«Государства Израиль не существует»

Сегодня, на различных русскоязычных интернет площадках разворачивается дискуссия: Как в Израиле сделать так, чтобы можно было по-человечески жить.

Сегодня жить по-человечески в Израиле трудно, если не невозможно. Молодежь уезжает, для стариков утвержден закон об эвтаназии. Правительства меняются, но по существу не меняется ничего.

Страдают в Израиле в основном русскоязычные репатрианты. Вопрос один — квартирный вопрос. Репатрианты приехали позже других и под раздачи квартир не попали. Их решили квартирами поработить.

Был бы квартирный вопрос как-то решен и вопрос пенсий не стоял бы так остро.

И вот начались наши дискуссии, что нужно делать, какие акции протеста применить, чтобы этот вопрос решился.

Выделились две концепции:

Первая — Мы должны устраивать акции, чтобы добиться такого изменения государственных структур, когда все вопросы будут решаться правильно.

Вторая – Мы должны устраивать акции, чтобы добиться квартир.

Эти концепции базируются на двух взаимоисключающих позициях.

Первая — государство Израиль — демократическое, но в связи с проблемами своего развития, недоразвитое и мы должны добиться его становления. Ну там, разделение властей (в Израиле этого нет), возможность смены депутатов парламента плохо выполняющих свои функции, профессиональное, а не политическое правительство. И для этого мы должны организовывать акции протеста, требуя это от власти.

Я когда-то, предложил такую систему: Законопроект о прямых выборах исполнительной власти.

Вторая – государство Израиль не существует. Существует фирма носящая название «Государство Израиль». И для того, чтобы добиться квартир мы должны поставить хозяев этой фирмы в неудобные условия, когда будет дешевле дать нам квартиры, чем терпеть репутационные потери.

Относясь с большим уважением к первой позиции, я считаю вторую позицию точнее соответствующей действительности.

Сначала я тоже рассматривал ситуацию с первой позиции. Я считал, что государство Израиль -государство, но фашистское и рабовладельческое и пытался доказать это в своих статьях:

Рабы и фашисты в Израиле.

Израильская весна.

Полицейско-судебный фашизм в Израиле.

Я доказывал это довольно убедительно, но…. Сейчас мне ясно, что я ошибался. Нет такого государства

А вообще, что такое Государство?

Я считал наиболее точным определение В. В. Лазарева: Государство — это особая организация политической власти общества, располагающая специальным аппаратом принуждения, выражающая волю и интересы господствующего класса или всего народа.

Если интересы господствующего класса, то при капитализме это фашизм, если всего народа, то демократия.

Мне было ясно, что политической власти на весь народ наплевать, поэтому я и считал Израиль фашистским. Ан нет.

Нет в Израиле класса, интересы которого защищает политическая власть. В Израиле есть несколько семей, которые владеют всем имеющимся в Израиле крупным бизнесом и есть мелкий частный бизнес.

Эти несколько семей и есть власть, а политическая «власть», это их инструмент управления фирмой.

Высшие госчиновники это совет директоров фирмы.

Но такая структура существует почти на любом израильском предприятии. Есть хозяева фирмы, часто это совладельцы (шутафим) и есть независимые подрядчики определенных работ (кабланим).

Далее мы видим, что в стране, как театральное действо, проходят выборы и народ выбирает из различных вариантов, труппу актеров, которые до следующего «избрания» будут играть роль правительства.

В стране роль классов выполняют привилегированные группы работников и служащих. Это государственные работники и работники «общественного сектора». Они получают за такую же работу, как и рабочие частных фирм, в среднем в четыре раза большую зарплату. Это создает расслоение в «обществе» и имитирует его классовость.

Есть и еще одна большая группа, имитирующая класс – религиозные.

И наконец, в группе самих работников фирмы «Государство Израиль» тоже есть более или менее успешные. Их принято называть классами, но классами они не являются.

А что такое классы? Как они различаются? Классы различаются по отношению к праву собственности на средства производства.

Но если не считать эти несколько семей, совладельцев фирмы «государство Израиль» классом, то других классов нет. Любую фирму формально не принадлежащую этим семьям, можно закрыть в один день. Система устроена так, что без хотя бы мелких нарушений никакой, самый маленький бизнес существовать не может.

Но вот сама фирма «Государство Израиль» своим устройством старается имитировать государство. Так удобней держать в подчинении работников и создавать в них некоторый исторический патриотизм,связанный с названием «Государство Израиль».

Все группы работников, служащих и прочих сотрудников фирмы, защищают свои интересы перед хозяевами… все кроме одной.

Мы, та группа работников фирмы, которая в силу своей ментальности не понимает, где она оказалась. Считающая, или желающая себя считать полноправными гражданами.

Тут важно не философское понимание что есть что, а понимание на чисто практическим уровне.

Как правило, большая часть нашей группы, как раз и есть самая не успешная. А как можно добиться успеха, если ты играешь не по правилам той игры, которая на столе? Ты играешь в преферанс, по правилам шахмат. Многого добьешься?

Но концепция того, что Израиль — государство, в нашей группе существует и ее последователи, которые год за годом, бьются головой, пытаясь прошибить эту стену.

Большинство из нас не понимают, что выборы это театр, что они отдают свои голоса то одной, то другой труппе актеров.

Они избирают тех, кто будет обманывать их следующую каденцию.

В рамках этой концепции предлагается создавать политическую партию или присоединятся к той или иной партии. Предлагается лоббировать свои интересы, поддерживая тех или иных политиков. Предлагается ходить на демонстрации, выражая власти свои мнения и «волю».

Ни кто, правда, на демонстрации не ходит.

Могу даже похвастаться: В последнее время, все чаще, в случае невыполнения властью их требований, организаторы не существующих протестных демонстраций, предлагают голосовать на следующих выборах, за арабский список.

Хвастовство мое в том, что это я, первым, предлагал это делать еще на прошедших выборах. «Лабан Нетаниягу».

Конечно, по моему мнению, выборы и партии можно и нужно использовать, но цели должны быть иными. А именно: поставить хозяев этой фирмы в неудобные условия, когда будет дешевле дать нам просимое, чем терпеть репутационные потери.

Но и просимое должно быть конкретным. Я считаю что просить нужно жилье и предлагаю акции совсем другого рода. Я не планирую, что такие акции, которые я предлагаю, что-то скажет хозяевам. Хозяева и так все прекрасно знают.

Акции должны наносить удары по репутации фирмы. Удары по патриотизму внутри и по уважению к фирме среди ее партнеров и конкурентов.

В этих рамках, это могут быть акции призывающие к тому или иному бойкоту Израиля.

Например:

«Акция в Бен Гурион.»

И/или — Письмо властям Германии установить в Израиле газовые камеры и крематории, потому что вместе умирать веселей, а пользоваться эвтаназией грустно.

И/или — В какой-нибудь праздник устроить голую демонстрацию у Стены Плача или к мечети АльАкса, под лозунгом: «У кого нет жилья нет и одежды!».

И/или — Устроить марш от Стены Плача в храм гроба господня, для коллективного крещения. Лозунг: «Если евреи в Израиле без жилья, может став христианами мы его получим?».

Провокации могут быть разными и тогда хозяевам фирмы придется взвесить цену того или иного своего решения. Они конечно, не станут себя увольнять и дарить кому-то свою фирму. Не станут, ни под давлением тех, кто считает Израиль государством, ни под давлением тех, кто понимает, что это фирма.

Будем реалистами. Давайте играть по правилам игры, которая на столе:

«Государства Израиль не существует»