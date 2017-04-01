Ну, будем считать что первое апреля закончилось.

Дочери поручили написать о фильме, в котором идёт разговор об истине.

Пришла советоваться.

Ну для израильской школы «Мастер и Маргарита», не канает. «Собачье сердце», когда пол страны шариковы, и женщин шантажом добиваются, тоже не подходит.

Истина.

Ну стал размышлять: А что для меня истина? Ну когда женщина красивая — истина? Но красивых много. Например Уиллер из «Чужих». Но там вроде не очень истина. Ладно. Пусть Йововичь. Нет. «Пятый элемент», с его главной истиной «Любовью»… нет? не подходит. А уж «обитель зла»…

Нет. Истина с Анной Чапман…? Нет.

Ну кто там ещё красавица?

Надо сказать, что в смысле красоты, у меня вкус особый, хотя возможно и не истинный. Мне часто в фильмах нравиться, не главная героиня, а какая-то девочка из подтанцовки.

Вот как в «секс миисии». Упавшая в обморок охранница, понравилась куда больше главных героинь.

Листаем лица, а потом будем искать истину. Мне же изначально понятно, что истина в красоте, которая для каждого разная.

Дженнифер Лоуренс!!!

Но какая истина в «Голодных играх»? Все хорошие, должны замочить всех плохих?

Смешно.

Вот «Небесный суд». Там правда дело не в женщинах, но адвокат и прокурор, весь фильм истину на изнанку, по очереди выворачивают.

Нет, это не для израильских учителей. Они это за новую религию примут, и пойдут психологи. А нам это вовсе не к чему.

Возвращаемся к Лоуренс.

«Пассажиры». Истина, если ты будешь думать, что должен быть в другом месте, это помешает тебе жить здесь и сейчас.

Точно. Это то, что надо. Просто, без христианства, но по-еврейски.

Тут товарищ, с которым я этой гениальной мыслью поделился, вдруг выдаёт, что истина в этом фильме другая. Истина, что ради жизни пяти тысяч, можно отдать свою.

Тут у меня возник вопрос: Что значит отдать, если всё равно помирать через пару часов?

Ну ладно.

Что бы прожить с Лоуренс лет девяносто, и это годиться.

Даже без Лоуренс, еще лет девяносто…

Но с Лоуренс, конечно поинтересней.

Истину говорю я вам! Истину!



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