Ислам и Израиль – Кто больший кровопийца?

Статья о том, как Израильское руководство умышленно убивает евреев руками мусульман.

Я еврей, израильтянин, Израиль моя страна, которую я люблю. Но эта любовь категорически не распространяется на израильскую власть. Но отношение к израильской власти определяются именно любовью к стране. И я считаю что Израиль должен быть еврейским (именно еврейским) демократическим государством. Но под словом «Израиль» в заголовке статьи, подразумевается именно руководство государства Израиль. Так будет и в статье, поэтому не перепутайте со страной.

Но зачем такое предисловие?

А за тем, что прочитав эту статью, разная проправительственая басота, обвинит меня в том, что я пособник террора и антисемит. Так вот это не так.

Ненавидя действия сегодняшней власти, я уже написал много статей ее обличающих. Их перечень, не полный, конечно, в конце этой статьи и по ее ходу. А о теме ее побудившей, чуть пониже.

Но данная статья коснется особого вида деятельности руководства Израиля. Этот вид деятельности определяется как убийство граждан Израиля руками мусульманского населения, как окружающего страну, так и находящегося в ней.

В статье «Шарон, Ахмадинеджад и Самир Антар — кома» , я рассказал, как организовывались теракты во времена Арафата.

В статьях «Не в унисон — 2» и «Хорошие новости для родителей убитых в Газе солдат» , я рассказал, как Израиль организовал войну в Газе, с целью испытания нового оружия. Кстати, и убитые тогда в Газе солдаты, погибли от так называемого «Дружеского огня». Арабы их убить не могли, а поскольку Израиль опасался обвинений в непропорциональности войны, тогда было убито тысяча арабов, наших детей убивали «дружественным огнем».

Когда теракты не нужны, их или не замечают, как это было с терактом в Дольфи, либо вообще списывают в другую графу. Помните Израильский самолет якобы сбитый украинской ракетой над Черным морем? 3 октября 2001 года Ту-154М борт RA-85693. Помните. Самолет вылетел из БенГуриона, зачем-то приземлился в Румынии и потом полетел не по маршруту и взорвался.

Но тогда, никому из руководства не нужны были ассоциации с терактом 11/9, а прошло три недели, и все списали на неудачный выстрел украинской ракеты, которая и долететь то туда не могла. Хорошо помню след автоматной очереди на двери кабины пилота и совершенно не пробитую, хоть и порванную обшивку.

Зато, когда надо, теракты провоцируют и вытаскивают из ничего. Вот последний пример. После выступления Джона Керри, на «форуме Сабана», где по существу Израильское руководство получило нагоняй за сотрудничество с Россией в Сирии, срочно, в течении двух недель, была организована ликвидация Самира Кунтара. России стоило большого труда, сдержать Хисболу.

Террор используется для самых разнообразных целей. Мне и не только мне их иногда даже трудно понять, поэтому я предполагаю, что естественно, наиболее волнующие меня вопросы.

Меня, как и большое количество моих дважды соотечественников, Израиль держит в качестве квартирных рабов.

Доходит, до смешного. Одни «политики» за другими перед выборами обещают сделать жилье дешевле, приходят к власти и делают все, чтобы оно подорожало. И оно, жилье, дорожает. Когда лопнет этот пузырь не знает ни кто, но пока делается все, что бы рабы не перестреляли рабовладельцев.

А что можно сделать? Можно организовать ножевые теракты. Делается это просто. В районах с преимущественным мусульманским население, на блокпосте или как, ставиться инфрозвуковой излучатель. И человек, еще утром бывший мирным, вдруг достает нож или любым подручным способом пытается убить какого-то еврея.

Понятно, что организаторам этого действа, ничего не угрожает.

И кто теперь думает о квартирах? Кто думает о пенсиях? Главная цель не попасть на нож и уберечь от него своих детей.

«Власть» в Израиле не меняется. Доходит, до смешного. Происходит очередной маапах (переворот), а все остается по-старому до самых смешных деталей. Вот Ликуд впервые победил Аводу и не в коем случае не заменил функционеров занимающих государственные должности. Ведь новые люди могли подумать, что они и впрямь, что-то решают.

А как тащили Барака, сначала организовав самоубийство Моты Гура, а потом «убив» Рабина «руками правого экстремиста». Но «экстремист» стрелял холостыми, и Рабину пришлось стреляться самому, поскольку были опасения, что «экстремист» не в того стрельнет.

Доходит, до смешного. Шарон уничтожал Гуш-Катиф, который строил всю жизнь. А куда бы делся. Иначе сидел бы. Вот Ольмерт, побоялся тоже сделать с Иудеей и Самарией? И сидит. Правда и Шарон лежит, и Рабину, устроевшему в Израиле катастрофу под названием «осло» долго пожить не дали.

Политики это театр. Это марионетки. И хрен бы с ними, не убивай они нас.

Мой друг мне обязательно скажет по поводу выше описанного: «Чего разорался? Кому это все не известно?»

Поводом для статьи послужила посадка в тюрьму очередной девчонки, отказавшейся идти на заклание в Израильскую армию.

Мало того, что эти твари сделали из нас рабов, они хотят из наших детей делать гладиаторов и посылать их на смерть, когда им зачем-то надо.

И это для меня, и думаю не только для меня, самое страшное.

Сидят рабы и надеяться, что когда их дети будут служить, правительству не понадобиться несколько десятков жертв, для того, что бы его действия выглядели пропорциональными.

А другу отвечу:

А что я еще могу сделать, кроме как поорать?

А вот теперь ответьте: Кто страшнее для израильского еврея, террорист или его правительство?

И обещанные статьи:

Как уничтожат Израиль.

Государства Израиль не существует?

Израиль, полицейское государство.

Враг ли я государству Израиль?

Симуляция защиты бедных, в Израиле 2014 года.

Голодные игры в СССР и Израиле.

Рабы и фашисты в Израиле.

И пока хватит.