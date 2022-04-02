Киевский гамбит и Днепровский котёл.

Когда я услышал выступление Мединского, я был крайне возмущён. Мало того, этот парень и на следующий день повторил основные тезисы меня возмутившие.

Ещё больше я запереживал, когда эти тезисы, косвенно подтвердил Лавров.

— Что происходит? — закричал во мне антинацист.

Глубокое разочарование вызвал реальный отвод войск РФ из восточной зоны Киева/Егупца, Чернигова и даже Сум.

Моей печали не было границ, пока я не узнал, что войска РФ могли, но не взорвали железную дорогу из Киева/Егупца, до Екатеринослава, а из Екатеринослава до донецкой группировки ВСУ.

Железную дорогу пощадили, а склады ГСМ мочат, где только заметят. Я задал себе вопрос:

— Почему так? И тут мне стало ясно то, что «великие» украинские стратеги, проспали.

15 тысяч войск из под Киева/Егупца, были переброшены по железной дороге к Екатеринославу, с идеей перебросить их на усиление Донецкой группировки ВСУ.

Но постепенно.

С самого начала операции, которую Россия вела довольно успешно, у неё, как незаживающая рана была переброска оружие из Польши во Львов и дальше до самых линий столкновения. Определить, что в перевозимых вагонах, не всегда можно. А ударить по мирному поезду, Россия позволить себе не могла.

Но оружие кто-то должен получить?

А теперь, когда эти 15 тысяч значительно удалились, а воздушное пространство под контролем России, можно уже взрывать и железную дорогу и перекрывать линию Ирпень – Херсон.

Даже не войсками перекрывать, а артиллерией и авиацией.

Теперь оружие вручать будет почти некому. Все войска ВСУ в большом котле. А как его назовут, Донецкий или Днепровский, дело семантики.

Мне, всё это стало ясно вчера но до передислокации войск, писать об этом я не хотел. Я не записывался в аналитический отдел ВСУ. И вообще, во время шахматной партии подсказывать не корректно. Но ход уже сделан и как мне кажется, ВСУ пора капитулировать.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022

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