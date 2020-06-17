Как россияне стали дворянами?

Я, в силу своего происхождения беру на себя смелость рассуждать о поставленном вопросе.

Сначала о себе, как почти о типичном жителе СССР. Потом поясню почему.

Моя бабушка, дочь немецкого графа и дочери юзовского раввина, вышла замуж за украинского сапожника и антисемита, в роду у которого, кроме украинцев была бабка монголка, возможно скрывающая свою настоящую национальность (могла быть и японкой и китайкой и кореянкой).

Они родили мою маму.

Мой папа был рождён в браке еврея, профессора харьковского университета вступившего в брак с дочерью русского графа и греческой княжны.

Моим детях добавились латышская, польская, венгерская и цыганская крови.

Всё это сделало невозможным моё существование в каких-либо других пониманиях национального вопроса, кроме как интернационалиста.

Но в Российской империи, откуда растут все наши корни, национального вопроса практически не существовало. Не существовало и вопроса религии, кроме иудейского вопроса о котором в другой раз.

Всё население Российской империи делилось на дворян и подлый люд.

Подлый тогда не было обременено тем смыслов, который в это слово мы вкладываем сегодня. Подлый люд отличался от дворян тем, что на положении человека, хоть крепостного, хоть купца или заводчика, не сказывалось его происхождение.

Дворянин же стоял на вершине пирамиды своих предков и отвечал за то, что бы и его потомкам не было стыдно за его поступки.

Но вот пришла советская власть решившая покончить с дворянскими привилегиями и сделать всех людей равными.

Но как советская власть это начала осуществлять?

Теперь судьба человека зависела от его классового происхождения. Советская власть теперь каждого своего подданного поставила на вершину пирамиды своих предков.

Лучшего насаждения дворянского мировоззрения в общество, даже представить трудно.

Сначала это было не так заметно.

Но вот прошло более ста лет со времени Великой Октябрьской Революции, старые российские дворяне смешались с новыми. Волны эмиграции тоже перемешались между собой.

И что мы имеем?

Мы имеем общину (самой Россией это не ограничивается) дворян, объединённых языком межнационального общения, общей историей, общими победами и общим к ним отношением либерастического мира.

Мы участвуем в акциях бессмертного полка. А ведь это демонстрация своего дворянства. Того что мы не хотим посрамить наших предков.

И наконец поправки в конституцию формализующие дворянство русского мира:

«Статья 671

1. Российская Федерация является правопреемником Союза ССР

на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации.

2. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство.

3. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».

Я, к сожалению не гражданин России. Я живу в Израиле.

К сожалению пока не все соотечественники не могут стать гражданами России. Я родился в Екатеринославе (Днепропетровске) и это пока не даёт мне права на обладание российским гражданством.

Голосовать я не буду.

Но я поддерживаю эти поправки в Российскую конституцию. Моё происхождение меня обязывает.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2020

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