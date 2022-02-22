Поскольку США и их союзники уже долгое время утверждали, о Российских войсках на территории Донбасса, теперь когда они действительно туда входят нет никаких оснований принимать какие либо санкции.
Но США санкции сразу приняли. И это очень жёсткие санкции – запрет американским компаниям работать на территории ДНР и ЛНР.
Самое интересное, что этими санкциями США признали субъектность новых государств.
Единственный вопрос оставшийся в рамках конструктивной неопределённости, это границы в которых ДНР и ЛНР будут существовать.
Эти границы будут зависеть от многих факторов, но им есть куда стремиться.
© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022
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Капкан для США — ДНР и ЛНР
Поскольку США и их союзники уже долгое время утверждали, о Российских войсках на территории Донбасса, теперь когда они действительно туда входят нет никаких оснований принимать какие либо санкции.