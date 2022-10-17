Клевета на Зеленского.

Клеветники клевещут на Владимира Александровича Зеленского.

А вот с моей точки зрения, а я не могу не верить своим ушам, нет человека, который так упорно, последовательно и талантливо, 18 лет подряд, продвигает свои идеи. Он добивается своего и как мне кажется добьётся в достижении своих целей полного успеха.

Вот несколько лет назад, обращаясь к Владимиру Владимировичу Путину, он попросил его забрать Украину. Забрать, хотя бы за долги.

И тот кто не видит что всё к этому идёт, пусть вспомнит и посмотрит что происходит сегодня.

Разве был у Украины, когда-нибудь, хоть сто лет назад, хоть тридцать или десять такой государственный долг?

Не было такого никогда!

Он не оставил России ни единого шанса этого не сделать: нацистов пригрел, начал разворачивать инфраструктуру НАТО и даже заговорил о ядерном статусе.

Умеет человек добиться своего.

И постепенно, сегодня Россия забирает к себе территории бывшие ранее Украиной. И единственное о чём можно беспокоиться, чтобы эта «конфискация за долги» не закончилась родиной В.А. Зеленского, Днепропетровской областью. Киев, Харьков, Полтава, Сумы Кировоград, Николаев, Одесса, Львов и так далее, В.А. Зеленскому могут этого не простить.

Сказал «Украина»? Значит вся Украина!

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022

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