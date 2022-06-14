Игра в четыре руки

Расклад:

От прослушивания сегодняшних политических «экспертов» и «консультантов» возникает впечатление, что подавляющее их большинство либо пропагандисты (а не эксперты), либо идиоты. Хотя возможно и совмещение.

Те кто считают аморальными действия Моди, Си, Путина или Байдена – идиоты, при чём это не оскорбление, а диагноз.

В политике не было, нет и не будет морали.

Нужно задавать вопрос: — Действуют ли эти господа/товарищи в интересах своих стран или нет?

Ответ очевиден. Все они действуют в интересах своих стран.

В современном мире только четыре политических игрока. Остальные, либо затаились в нейтралитете, боясь как-то засветиться, либо вассалы одной из четырёх стран. Индии, Китая, России, США (по алфавиту).

Расклад на сегодня такой:

Индия против Китая, нейтральна к России и США.

Китай против США и Индии

Россия против США, за Китай, нейтральна к Индии.

США против России и Китая

Украина и ЕС.

Сегодня проходит горячая фаза борьбы США против России.

Россия готова пожертвовать независимостью Украины и ЕС.

США готовы пожертвовать Украиной и экономикой ЕС.

Считает ли население России действия своей власти эффективными? Да, в подавляющем большинстве считает.

Считает ли население США действия своей власти эффективными? Нет, в подавляющем большинстве не считает.

Есть ли у России возможность отступить, чтобы не погибнуть?

Нет.

Есть ли у США возможность отступить, чтобы не погибнуть?

Да. Но отступив США признают, что они не имеют возможности установить свою власть над Россией и Китаем.

Альтернатива.

Альтернатива победы России в украинском конфликте – термоядерная война.

Вот мне интересно: Те кто желает поражения России, это понимают?

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022

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