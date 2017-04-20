Калейдоскоп, по новостным заголовкам:



20.04.2017 ГОД

1.

В США открывается церковь конопли

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Правильно. Раз религию запрещать нельзя….

Но как до сих пор «ККК» не стал церковью?

2.

С «Байконура» к МКС стартовал корабль с российско-американским экипажем

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А что, космонавты США, на батуте так и не научились взлетать, и нарушают санкции?

3. В Израиле:

Жена через суд требует обязать мужа носить обручальное кольцо

То есть, она думает что если у мужа сорвётся какое-то сексуальное свидание из-за наличия кольца, муж станет лучше к ней относиться?

4.

Банк Израиля: программа Кахлона хороша при условии, что не окажется временной.

Программа Кахлона отвратительна, поскольку главная проблема Израиля, это жильё и спекуляция на нём, что и создаёт нищету, а Кахлон, деньги которые могли быть потрачены на строительство малогабаритного социального жилья, вновь выбрасывает на программы, основную часть денег от которых получат чиновники, деньги распределяющие.

5. Во Флориде:

Теннисный матч был прерван из-за пары, занимавшейся сексом

Новость попала в рубрику спорт.

А мне интересно, присутствовал ли во время секса, судья федерации секса, и проходил ли секс по правилам?

6.

В Верховной раде хотят ввести дебаты

То есть, это видимо новости лингвистики.

Теперь, для политкорректности, так решили называть мордобой.

7.

Порошенко: ни один президент США не признает воссоединение Крыма с Россией

Проверим. Начинать с Линкольна или Вашингтона?

8. От воплей водоплясова:

Олег Скрипка предложил «отправить в гетто» тех, кто не выучил украинский

Придётся объявить территорией гетто, поверхность планеты Земля. Ну а тех кто выучил, большим батутом отправляет за пределы гетто. Они долго тренировались прыгать, время пришло.

9.

Соратник Порошенко обвинил Саакашвили в сотрудничестве с Путиным

Неужели церковь «Конопли» так быстро завоевала Украину?