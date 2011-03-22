ОТ КАДДАФИ ДО ВОЛОЧКОВОЙ- Михаил Задорнов.

На те же темы, что всегда пишу я, наконец высказался замечательный российский юморист Михаил Задорнов. Статья которыю я Вам предлагаю почитать размещена в его блоге Живого журнала:

Я очень хотел после выборов Обамы очароваться новой Америкой, но не получается! Нет, они не тупые! Они политкорректные. Даже Рим не был таким лицемерным. Америка не страна, а международное бандформирование. Мировой нефтерэкет.

Это ж надо было придумать такую формулировку: «Бесполётная воздушная зона»? Нет, чтобы сразу сказать правду – будем бомбить! Гитлер, развязывая войну против Советского Союза, не догадался объявить, что он просто решил провести миротворческую операцию. Нет-нет, американцы не тупые! У них миротворческие самолёты, авианосцы, миротворческие бомбы, танки… Гитлер отдыхает. Ему надо было назвать свои концентрационные лагеря миротворческими.



Такое ощущение, что учителем сегодняшних америкосов-нефтесосов был наш Иосиф Виссарионович. Он тоже всегда всем помогал. И всегда по просьбе трудящихся. Правда, он при этом не был таким деньгохлёбом, как сегодняшние СШАкалы. Порой действительно бывает жалко, что больше нет Советского Союза. При нём америкосы не посмели бы стать такими мироёбами.

И главное – всё во имя демократии! Мне вообще удивительно, как до сих пор в мире столько недоумков, верящих в это слово?! Европа говорит о демократии с придыханием, не меньшим, чем большевики о социализме. Хотя любому образованному и порядочному человеку понятно, что сегодняшняя демократия – это продукт. Самый прибыльный бизнес – экспорт демократии. У вас есть нефть – мы, демократы, идём к вам!

Во все времена миролюбам и мироёбам нужно было придумать гуманную идею для превращения людей в рабскую лоходрань.

Когда-то было откровенное рабовладельческое устройство общества. На каком-то этапе оно перестало устраивать тогдашних рабохозяев. «Конечно, – подумалось им, – рабы за нас всё делают, это хорошо! Но ведь их надо кормить, содержать… Как бы эти затраты уменьшить? Чтобы они оставались рабами, продолжали на нас работать, но сами себя содержали». Так появился феодализм. Новая, более политкорректная форма рабовладельчества. Из-за делёжки рабов, которые научились сами себя содержать, Европа превратилась в сплошное кровавище. Но и этого вскоре мироёбам показалось недостаточно. «Надо бы так всё реорганизовать, чтобы рабы не только сами себя содержали, но ещё за то, что на нас работают, нам и налоги платили». Вот так придумали демократию!

Разбойники-крестоносцы грабили мир с именем Иисуса, который учил: «Возлюби врага своего». Поэтому черни запрещалось иметь дома Библию, читать её самостоятельно. Чернь обязана просто верить словам священника-крестоносца. А сколько светлые идеи унесли человеческих жизней в европейских революциях, не говоря уже о том, что миллионы людей были сожжены на кострах, потому что недостаточно в них верили. Европа никогда не была беременна истинным Богом!

И вот теперь новая, ещё более «светлая», а значит, ещё более кровавая идея – демократия. Никто почему-то не задумывается, что этот тандем – демократия-капитализм – погубил в мире народа больше, чем инквизиция и крестовые походы вместе взятые. Когда Россия пошла по пути демократии, она сразу превратилась в бандитскую, воровскую державу, в которой упало образование, поскольку чернь-лоходрань должна не размышлять, а верить! Как верили в очень Средние, с точки зрения образования, века крестоносцам в то, что они несут в мир слово Божье.

Только необразованное мировое большинство может искренне считать, что демократия – это власть народа. Да, слово «демос» древнегреческое, но оно никогда не обозначало народ. А точнее лишь ту его часть, которая имела право голосования на выборах. В первую очередь это были люди, завоевавшие доверие власти своим состоянием. Элита! VIP меньшинство! Античное олигархьё. А безголосое большинство называлось… – охлос! От этого звучного слова до сих пор в русском языке – охломон.

Было также замечено, что теми, кто участвовал в выборах, руководят, как правило, чувства низменные: выберем того, кто обещал завоевать, отомстить, наказать… То есть мечты у голосующих были бесовские, демонические. Поэтому их и называли демосом. От слова «демоны». А потому правильно сегодня говорить не демократия, а демоНкратия. «Кратос» – «делить». Демоны делят рабов-охломонов. Казалось бы, сегодня всё по-другому. Теперешняя демократия – выбор большинства. Но вы вдумайтесь – это ещё страшнее! Большинство в любой стране состоит из тех, кто воспитан биланопопсой, покемонокомиксами, теледомами 1, 2, 3 и кинообсериалами. При сегодняшней демократии современное интеллигентное большинство должно подчиняться выбору глоупенов. А глоупены всегда выбирают мироёбов, потому что верят их словам, как семеро козлят волчаре-пиарасту! На то они и глоупены. Самая надёжная основа любой демократии – это отсутствие образования у рабов-электоратиков. И всё равно, как они будут называться: менеджеры или пролетарии, которые всегда пролетают мимо.

Самых больших успехов в этом деле достигла ХАМерика.

Прав был Владимир Ильич Ленин, предупреждая о том, что загримированные гуманными идеями западные финансуны доведут мир до общечеловеческой трагедии. Капитализм – самое безнравственное обустройство общества. Чем бессовестнее человек, тем больших успехов в жизни он достигает. Ему только надо научиться свою бессовестность гримировать политкорректностью. Демократия – самая политкорректная форма рабовладельчества!

С помощью миротворческих операций компании Клинтона приватизировали нефть Кувейта. Корпорациям Буша досталось поболее – иракская нефть. Обаме осталась только Ливия. Хотя нет, есть ещё Иран, но с ним пока шутки плохи. Он уже следующему президенту достанется. Вот истинные причины всех этих бунтов в арабских странах: Тунисе, Египте… Создать ощущение их самостийности, всенародной арабской мечты о демократии, а потом уже – по Сталину и по просьбам трудящихся.

Нет, хамерикосы не тупые! Думаете, чего Саркози так бьётся за демократизацию Ливии и нефтесправедливость? Перед истинными хозяевами выслуживается. Они ему сразу сказали: «Ты должен быть зачинщиком нового миротворческого почина. Мы тебе деньги на выборы давали? Отрабатывай! Иначе всё известно про тебя будет, что, где, когда, за что и почём? У нас на каждого саркози свой Викиликс найдётся. Нам же зачинщиками быть нельзя. Нас тогда весь мир окончательно возненавидит. Поймёт, что мы не тупые, а негодяи. А это – наш главный государственный секрет!»

Обидно, что Россия нынче никакая. Не может противостоять мировому нефтешабашу. Более того – сама в нём! Самое смелое заявление, которое сделал наш президент – назвал Каддафи «нерукопожатным лицом». Я считаю, это страшное оскорбление! Вы представляете это нерукопожатное лицо? На месте Каддафи я бы сразу удавился. Это страшнее бомбёжек. Мне вспомнилась цитата из одного милицейского протокола: «Милиционер схватил лицо за руку».

А ведь в советское время отсталые народы, те же арабы, у нас получали образование. Бесплатное! Советский Союз умел поставить на место нефтесосов и превратить их в хренососов! Кто бы мог подумать, что даже бывшие советские гэбэшники так быстро превратятся из патриотов в нефтепродавцев и в тех же мировых деньгохлёбов.

Когда смотришь, что творится нынче в мире, когда видишь по телеканалам войну в прямом эфире вперемешку с рекламами типа: «Против нашего дезодоранта не устоят даже ангелы», когда в Японии гибнут десятки тысяч людей из-за того, что японские ядрёные реакторы построены с наименьшими затратами для наибольшей прибыли… Истинно создаётся ощущение, что человек – случайное существо на Земле! Мутационная ошибка природной эволюции. А потому и живём мы сегодня в общечеловеческом полнодурии.

А, может, я и зря так про Обаму… Похоже, более всех даже не он нынче старается, а госпожа Клинтон. Видимо, ей не дают покоя успехи предшественницы Кондолизы. Интересно, случайность или закономерность, что два последних госсекретаря в США, – лесбиянки? (Я, конечно, точно не знаю, но слухи такие ходят). Может, в этом есть какой-то тайный смысл? Мол, мы тоже не хуже мужиков, а значит – нефти хотим больше, чем мужиков. Я вообще заметил, что за эмансипацию в Европе и в США борются женщины, на лицах которых откровенно написан недолюб. До того дошли, что требуют изменить правописание слова «history». И наряду с ним употреблять «herstory»! Вроде как: «Не только вы, мужики, эту историю пальцем делали, но и мы, недобабы!»

Борьба за эмансипацию – это окончательное уничтожение женской энергии в Европе. Мало того, что её инквизиция покромсала – смотришь на туристок-немок, англичанок, испанок и сразу понимаешь: была инквизиция! Потому славянские девчонки, неотредактированные христианской «политкорректностью», и пользуются в мире почти таким же спросом, как арабская нефть. А посмотрите на этих евробаб в Европарламенте? Я понимаю европарламентских геев. Глядя на таких непоцелуйчатых «конституток», и впрямь захочется стать педерастом.

То ли дело – наши! Простите за то, что отвлекаюсь, но я поглядел на фотки Волочковой. Не знаю, не знаю… мне они понравились! Особенно, где Настя в камушках лежит. Вообще Волочкова в последнее время лично меня радует. Про «Единую Россию» всё по-нашенски высказала с женско-славянской чистосердечностью. Сейчашные мужики на такую отвагу уже не способны! «Единая Россия» ей достойно ответила – телевизионную передачу из эфира потребовала снять. Благородная месть истинных мужиков, кремлеблудов, железнопутинцев и медвелизов…

Кстати о Волочковой… Одна из блоггерш придумала свой способ вычисления самых популярных персон в сети. Ей показалось, что официальные модераторы не всегда честны. Я думаю, она права. Так вот… Почему я об этом упоминаю? По её системе я на третьем месте! Передо мной только Волочкова и Канделаки. Конечно, с голой красотой одной и гламурмуром другой я соперничать не могу. Но считаю — девушки правы! Людей надо радовать! А что я? Гружу своими заколебалками. Может, и мне следовало бы разместить свои фотки-ню, и моя популярность сразу бы возросла. Хватит умничать! У нас демократия – рейтинг дают глоупены. А глоупенам нужны фотки!

И всё-таки напоследок, дабы не заканчивать грустняком, перескажу то, что недавно узнал в Испании от местного гида. В отеле «Марбелья Клуб» в соседних номерах жили немцы и русские. Однажды у русских дети начали шуметь в шесть утра. Кричали, прыгали, кидались игрушками с балкона, поливали друг друга из огнетушителей, радостно визжа… Короче немцы не выдержали и высказали на английском претензии родителям, мол, шесть утра, спать, между прочим, хочется, а ваши дети ведут себя… неполиткорректно! Но наши им достойно ответили: «А вы вообще глохните, вы на нас в четыре утра напали!»

Эта история меня обнадёжила. Похоже, нас не оцифрует и не отформатирует даже наш президент мышкоблудец в тандеме со своим путиноводителем!