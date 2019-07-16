Иван и Микола.

Иван вышел во двор покурить. Наталья не любила, когда он курил дома.На улице было неспокойно, поэтому он, как обычно, сунул за пояс ствол. Мало ли что?

Во дворе хрущёвской пятиэтажки, вокруг детской площадки, его сосед Микола, схватив кухонную скалку гонялся за десятком своих детей.

— Повбиваю сук! — Орал Микола.

Дети убегали. Догнав одного Микола трахнул его скалкой по голове и ребёнок упал, а Микола продолжил гнаться за остальными.

— Повбиваю сук! — Орал Микола.

Иван закурил.

— Микола! Ты что, дурак? Это же твои дети! — Сказал Иван, когда Микола пробегал мимо него.

— Ты бы заткнулся враг! — Проорал в ответ Микола, промахнувшийся по ещё одному дитяти. — Этот вообще сказал, что мамка ему призналась, что он от твоего батьки. Ушла Маричка.

— Почему ушла?

— Я у неё денег нашёл. А она не даёт. Сказала что она не для того с кем попало спала, чтоб я эти деньги пропил. Сука!

— Этого не тронь! — Сказал Иван, когда пацан сказавший, что он от его отца, пробегая спрятался за его спину.

Микола увидел направленный на него ствол, побежал догонять остальных.

— Он мне рубаху порвал. — Неожиданно сказал пацан, стоящий за спиной Ивана.

— Не бзди! Купим другую.

— И эти на меня не похожи! — Орал Микола гонясь за двумя, слегка отставшими поцанами.

— Ну и что? Твоя Маричка со всей улицей спала. Может это мои. Вишь, голубоглазые.

— Повбиваю сук! — Орал Микола задев голубоглазеньких скалкой.

— Не повбиваешь. — Неожиданно раздался голос со второго этажа. — Скалкой не повбиваешь. Лови топор.

Микола поймал топор и продолжил погоню за своими детками.

— Ты чё, дурак или гнида? — Спросил Иван соседа со второго этажа.

— Я за справедливость! Он у меня самогон купить хотел, а она ему денег не дала. Всем давала, а денег мужу пожалела. Сука. Десятый круг Коля намотал, а только одного скалкой. Не справедливо.

— Эй! Голубоглазенькие! Давай сюда. — Крикнул Иван когда пара пацанов пробегала мимо.

— И этих забираешь? — Проорал пробежавший мимо Микола.

— Не знаю, мои или нет. Этим алименты платить будешь. Ты деньги за них полученные пробухал.

— Повбиваю сук! — Орал Микола. Он зло зыркнул, но увидев направленный на него ствол, погнался за остальными. —

Голуюоглазенькие тёрли полученные от скалки синяки.



Послесловие:

У меня такое впечатление, что описанные выше события, могут происходить только в дурдоме.

Но если мы дадим Ивану, имя «российская власть», Миколе — украинская власть, а соседу со второго этажа — США, так это именно та картина, которую мы наблюдаем с 2014 года.

Может пора Ивану Миколу пристрелить? Разве оставление людей в опасности, когда можешь их спасти, не преступление?

Я только спросил.