Игра в четыре руки

Расклад:
От прослушивания сегодняшних политических «экспертов» и «консультантов» возникает впечатление, что подавляющее их большинство либо пропагандисты (а не эксперты), либо идиоты. Хотя возможно и совмещение.
Те кто считают аморальными действия Моди, Си, Путина или Байдена – идиоты, при чём это не оскорбление, а диагноз.
В политике не было, нет и не будет морали.
Нужно задавать вопрос: — Действуют ли эти господа/товарищи в интересах своих стран или нет?
Ответ очевиден. Все они действуют в интересах своих стран.
В современном мире только четыре политических игрока. Остальные, либо затаились в нейтралитете, боясь как-то засветиться, либо вассалы одной из четырёх стран. Индии, Китая, России, США (по алфавиту).
Расклад на сегодня такой:
Индия против Китая, нейтральна к России и США.
Китай против США и Индии
Россия против США, за Китай, нейтральна к Индии.
США против России и Китая
Украина и ЕС.
Сегодня проходит горячая фаза борьбы США против России.
Россия готова пожертвовать независимостью Украины и ЕС.
США готовы пожертвовать Украиной и экономикой ЕС.
Считает ли население России действия своей власти эффективными? Да, в подавляющем большинстве считает.
Считает ли население США действия своей власти эффективными? Нет, в подавляющем большинстве не считает.
Есть ли у России возможность отступить, чтобы не погибнуть?
Нет.
Есть ли у США возможность отступить, чтобы не погибнуть?
Да. Но отступив США признают, что они не имеют возможности установить свою власть над Россией и Китаем.
Альтернатива.
Альтернатива победы России в украинском конфликте – термоядерная война.
Вот мне интересно: Те кто желает поражения России, это понимают?
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