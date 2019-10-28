Грета Тунберг глупа, но…

Карл-Йохан Петерсон, Гендиректор сети по продаже одежды H&M, обеспокоился тем, что движение против потребления может привести к «ужасным последствиям».

Грета Тунберг, которая вывела тему экологии на первые полосы, конечно глупый больной ребёнок, но не будем выбрасывать этого ребёнка с водой.

Давайте посмотрим, что действительно может сделать власть страны…США, Швеции, России, Израиля, чтобы уменьшить не рациональную трату ресурсов?

Первое это запретить мероприятия типа «два в одном». Каждую банку, каждый пакет или коробку, нужно продавать исключительно отдельно. Нужно запретить делать мероприятия в которых цена товара уменьшается при большой цене всей покупки.

Это не много, но это можно сделать легко, введя конфискацию имущества для тех продавцов, которые будут стимулировать покупателей, покупать больше. Любая скидка для увеличения покупки, должна рассматриваться как уголовное преступление.

Потребление это необходимость. Мы не питаемся воздухом. НО…

Потребление выше необходимого, аморально.

Чем меньше человек покупает, того в чём он не нуждается, тем наша природа защищённей.

Уничтожение продукта корпорацией или фирмой, для сохранения цены, должно стать уголовным преступлением с реальным сроком каторги. За особо крупные преступления, до пожизненного.

В частности Израиль должен быть обвинён в преступлениях против человечества. Поскольку запрет на движение общественного транспорта в выходные дни, стимулирует население на покупку собственного автотранспорта. А это вред экологии всего Ближнего Востока и Средиземноморья. Но подобные нарушения есть в большинстве капиталистических, сытых стран запада.

Чем нетерпимее будет наше отношение к таким явлениям, тем больше у нас шансов оставить нашим внукам эту планету живой.

Так что не будем выплёскивать с водой, больного и глупого ребёнка, Грету Тунберг.



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