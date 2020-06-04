Карма для США и не только.

Карма одно из важнейших понятий в индийском мировоззрении. В соответствии с её идеей справедливые или несправедливые поступки человека, совершаемые им сегодня определят его судьбу завтра. Судьба с ним расплатится по-своему.

Кто-то считает это бессмыслицей. Кто-то считает, что награбленное сегодня, создаст завтрашнее благополучие ему и его потомкам.

А фиг.

Карма не обязательно настигает преступника или праведника сразу. Карма, как говорят в медицине, это отдалённые последствия.

За всё придётся рассчитаться.

Современное благополучие США основано на геноциде целого народа и на рабстве другого народа. Оно основано на грабеже всех народов мира, за счёт долларовой Бретон Вудской афёры. Оно основано на финансировании войн в других странах и организации в них цветных и прочих революций

Посмотрите, какое количество учёных и изобретателей США известных миру, действительно родились в США?

Эйнштейн бежал от нацистов, которых США финансировали, через промышленность третьего рейха. Но разве только Эйнштейн?

Чтобы перечислить все гнусности и подлости этого американского государства, нужно писать толстую монографию.

Но кого это убедит?

А кто-то ещё и скажет, что молодцы, раз построили такую империю.

Карма такого не скажет.

США горит.

Не знаю сгорит ли оно в этот раз, но то что сгорит уверен.

Ему бы рассчитаться, хоть с теми с кем это пока возможно. С индейским народом это вряд ли возможно. Но есть и те, кто получив своё уменьшили бы богатство США, и облегчив его карму. Причём рассчитаться с процентами.

Но этого не будет.

Что такое США сегодня? Это бандформирование с долларовым печатным станком и ядерными ракетами!

А главное, что дала миру США? СПИД и парады педерастов? Это что, лучше чем парад победы? Более цветной флажок?

А вместе с США с долгами должен расплатиться весь западный мир. Расплатиться с процентами, которые натекли с того времени, когда были ограблены и превращены в колонии другие страны.

И Израиль, в котором я живу, должен расплатиться с теми, кто приехал на ПМЖ и стал рабом устроенных местных.

Тех, кого слили в Израиль вместе с семьёй и чью семью Израиль разрушил. Кого превратил в малообеспеченных и несчастных. Расплатиться с процентами, за их загубленные жизни.

Но пока горит США. Красиво горит! Мне нравиться.

Да здравствует американский бунт, бессмысленный и беспощадный.

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!

Спасибо тебе Карма!