лучше.

Гвардии сержант, Сергей Юрьевич Ростовцев