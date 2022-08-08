Ответ Ю. Подоляка

Уважаемый Юрий!

Вы всё написали красиво и сделали правильные выводы из последствий, а не из самой идеологии.

Идеология России, а ранее Руси, а ещё ранее Гардариков (городов) в корне отличается от идеологии других европеоидов. И причина этого не какое-то понимание одного человека, а условия существования того, древнего времени.

Вопрос 1: Почему Гардарики? Ведь в Европе тогда тоже были города?

Главное отличие было в территориях. Во-первых, на нашей территории холоднее, а значит земледелие под большим вопросом. Но это уже оседлая земледельческая цивилизация.

Просто городов меньше и они реже.

С востока Гардариков – кочевники. Города нуждались в серьёзной защите.

В каждом городе образовывалась и крепилась община. Поодиночке не выжить. Самым страшным наказанием было изгнание из города. Шанс дойти до другого города не велик. Дорога длинная, а как пропитаться? Как не попасть на кочевников?

Поэтому общинность вошла в нашу ментальность намертво. Это было условием выживания.

В Европе всё по-другому. Там от города до города день-два. Какая разница, чьим вассалом быть. В Европе ментальность индивидуальности, а не общины.

А в Гардариках? Защищаться от кочевников, надёжней не одним городом, а всеми. И чем больше городов, тем легче защищаться. Не сразу, но пришло понимание, что надёжный союзник, не порабощенный, а равный.

Гардарики, Русь, Россия — стала прирастать городами. Равными городами, с равными жителями. Чем больше земледелие и оседлость продвигалась на восток, тем больше становилась наша община.

Для империи все народы становились не рабами, а равными. Просто чем больше, тем легче. А национальность и этническое происхождение никого не интересовало. Просто вместе легче. Общинность перешла на следующий уровень.

Мы не можем предложить свою ментальность Европе. Но всем кто готов на равных занять место в нашем строю, это место мы найдём.

Так победим.



https://rutube.ru/video/0b4830957c69e1561fba427557289856/