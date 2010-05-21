Как США готовились атаковать Израиль?

В пятницу, 21 мая, кандидат в мэры Тбилиси консерватор Звиад Дзидзигури в интервью газете «Резонанси» заявил, что получил информацию из «анонимного источника» в спецслужбах Грузии о факте перепродажи Ирану закупленных на Украине ракет. По словам источника, сделка с Ираном была заключена «2-3 года назад».

Дзидзигури также утверждает, что «сейчас США проводят серьезную ревизию этого» в министерстве обороны Грузии.

По источникам нашего журнала, в министерстве обороны Грузии проводятся проверки на детекторе лжи, для выяснения того, кто же является этим анонимным источником, который слил информацию стратегического значения Звиаду Дзидзигури.

Главное подозрение ЦРУ пало на бывшего министра обороны Давида Кезерашвили, и именно это расследование послужило поводом для его бегства.

ЦРУ позаботилось, чтобы у Звиада Дзидзигури не было никаких документальных подтверждений его слов, и возможности провести расследование.

В интервью «Резонанси» официальный представитель Минобороны Грузии Саломе Махарадзе заявила, что этот вопрос выше ее компетенции.

Но вполне определенно можно сказать, что через своих тогдашних сателлитов, ющенко-тимошенковскую Украину и саакашвилевскую Грузию США передали Ирану средства доставки оружия массового уничтожения, для атаки Израиля.

Сергей Ростовцев