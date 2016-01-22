Ислам и Израиль – Кто больший кровопийца?

Статья о том, как Израильское руководство умышленно убивает евреев руками мусульман.
Я еврей, израильтянин, Израиль моя страна, которую я люблю. Но эта любовь категорически не распространяется на израильскую власть. Но отношение к израильской власти определяются именно любовью к стране. И я считаю что Израиль должен быть еврейским (именно еврейским) демократическим государством. Но под словом «Израиль» в заголовке статьи, подразумевается именно руководство государства Израиль. Так будет и в статье, поэтому не перепутайте со страной.
Но зачем такое предисловие?
А за тем, что прочитав эту статью, разная проправительственая басота, обвинит меня в том, что я пособник террора и антисемит. Так вот это не так.
Ненавидя действия сегодняшней власти, я уже написал много статей ее обличающих. Их перечень, не полный, конечно, в конце этой статьи и по ее ходу. А о теме ее побудившей, чуть пониже.
Но данная статья коснется особого вида деятельности руководства Израиля. Этот вид деятельности определяется как убийство граждан Израиля руками мусульманского населения, как окружающего страну, так и находящегося в ней.
В статье «Шарон, Ахмадинеджад и Самир Антар — кома» , я рассказал, как организовывались теракты во времена Арафата.
В статьях «Не в унисон — 2» и «Хорошие новости для родителей убитых в Газе солдат» , я рассказал, как Израиль организовал войну в Газе, с целью испытания нового оружия. Кстати, и убитые тогда в Газе солдаты, погибли от так называемого «Дружеского огня». Арабы их убить не могли, а поскольку Израиль опасался обвинений в непропорциональности войны, тогда было убито тысяча арабов, наших детей убивали «дружественным огнем».
Когда теракты не нужны, их или не замечают, как это было с терактом в Дольфи, либо вообще списывают в другую графу. Помните Израильский самолет якобы сбитый украинской ракетой над Черным морем? 3 октября 2001 года Ту-154М борт RA-85693. Помните. Самолет вылетел из БенГуриона, зачем-то приземлился в Румынии и потом полетел не по маршруту и взорвался.
Но тогда, никому из руководства не нужны были ассоциации с терактом 11/9, а прошло три недели, и все списали на неудачный выстрел украинской ракеты, которая и долететь то туда не могла. Хорошо помню след автоматной очереди на двери кабины пилота и совершенно не пробитую, хоть и порванную обшивку.
Зато, когда надо, теракты провоцируют и вытаскивают из ничего. Вот последний пример. После выступления Джона Керри, на «форуме Сабана», где по существу Израильское руководство получило нагоняй за сотрудничество с Россией в Сирии, срочно, в течении двух недель, была организована ликвидация Самира Кунтара. России стоило большого труда, сдержать Хисболу.
Террор используется для самых разнообразных целей. Мне и не только мне их иногда даже трудно понять, поэтому я предполагаю, что естественно, наиболее волнующие меня вопросы.
Меня, как и большое количество моих дважды соотечественников, Израиль держит в качестве квартирных рабов.
Доходит, до смешного. Одни «политики» за другими перед выборами обещают сделать жилье дешевле, приходят к власти и делают все, чтобы оно подорожало. И оно, жилье, дорожает. Когда лопнет этот пузырь не знает ни кто, но пока делается все, что бы рабы не перестреляли рабовладельцев.
А что можно сделать? Можно организовать ножевые теракты. Делается это просто. В районах с преимущественным мусульманским население, на блокпосте или как, ставиться инфрозвуковой излучатель. И человек, еще утром бывший мирным, вдруг достает нож или любым подручным способом пытается убить какого-то еврея.
Понятно, что организаторам этого действа, ничего не угрожает.
И кто теперь думает о квартирах? Кто думает о пенсиях? Главная цель не попасть на нож и уберечь от него своих детей.
«Власть» в Израиле не меняется. Доходит, до смешного. Происходит очередной маапах (переворот), а все остается по-старому до самых смешных деталей. Вот Ликуд впервые победил Аводу и не в коем случае не заменил функционеров занимающих государственные должности. Ведь новые люди могли подумать, что они и впрямь, что-то решают.
А как тащили Барака, сначала организовав самоубийство Моты Гура, а потом «убив» Рабина «руками правого экстремиста». Но «экстремист» стрелял холостыми, и Рабину пришлось стреляться самому, поскольку были опасения, что «экстремист» не в того стрельнет.
Доходит, до смешного. Шарон уничтожал Гуш-Катиф, который строил всю жизнь. А куда бы делся. Иначе сидел бы. Вот Ольмерт, побоялся тоже сделать с Иудеей и Самарией? И сидит. Правда и Шарон лежит, и Рабину, устроевшему в Израиле катастрофу под названием «осло» долго пожить не дали.
Политики это театр. Это марионетки. И хрен бы с ними, не убивай они нас.
Мой друг мне обязательно скажет по поводу выше описанного: «Чего разорался? Кому это все не известно?»
Поводом для статьи послужила посадка в тюрьму очередной девчонки, отказавшейся идти на заклание в Израильскую армию.
Мало того, что эти твари сделали из нас рабов, они хотят из наших детей делать гладиаторов и посылать их на смерть, когда им зачем-то надо.
И это для меня, и думаю не только для меня, самое страшное.
Сидят рабы и надеяться, что когда их дети будут служить, правительству не понадобиться несколько десятков жертв, для того, что бы его действия выглядели пропорциональными.
А другу отвечу:
А что я еще могу сделать, кроме как поорать?
А вот теперь ответьте: Кто страшнее для израильского еврея, террорист или его правительство?
И обещанные статьи:
Как уничтожат Израиль.
Государства Израиль не существует?
Израиль, полицейское государство.
Враг ли я государству Израиль?
Симуляция защиты бедных, в Израиле 2014 года.
Голодные игры в СССР и Израиле.
Рабы и фашисты в Израиле.
И пока хватит.
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Народы 12 колен израилевых. Временное – постоянное прикрытие до прихода какого-то Машиаха. Неевреи ни в один из них не входят. В «странах» проживает незначительная прослойка официальных евреев и миллионы, большинство населения (страны), криптоевреев. Так что, ярлыки: русские, украинцы, индонезийцы, арабы, европесы… пустой звук. Языки еврейские. Подозрительно громоздкое и многозначное средство общения.