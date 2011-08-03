Ислам, религия педофилов и комплексующих невротиков.Вот почему и как нормальный человек… да что там человек. Даже нормальный примат и любое высшее животное, вступают в брачные отношения так:Самец показывает самки (в какой сфере вопрос отдельный) все свои преимущества перед другими кандидатами на место в предполагаемом сексуальном контакте с этой самкой, самка выбирает наиболее подходящего претендента (возможно победителя в драке) и только после этого дает себя оплодотворить.

Ни в одной человеческой культуре существовавшей до ислама, женщин не насиловали из идеологически религиозных соображений.

Всегда находились самцы, понимающие что им не победить в честном соревновании за вагину самки, которые самок насиловали. В человеческой культуре их отправляли на зону (в тюрьму). В российских тюрьмах, не знаю как сейчас, но раньше насильников педерастили — опускали.

Что это за мужчина, которому нужна сила что бы добиться обладания женщиной. Женских ласк, та добиться не возможно.

Но никогда насилие не поддерживалось идеологически.

Функцию этой болезни общества, взял на себя ислам.

Заставляя повиноваться, беспрекословно повиноваться религиозным вождям, ислам отнимает у мужчины все мужское.

Ислам даже брак сделал изнасилованием по закону. Но этого мало. Теперь он взялся за изнасилование маленьких девочек.

Я уже писал об этом, когда одна девочка умерла от разрыва половых органов, вследствие педофилии своего законного исламского мужа — «Новости» мира Ислама.

Но сейчас, шейх Саудовской Аравии Салех эль-Фавзан, один из самых влиятельных суннитских религиозных авторитетов, издал фатву о детских браках.

Этот урод, со всей силой закона исламского государства, постановил, право отцов девочек, продавать дочерей в брак, по своему усмотрению в ЛЮБОМ возрасте.

Теперь все педофилы, массово переходят в ислам, поскольку совершенно законно овладевать девочкой, даже если она сама не покинула колыбели.