Капкан для США — ДНР и ЛНР

Поскольку США и их союзники уже долгое время утверждали, о Российских войсках на территории Донбасса, теперь когда они действительно туда входят нет никаких оснований принимать какие либо санкции.

Но США санкции сразу приняли. И это очень жёсткие санкции – запрет американским компаниям работать на территории ДНР и ЛНР.

Самое интересное, что этими санкциями США признали субъектность новых государств.

Единственный вопрос оставшийся в рамках конструктивной неопределённости, это границы в которых ДНР и ЛНР будут существовать.

Эти границы будут зависеть от многих факторов, но им есть куда стремиться.





© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022

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