Как похудеть пенсионеру

Предупреждение: Данная статья никаким образом не имеет никаких политических или социальных смыслов. Это домашняя диетология для людей желающих похудеть и имеющих возможность быть вне коллектива. Это «совет» для пенсионеров и людей, имеющих возможность не очень интенсивного контакта с другими людьми, на протяжении суток.

Автор этих строк за последние полгода сбросил более 10 кило, не оставаясь голодным, и намерен продолжать это занятие.

Предупреждение: Возможно, такая диета подойдёт и диабетикам, но лучше обсудить её со своим лечащим врачом.

Приготовление еды:

1) Два стакана нута (турецкий горох) заливаем водой, 1 к 3 частям воды и ставим в холодильник.

Нут можно заменить другими бобовыми, например, обычным горохом или фасолью. Но тогда следует посмотреть как их готовить до того состояния, которое будет описано ниже.

2) Стакан перловой крупы заливаем водой и ставим в холодильник.

3) На следующий день вынимаем нут из холодильника, промываем его, отправляем в большую (9-10 литров) кастрюлю, заливаем водой и ставим на огонь.

4) Перед закипанием кладём в кастрюлю с нутом треть чайной ложки соды, размешиваем и снимаем пену.

5) Даём покипеть 3-4 минуты, снимаем и промываем нут.

6) Заливаем в кастрюлю чистую воду, и отправляем туда нут.

7) После закипания переставляем кастрюлю на самый маленький огонь и даём по томиться 2-3 часа.

8) Вынимаем нут шумовкой (бульон не выливаем) давим нут колотушкой так, чтобы целых горошин не осталось, но доведение до состояния пюре, не обязательно. То есть, давим чуть-чуть. После этого отправляем нут в тот бульон, в котором он варился. Включаем огонь

9) Достаём и промываем замоченную перловку. Отправляем её в кастрюлю с нутом.

10) Кладём в кастрюлю столовую ложку соли (не больше)

11) После закипания отправляем на самый медленный огонь.

12) Трём морковку и если имеется мелко нарезаем болгарский перец.

13) Добавляем растительное масло на сковороду и пассируем морковку с перцем, после чего отправляем их в кастрюлю с нутом и перловкой. Это весь жир, который будет присутствовать в вареве.

14) Трем кольраби, или режем цветную, или шинкуем обычную капусту – полкило. Оправляем капусту в кастрюлю с бульоном.

15) Кладём на сковороду две столовые ложки томатной пасты, добавляем стакан бульона, и даём прокипеть, помешивая на самом большом огне. После этого отправляем полученную смесь в кастрюлю и даём закипеть.

16) На небольшом количестве растительного масла или на керамической сковородке, обжариваем большую мелко нарезанную луковицу. После того, как лук достиг золотистого цвета, добавляем половину головки мелко нарезанного чеснока, и обжариваем ещё 5- 15 секунд.

17) После этого отправляем этот лук и чеснок, острый красный перец в варево и после закипания, закрываем крышкой и даём остыть часа два три.

18) Еда готова.

Употребление:

Утром:

1) Зарядка (хоть небольшая — до пота), тёплый душ. Полчаса слушаем плохие зарубежные новости по ТВ или интернету. Выключаем новости. Пьём витамин D – 1000 единиц обязательно, а так же витамин E, омегу3, магний… и вообще все витамины и микроэлементы, которые вы считает нужными. Запиваем водой.

2) Кладём в миску половник еды (варева) и съедаем.

3) Если не чувствуем, что насытились, ждём 5 минут, после чего кладём в миску ещё один половник и съедаем.

4) Не важно, если через пять минут ожидания вы почувствовали себя сытым. Это ложная сытость.

5) После того как съели второй половник, подумайте, хотите ли ещё. Если хотите подождите 5 минут и съешьте ещё один половник варева.

6) Не важно, если через пять минут ожидания вы почувствовали себя сытым. Это ложная сытость. Продолжайте есть.

7) Когда почувствуете себя сытым сразу после еды – трапеза закончена.

8) 12 часов голодовка. Пьём воду и холодный чай, кофе, какао — без сахара. Не с маленьким количеством сахара, а без него вообще. Можно гулять, работать, лежать и вообще, хоть на голове стойте.

9) После голодовки повторяем процедуру, начиная с пункта № 2.

10) После насыщения, наливаем стакан молока и даём ему приобрести комнатную температуру.

11) Перед сном. Выпиваем стакан молока, витамин D тысячу единиц, витамин Е и больше ничего.

12) Туалет, душ (прохладный, тёплый, прохладный, тёплый). Не нужно экстремальных температур. Главное чтобы перед сном открылись поры на коже.

13) Сон. Перед сном вспоминайте что-то не связанное с вашей конкретной жизнью. На пример: книги Жюль Верна, Гаррисона или войну 1812 года. Спокойной ночи.

Смысл

То варево, что вы ели вызывает газы в желудке, которые обеспечивают вам ощущение сытости.

Они же создают неудобство если нужно общаться с людьми.

Через неделю 12 часов голодовки вы не только не будете ощущать, но по их окончанию, вам будет казаться, что вы ещё 12 часов можете спокойно не есть. Но это не правильно. Съешьте хотя бы один половник. Варево можно есть в чесноком.

Да! Чуть не забыл. Кроме этого не есть ничего. Но ту вечернюю трапезу, перед которой вам кажется, что вы сыты можно ЗАМЕНИТЬ одним сваренным в крутую, яйцом, фруктами и любым салатом (капуста, огурцы, помидоры – с луком, баклажаны, морковь с чесноком…). До насыщения НО одной трапезой. Салаты можно с не рафинированным растительным маслом, но без соли и без сахара — категорически.

Но по утрам обязательно варево — до полной сытости.

Приятного аппетита и меньшей нагрузки на почву.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2021

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