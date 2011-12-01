Комментарии читателей истории…

Здесь разрешено оставлять комментарии только тем кто непосредственно НЕ участвовал в конфликте и его истории, который описан на странице «Помогите спасти дочь!», но хочет высказать свое мнение.

Те кто в конфликте или в предконфликтной ситуации как-то участвовал, могут сделать это здесь.

Основные места обсуждения:

Форум Союз

http://forum.souz.co.il/viewtopic.php?t=95210&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=

Израильский форум

Но можно и здесь.