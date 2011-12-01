Комментарии читателей истории…

Опубликовано автором

Здесь разрешено оставлять комментарии только тем кто непосредственно НЕ участвовал в конфликте и его истории, который описан на странице «Помогите спасти дочь!», но хочет высказать свое мнение.
Те кто в конфликте или в предконфликтной ситуации как-то участвовал, могут сделать это здесь.
Основные места обсуждения:
Форум Союз
http://forum.souz.co.il/viewtopic.php?t=95210&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Израильский форум

Но можно и здесь.

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Комментарии

Комментарии читателей истории… — 12 комментариев

  1. Форумы на которых данная тема обсуждается:
     
     
    is.co.il /showthread.php?t=9096 — тему закрыл после 59 откликов.
     
     
    http://forum.souz.co.il/viewtopic.php?t=95210&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
     
     
    http://proza.ru/2011/12/11/961
     
     
    forumpravo.israelinfo.ru /viewtopic.php?p=237217#237217 — тему закрыли не указав причину
     
     
    http://sliha.livejournal.com/10465.html
     
     
    bestmedisrael. com /ru/forum.html?func=view&catid=3&id=238#238 — тему или удалили или запрятали.
     
     
    www. iinfo. co.il/forum/rus/viewtopic.php?f=24&t=3201 — тема удалена.
     
     
    http://expat.su/forum/viewtopic.php?f=125&t=7188
     
     
    look-israel .com /viewtopic.php?f=3&t=500 — тема удалена.
     
     
    http://neuroleptic.ru/forum/topic/5428
     
     
    www. psychoreanimatology .org /modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&type=&topic_id=3874&forum=9 — и здесь удалили
     
     
    http://www.israel-forum.org/showthread.php?t=1840
     
     
    http://www.israel-forum.org/blog.php?b=18
     
     
    Будет больше.
     
     

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  2. Боже мой! И на фоне таких дел Вы тут хихикаете о политике?

    Хороший череп достался Вам ,Сергей. Можно без каски ездить на мотоцикле. Ситуация экстроординарная. Женщину конечно серьёзную Вам Бог дал . Этож что надо с ней сделать что бы молотком получить по голове? На меня женщины нападали в разное время, но максимум с тапком и криками Сволочь я покажу тебе как надо обращаться с женщиной! Я всегда считал что проявление жёсткого поведения со стороны женщин говорит об их жедании получать несколько больше любви. Так они привлекают к себе внимание . Ну тапа если выживет то трахнет ,а не выживет то и нафиг он нужен такой.

    Зачем вам эта катавасия с ребёнком . Берёт она дочь , ну и ладно. Ребёнку мама нужнее , конечно адекватная . А мама адекватная ,я думаю. Ну убила же. Значит можно считать что и не хотела убивать ,а так пугала ,что б боялся и знал кто в доме хозяин. А может в бега? За кардон ? Пока выезд не перекрыла. То пасадят на платежи и повесят долги и пиши пропало. Израильская тема : женщину развести с прежним мужиком (русскоговорящим) заставить мужика платить её . И государство имеет раба мужика и свободную обеспеченую бабёнку. Для местных изеров свободная обеспеченая бабёнка ( причём белая) — хорошо , а мужик без права выезда и обложеный долгами — раб . И то и другое для Израиля хорошо.

    Это и не только я так думаю . Это многим в мозг приходит ,что пропаганда и социальные службы специально разрушают русскоговорящие семьи. Им нужны рабы и белые бабы. Бежать надо от туда!Сломя голову!!! Но голову Вам не сломали пока , Так поймите намёк и не ждите когда она возьмёт молоток потяжелее. Сочувствую.

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  4. Горазды Вы меня драпать уговаривать….
    Выезд давно закрыт.
    Кроме того вы забыли спросить мою дочь.
    Вот, не дай бог конечно, ваш ребенок сказал бы вам: «Ты мой ангел хранитель. Я хочу жить с тобой»
    Отдали бы вы его такой маме?
    А если с ребенком что?
    В каком месте себя кусать?
    А то что не убила, так не ее вина или заслуга. Кости у меня действительно не стандартные, и благодаря американским ученым, я даже знаю, почему. Американцы в москву поехали на русских эксперименты устраивать. Так вот выяснили, что у тех кто пользуется два часа в день метро, от вибрации, через год кости удваивают крепость. Единственное условие, должно быть достаточно кальция. А у меня его… Ногти не всякие ножницы срезают. Неготорые ножницы я могу стричь ногтями. 🙂
    Теперь без шуток. То что хотела убить, я знаю наверняка. Постепенно я буду публиковать эпизоды и вы поймете это тоже.
    Но есть еще и такой смешной довод:
    Попробуйте с высоты одного метра (даже не ударить) бросить пять кило стали в висок. Какой шанс выжить?
    Она один раз в висок попала…, но молоток соскользнул и содроал кожу с левой макушки. Потом я (инстинкты работают), еще не проснувшись, закрыл весок рукой.
    Кость пальца цела (о своих костях я писал), но мясо пробила до кости.
    Так что, ни каким образом уступить ей ребенка не могу.
    Скорее …. впрочем пока есть надежда, не будем о грустном, которого я всеми силами пытаюсь избежать.

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  5. Верю каждому слову.Они мне и моему сыну тоже загубили жизнь.Самими изощреными методами.Ищу где придать огласки.И все с помощью психиатрии.автор свяжитесь со мной.

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    • Спасибо большое за поддержку. Обязательно свяжемся.

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  6. Вообще история жуткая. Ваших израильских социальников вообще всех перевешать надо. Они же уже совсем охерели -козлы… вернее козлихи… ведь там бабы в основном?

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  7. Да. Там в основном бабы.
    Ну и в остальном я с Вами согласен.

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  9. Жуткая история. Удачи и победы Вам, земляк.
    Интересно, слышишь о социальных работниках (независимо от страны) только нагатив.
    Везде они разрушают семьи, отнимают у родителей детей, творят несправедливость и произвол.
    Что ж это за каста такая? Причём, наднациональная.
    Произвол они творят и в России тоже. И сейчас много дел в странах Скандинавии, где у русскоязычных родителей отбирают детей.

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