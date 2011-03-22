ОТ КАДДАФИ ДО ВОЛОЧКОВОЙ- Михаил Задорнов.

На те же темы, что всегда пишу я, наконец высказался замечательный российский юморист Михаил Задорнов. Статья которыю я Вам предлагаю почитать размещена в его блоге Живого журнала:
Я очень хотел после выборов Обамы очароваться новой Америкой, но не получается! Нет, они не тупые! Они политкорректные. Даже Рим не был таким лицемерным. Америка не страна, а международное бандформирование. Мировой нефтерэкет.
Это ж надо было придумать такую формулировку: «Бесполётная воздушная зона»? Нет, чтобы сразу сказать правду – будем бомбить! Гитлер, развязывая войну против Советского Союза, не догадался объявить, что он просто решил провести миротворческую операцию. Нет-нет, американцы не тупые! У них миротворческие самолёты, авианосцы, миротворческие бомбы, танки… Гитлер отдыхает. Ему надо было назвать свои концентрационные лагеря миротворческими.
Такое ощущение, что учителем сегодняшних америкосов-нефтесосов был наш Иосиф Виссарионович. Он тоже всегда всем помогал. И всегда по просьбе трудящихся. Правда, он при этом не был таким деньгохлёбом, как сегодняшние СШАкалы. Порой действительно бывает жалко, что больше нет Советского Союза. При нём америкосы не посмели бы стать такими мироёбами.
И главное – всё во имя демократии! Мне вообще удивительно, как до сих пор в мире столько недоумков, верящих в это слово?! Европа говорит о демократии с придыханием, не меньшим, чем большевики о социализме. Хотя любому образованному и порядочному человеку понятно, что сегодняшняя демократия – это продукт. Самый прибыльный бизнес – экспорт демократии. У вас есть нефть – мы, демократы, идём к вам!
Во все времена миролюбам и мироёбам нужно было придумать гуманную идею для превращения людей в рабскую лоходрань.
Когда-то было откровенное рабовладельческое устройство общества. На каком-то этапе оно перестало устраивать тогдашних рабохозяев. «Конечно, – подумалось им, – рабы за нас всё делают, это хорошо! Но ведь их надо кормить, содержать… Как бы эти затраты уменьшить? Чтобы они оставались рабами, продолжали на нас работать, но сами себя содержали». Так появился феодализм. Новая, более политкорректная форма рабовладельчества. Из-за делёжки рабов, которые научились сами себя содержать, Европа превратилась в сплошное кровавище. Но и этого вскоре мироёбам показалось недостаточно. «Надо бы так всё реорганизовать, чтобы рабы не только сами себя содержали, но ещё за то, что на нас работают, нам и налоги платили». Вот так придумали демократию!
Разбойники-крестоносцы грабили мир с именем Иисуса, который учил: «Возлюби врага своего». Поэтому черни запрещалось иметь дома Библию, читать её самостоятельно. Чернь обязана просто верить словам священника-крестоносца. А сколько светлые идеи унесли человеческих жизней в европейских революциях, не говоря уже о том, что миллионы людей были сожжены на кострах, потому что недостаточно в них верили. Европа никогда не была беременна истинным Богом!
И вот теперь новая, ещё более «светлая», а значит, ещё более кровавая идея – демократия. Никто почему-то не задумывается, что этот тандем – демократия-капитализм – погубил в мире народа больше, чем инквизиция и крестовые походы вместе взятые. Когда Россия пошла по пути демократии, она сразу превратилась в бандитскую, воровскую державу, в которой упало образование, поскольку чернь-лоходрань должна не размышлять, а верить! Как верили в очень Средние, с точки зрения образования, века крестоносцам в то, что они несут в мир слово Божье.
Только необразованное мировое большинство может искренне считать, что демократия – это власть народа. Да, слово «демос» древнегреческое, но оно никогда не обозначало народ. А точнее лишь ту его часть, которая имела право голосования на выборах. В первую очередь это были люди, завоевавшие доверие власти своим состоянием. Элита! VIP меньшинство! Античное олигархьё. А безголосое большинство называлось… – охлос! От этого звучного слова до сих пор в русском языке – охломон.
Было также замечено, что теми, кто участвовал в выборах, руководят, как правило, чувства низменные: выберем того, кто обещал завоевать, отомстить, наказать… То есть мечты у голосующих были бесовские, демонические. Поэтому их и называли демосом. От слова «демоны». А потому правильно сегодня говорить не демократия, а демоНкратия. «Кратос» – «делить». Демоны делят рабов-охломонов. Казалось бы, сегодня всё по-другому. Теперешняя демократия – выбор большинства. Но вы вдумайтесь – это ещё страшнее! Большинство в любой стране состоит из тех, кто воспитан биланопопсой, покемонокомиксами, теледомами 1, 2, 3 и кинообсериалами. При сегодняшней демократии современное интеллигентное большинство должно подчиняться выбору глоупенов. А глоупены всегда выбирают мироёбов, потому что верят их словам, как семеро козлят волчаре-пиарасту! На то они и глоупены. Самая надёжная основа любой демократии – это отсутствие образования у рабов-электоратиков. И всё равно, как они будут называться: менеджеры или пролетарии, которые всегда пролетают мимо.
Самых больших успехов в этом деле достигла ХАМерика.
Прав был Владимир Ильич Ленин, предупреждая о том, что загримированные гуманными идеями западные финансуны доведут мир до общечеловеческой трагедии. Капитализм – самое безнравственное обустройство общества. Чем бессовестнее человек, тем больших успехов в жизни он достигает. Ему только надо научиться свою бессовестность гримировать политкорректностью. Демократия – самая политкорректная форма рабовладельчества!
С помощью миротворческих операций компании Клинтона приватизировали нефть Кувейта. Корпорациям Буша досталось поболее – иракская нефть. Обаме осталась только Ливия. Хотя нет, есть ещё Иран, но с ним пока шутки плохи. Он уже следующему президенту достанется. Вот истинные причины всех этих бунтов в арабских странах: Тунисе, Египте… Создать ощущение их самостийности, всенародной арабской мечты о демократии, а потом уже – по Сталину и по просьбам трудящихся.
Нет, хамерикосы не тупые! Думаете, чего Саркози так бьётся за демократизацию Ливии и нефтесправедливость? Перед истинными хозяевами выслуживается. Они ему сразу сказали: «Ты должен быть зачинщиком нового миротворческого почина. Мы тебе деньги на выборы давали? Отрабатывай! Иначе всё известно про тебя будет, что, где, когда, за что и почём? У нас на каждого саркози свой Викиликс найдётся. Нам же зачинщиками быть нельзя. Нас тогда весь мир окончательно возненавидит. Поймёт, что мы не тупые, а негодяи. А это – наш главный государственный секрет!»
Обидно, что Россия нынче никакая. Не может противостоять мировому нефтешабашу. Более того – сама в нём! Самое смелое заявление, которое сделал наш президент – назвал Каддафи «нерукопожатным лицом». Я считаю, это страшное оскорбление! Вы представляете это нерукопожатное лицо? На месте Каддафи я бы сразу удавился. Это страшнее бомбёжек. Мне вспомнилась цитата из одного милицейского протокола: «Милиционер схватил лицо за руку».
А ведь в советское время отсталые народы, те же арабы, у нас получали образование. Бесплатное! Советский Союз умел поставить на место нефтесосов и превратить их в хренососов! Кто бы мог подумать, что даже бывшие советские гэбэшники так быстро превратятся из патриотов в нефтепродавцев и в тех же мировых деньгохлёбов.
Когда смотришь, что творится нынче в мире, когда видишь по телеканалам войну в прямом эфире вперемешку с рекламами типа: «Против нашего дезодоранта не устоят даже ангелы», когда в Японии гибнут десятки тысяч людей из-за того, что японские ядрёные реакторы построены с наименьшими затратами для наибольшей прибыли… Истинно создаётся ощущение, что человек – случайное существо на Земле! Мутационная ошибка природной эволюции. А потому и живём мы сегодня в общечеловеческом полнодурии.
А, может, я и зря так про Обаму… Похоже, более всех даже не он нынче старается, а госпожа Клинтон. Видимо, ей не дают покоя успехи предшественницы Кондолизы. Интересно, случайность или закономерность, что два последних госсекретаря в США, – лесбиянки? (Я, конечно, точно не знаю, но слухи такие ходят). Может, в этом есть какой-то тайный смысл? Мол, мы тоже не хуже мужиков, а значит – нефти хотим больше, чем мужиков. Я вообще заметил, что за эмансипацию в Европе и в США борются женщины, на лицах которых откровенно написан недолюб. До того дошли, что требуют изменить правописание слова «history». И наряду с ним употреблять «herstory»! Вроде как: «Не только вы, мужики, эту историю пальцем делали, но и мы, недобабы!»
Борьба за эмансипацию – это окончательное уничтожение женской энергии в Европе. Мало того, что её инквизиция покромсала – смотришь на туристок-немок, англичанок, испанок и сразу понимаешь: была инквизиция! Потому славянские девчонки, неотредактированные христианской «политкорректностью», и пользуются в мире почти таким же спросом, как арабская нефть. А посмотрите на этих евробаб в Европарламенте? Я понимаю европарламентских геев. Глядя на таких непоцелуйчатых «конституток», и впрямь захочется стать педерастом.
То ли дело – наши! Простите за то, что отвлекаюсь, но я поглядел на фотки Волочковой. Не знаю, не знаю… мне они понравились! Особенно, где Настя в камушках лежит. Вообще Волочкова в последнее время лично меня радует. Про «Единую Россию» всё по-нашенски высказала с женско-славянской чистосердечностью. Сейчашные мужики на такую отвагу уже не способны! «Единая Россия» ей достойно ответила – телевизионную передачу из эфира потребовала снять. Благородная месть истинных мужиков, кремлеблудов, железнопутинцев и медвелизов…
Кстати о Волочковой… Одна из блоггерш придумала свой способ вычисления самых популярных персон в сети. Ей показалось, что официальные модераторы не всегда честны. Я думаю, она права. Так вот… Почему я об этом упоминаю? По её системе я на третьем месте! Передо мной только Волочкова и Канделаки. Конечно, с голой красотой одной и гламурмуром другой я соперничать не могу. Но считаю — девушки правы! Людей надо радовать! А что я? Гружу своими заколебалками. Может, и мне следовало бы разместить свои фотки-ню, и моя популярность сразу бы возросла. Хватит умничать! У нас демократия – рейтинг дают глоупены. А глоупенам нужны фотки!
И всё-таки напоследок, дабы не заканчивать грустняком, перескажу то, что недавно узнал в Испании от местного гида. В отеле «Марбелья Клуб» в соседних номерах жили немцы и русские. Однажды у русских дети начали шуметь в шесть утра. Кричали, прыгали, кидались игрушками с балкона, поливали друг друга из огнетушителей, радостно визжа… Короче немцы не выдержали и высказали на английском претензии родителям, мол, шесть утра, спать, между прочим, хочется, а ваши дети ведут себя… неполиткорректно! Но наши им достойно ответили: «А вы вообще глохните, вы на нас в четыре утра напали!»
Эта история меня обнадёжила. Похоже, нас не оцифрует и не отформатирует даже наш президент мышкоблудец в тандеме со своим путиноводителем!
http://mzadornov.livejournal.com/36019.html#cutid1 — сходите посмотреть фотки.
Задорнов получается Кадафи диктатора выгораживает. А Вы Задорнова? Идиот сравнивает Гитлера с Обамой. Диктаторов надо всех вешать и чем раньше тем лучше.
И плевать сколько за него воюет половина населения или больше. Если есть возможность оторватьяйца диктатору то это нужно делать.
Долго смеялся.
А если за диктатора 90% населения… скажем точнее — людей.
Задорнова нельзя обвинить в плагиате, только потому что он пишет другими словами тоже что и я.
2*2=4, кто бы это действие не производил.
Если человеку не надо получить пять, а интересен настоящий результат поймет то же что и мы с Задорновым — США международное бандформирование.
По каждому конкретному вопросу так выходит, а не только по нефти.
Это сущность режима. Вы посмотрите мы с Задорновым (не сговариваясь) нападаем на одни и те же явления характерные для США — политкорректность и лицемерие.
Может и 100 % населения быть и что диктатор от этого не диктатор? И что диктатор становится полезен? То что Вы и Задорнов пишите глупость . Это не случайно. Америка раздражитель и громоотвод одновременно. Америкой пугают своих рабов ,что бы лучше их менацелить.
Задорнова видимо или не пустили или не дали визу . Короче остаток жизни он будет страдать и гавкать в сторону Америки. У него же видимо навернулись гостроли или что то подобное. Короче те кто видел Америку и жил в ней даже в бреду такого не скажут. Потому что это глупость то что вы пишите. Оторвать яйца Диктатору это бандитизм ? Это миссия.
Если США решит перестреллять Израильских националистов? Из за которых я совершил вторую иммиграцию. Я возражать не буду. Называёте это как хотите. Но нациков ,диктаторов кто то должен вешать. Если Америка везде силой установит свои порядки и навяжет свою конституцию, — Я буду апладировать. Дебилы же сами будут тонуть в говне диктатур но не сообразят ,что лучший диктатор это мёртвый диктатор.
Кто виноват? — Вечный вопрос для России.
Задорнов нашёл вечный ответ: — Америка!
Да да конечно, извините!
Кто виноват? — Вечный вопрос для России.
Ростовцев нашёл вечный ответ: — Америка!
Задорнова пускали, но послк позорища (насколько я помню) зимней олимпиады, Задорнов в прямом эфире перечеркнул свою американскую визу.
Но Вы ищите не там.
Дело не в Задорнове или мне. Дело в том, что делают США.
Да Вы сами писали об американских интересах.
Так вот, можно действовать в своих интересах — но тогда нельзя лицемерно заикаться о демократии.
Можно нести миру демократию, но тогда нужно нести ее и тогда, когда это против твоих интересов.
Как там в Анекдоте
Мубарак диктатор, а король Саудовской Аравии — демократ.
Пока семья мубараков кладет деньги в европейские и американские банки, они легитимны, а когда хотят забрать, диктаторы.
Как видите я нашел очевидный пример, который не к России, не к Израилю прямого отношения не имеет.
Разумеется не в Вас дело . Это системеа создания образа врага. «Американская военщина»
— Вам же нужен внешний враг ,вам нужен внутренний враг ,вам нужен тот кто вам мешает. На кого списывать все промахи.
Плохому танцору Америка мешает.
Внутренний враг известен всем и всегда — евреи. Но для Израиля это проблема. В Израиле, как Вам известно, национальность евреи отменена.
Мне не известен этот факт. В Израиле не может быть внутренний враг евреи.
В Израиле внутренний враг — неевреи.
В Израиле евреи?
В Израиле иудеи. Евреев не так уж много, и нам не дают объединяться. Саму абстракцию «еврейского народа» уничтожают, заменяя ее на «иудейский народ».
Сколько евреев и сколько иудеев в Израиле?
Евреи это самые этнически чистые (этнические) ? ( по Вашей классификации)
По моей классификации еврей, это потомок Авраама, Ицхака и Якова (всех трех), и вышедших из Египта и тех, кто сорок лет скитался в пустыне.
А уж по папе, по маме…, я не феминист и не матерщинник 🙂 , но по маме, наверняка.
Почему? Читать тут: «Евреи«
В чём противоречие между евреями и иудеями? А как Вы определите если 200 лет назад женщина прошла гиюр и все её потомки евреи , но они не потомок Авраама и др.?
Как Вы определите этих потомков ? Короче говоря Вы намякаете на этнические внешние признаки. И по ним Вы определяете? Внешне похож или не похож Вы так решаете?
Ваша «ботаника» Сергей, тянет на новый Нюрнбергский процесс.
Евреи, до разрушения второго храма, считали национальность по отцу (Авраам родил Ицхака, Ицхак родил Якова). Но дело не в Торе или генетике.
Евреи женятся на русских женщинах, прекрасно зная, что дети от этих браков обречены на вечные страдания, так как для не евреев они всегда будут евреями, а для евреев «гоями».
Я вижу два выхода из этой страшной ситуации, либо признать детей от таких браков евреями, что называется по всем статьям, либо выплатить им компенсации, за испорченную жизнь и перестать портить генетику других (прежде всего) народов.
Какие страдания? Достаточно плюнуть на всё это еврейство и забыть. Вот и все страдания. Важно, как Сергей определяет? И какие противоречия между евреями этническими и иудеями ( я то думаю это одно и тоже)
Антисемиты не дадут им забыть об их происхождении. Сыну юриста, тяжело втройне.
Да это так . Но надо уехать туда где нет этого. В Штаты например. Уехать и забыть навсегда эту тему. Я это всегда говорил и повторю . Породистым евреям лучше жить в израиле ,а всем беспородным лучше в демократических странах . Там где нацизм уголовно наказуем.
Но мне всётаки интересно какой конфликт у евреев этнических с иудеями ? Как это может быть вообще ? Это как проблема бегемота, который хочет быть жирафом ?
Женщина или мужчина — не важно, влилась в еврейский народ и ее потомки и потомки евреев.
Если она приняла иудаизм, но ее род живет со своим народом отдельно от евреев, так она иудейка.
А внешние данные… А вы видели евреев с синими натуральными волосами?
Согласен, жаль только, что Штаты не резиновые.
Моя ботаника, тянет на ботанику. Я никого не предлагаю убивать или дискриминировать. Но груша не станет вишней, как бы не политкрректно это не звучало.
Любой человек желающий жить с евреями (или кем угодно другим) должен иметь такую возможность. И если кто-то из народа в котором он решил жить начнет с ним брак и будут дети, то ни каких вопросов с идентификацией детей быть не должно. Пусть сами решат кто они, и объявят об этом.
И весь гиюр. Проходить гиюр потомку еврея — смешно.
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Что значит влились в еврейский народ? Как понять влился человек или не влился?
Cмотрите , антисемиты определяют евреев вне зависимости влился или не влился человек в еврейство.
Значит имеем три способа определения :
1 — как определяют антисемиты ( этнические внешние признаки)
2 — как определяет Ростовцев: по тому влился или не влился в еврейство человек.
3 — по Галахе.
Определение Ростовцева ближе к Галахтическому , По Гоалахе степень вливаемости в еврейство оценивает равинат и защитывает гиюр или не защитывает.
А те кто влился ,но внешне не похож получается не доступен для определения их антисемитами. И с другой стороны человек может быть похож и регулярно даже получает пизд-лей от антисемитов ,но евреем не является потому что не влился ,а наоборот вылился из еврейства. Он то кто?
Короче говоря. Или всех неевреев выселите и считайтесь демократической страной или всех жителей считайте евреями с темже результатом. Но как сейчас , так не должно быть . Узаконеный расизм и нацизм под флагом сионизма.
Женя. Человек не водка. Влиться или вылиться человек не может. Шимпанзе не станет орангутангом.
Но различные виды и подвиды гоминидов скрещиваются. Кто из потомков неадертальцев вспоминает что его предки в том числе и они, а не только гомосапиенс или гомоэректус?
Нацизм, это когда убивать или хотя бы насиловать по национальным признакам.
Что из перечисленного, предлагаю я?
Это Вы евреев с шимпанзами сравниваете? ( шучу).
Ну если влиться нельзя то гиюр невозможен? И вылиться нельзя — значит невозможна ассимиляция. Возможно лишь перерождение? Галаха определяет что если мать не еврейка то уже есть факт перерождения из еврейства в другой этнос. Вы согласны с Галахой ?
А если нельзя ни влиться ни вылиться то самое точное определение еврейства принадлежит антисемитам ( может они и сидят в рабануте ? ( не шучу))
А в русский народ влиться можно? Как вливаются в русский, китайский, японский народы, так и в еврейский народ можно влиться. Зулу не может быть, как монтезума, или как англосакс. А у азиатов глаза раскосые… или я Вм новости открываю?
Будете вливаться, всю оставшуюся жизнь будете по бокам глаз натягивать, что бы тоже узкоглазым считали.
Я еще раз говорю, я не против какой-то нации или вида примата. Я не против любых частей тела. Всю нам нужно все в дело.
Не надо только путать х… с пальцем. На сотовом номер набирать неудобно. 🙂
Иными словами евреем нельзя стать? Можно стать только иудеем. Так? Это Вы говорите?
Почему я за вас формулирую? Так какой конфликт между евреями и иудеями в Израиле?
Сионизм открыв ворота иммиграции размывает евреев иудеями и это плохо?
Опять я за Вас формулирую. Сионизм с иудаизмом против евреев? 🙂
Евреем нельзя стать. Можно стать только иудеем.
Сионизм (настоящий) имеет отношение только к евреям и по папе и по маме. Сионизм не против евреев, а против иудаизма. Причем, против наиболее цивилизованой части иудаизма, поскольку провозглашает принцип «Иври тидабер ба иврит» (еврей говори на иврите). Обратите внимание, обращение к иври.
Я за репатриацию в Израиль и евреев (любых религий) и иудеев, всех народов и видов приматов. Мало этого, я совершенно не против эмиграции в Израиль и друзей, и родственников евреев, если они не антисемиты, хорошо относятся к Израилю, и хотят что бы их потомки стали частью еврейского народа.
Для этого совершенно не обязательно (по моему мнению) принимать иудаизм или какую бы то ни было, иную религию. Все религии для духовнослабых.
Я категорически против изъятия из лексикона и понятийного ряда абстракции «еврей» и замены этой абстракции на «иудей».
Я это все, никогда не скрывал.
Ой как всё сложно то! Сионизм против иудаизма и за евреев. Ну разумеется . Страну то позволили создать не религиозной общине иудеев , а вымирающему и истребляемому еврейскому этносу. Ну от сюда конечно вытекает и то что истребляют то с запасом не только по матери рождённых , а иудаизм строго их отсеивает . Вот противоречие. И оно не между иудаизмом и сионизмом. Это важное противоречие между демократией и нацихмом. Демократия говорит: » всех принимай кого притесняют» , а нацизм возражает : «нет, примем только породистых». Религиозные заморочки влияют на социальный облик страны. Религиозные догмы противопоставляют людей.
Но догмы то воимя еврейского народа его чистоты. Но страна то не воимя догм,а во имя спасения этноса.
Религию — верующим , Демократию — гражданам!
Нацистов гнать из религии, а Религию гнать из иудаизма ( нет парадокса, подумайте, это правильно)
Женя!
Это я писал что иудаизм мировоззрение, а ислам идеология и что это никакие не религии.
Вот только порядок спутан.
Это религию нужно гнать из иудаизма.
Тогда иудаизм можно будет считать формой материализма акцентированной на законах социума.
Я и говорю : Религию гнать из иудаизма.
Превращение иудаизма в религию разрушает его носителей.
Иудаизм, не кофточка. Его не носят.
Гнать никого, кроме тех кто гонит, не надо. Тогда и мы с Вами будем счастливы. 🙂
Иудаизм не кофточка , а кожа. В нём рождаются и умирают. Кто то счастлив от этого кто то нет. Религия превращаетиудаизм в концертный костюм причём одинакового фасона для всех. Нравится ходить в форме? Ходите.
Вы открываете новую биологическую гипотезу о новом виде гомо-иудеус?????
От Вас ли я это слышу?
Какие отличительные признаки у этого вида, надвиде, расы … (нужное подчеркнуть)?
Может другой цвет брюшины, другое устройство роговицы, другое расположение корней глазных зубов? Что?
Иудаизм, не кофточка и не кожа. Его не носят.
С ним носятся.
Руководители всех уровней, от царей и «ниже», еврейские клоуны. Руководство обман, игра. Под диктатуру еврейская шайка очищает для себя пространство и расселяются шире и шире, скрывая происхождение. «Лидеров», конечно же, не убивают, а прячут.
Гитлера отправили подальше, в «Латинскую Америку.
Каддафи сожги и развеяли. Труп самоубийцы, Березовского, не опознали.
Криптов, Романовых, растворили в кислоте — ищи ветра в поле. А зачем их драгоценности-то отправили родственникам в «Англию»? — примитивы. И т.д.
Статистическое число народов евреями меняется от сотен до тысяч. Но все они умещаются в 12 израильских коленах. Вот и всё. Простейшее жульничество. Евреи, между прочим, дегенераты – вырожденцы.
С появлением евреев всё живое вымирает. И вы тоже. Только этого не замечете. Не с чем сранить.
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Фашизм, коммунизм, гуманизм, названия стран, ФИО игра слов. Пустой звук. Языки же криптоеврейские. СМИ еврейские, в газетах такое не прочитаешь. Ловите момент.