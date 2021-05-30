Голосование по завещанию.

Байден проснулся сам. Нужно было срочно сходить в туалет.

— Готовься Джо! Сегодня встреча с ним. — Байден даже мысленно не хотел произносить имя Путина.

Он позвонил секретарю и тот пришёл и помог Джо встать с кровати.

Дома, в Белом доме, всё было приспособлено для того, что бы он мог вставать сам. Но в этой швейцарской гостинице этого всего быть не должно. Кто-то сфотографирует и обязательно сольёт.

Джо принял душ, почистил зубы, секретарь помог ему одеться.

«Да. Я уже наверно не молод» — подумал Джо, но свой возраст у секретаря спрашивать не стал.

В зал, где должна была проходить встреча, Джо вошёл бодрым шагом.

«Нужно было опять сходить в туалет» — Подумал Байден.

Но Путин уже сидел в зале, и когда туда только вошёл Джо, защёлкали фотоаппараты.

Джо, Широко улыбаясь, сел на своё место. Следом за ним, за длинный и двухметровый по ширине стол, села вся американская делегация.

Путин, в ожидании поднял взгляд на Джо. До этого он что-то рисовал на салфетке.

— Какие вопросы Вы будете обсуждать, господин президент? — Прокричал из толпы журналистов корреспондент CNN.

Байден открыл свой блокнот, и прочитал, стараясь делать это бегло.

— Мы обсудим действия России в области выполнения правил цивилизованного сообщества. Права человека, освобождение господина Навального, дорожную карту по возвращению Украине её территориальной целостности. Урегулируем вопрос о признании морской территории Арктики общими водами всех стран с ней граничащих. Мы собираемся обсудить меры о запрете экспорта лекарственных препаратов, не признанных фармацевтическими регуляторами США, как страны определяющей политику ООН в этом отношении. Мы создадим рабочую группу по ликвидации всех вооружений созданных поле выхода США из договора по ПРО, как провоцирующих гонку вооружений.

Обсудим дорожную карту вывода российских баз с территории Сирии, Молдавии, Белоруссии и других регионов. Мы собираемся обсудить сроки прекращения Россией разрешения пользование своим воздушным пространством, стран против которых введены санкции США. Например, Китая. Обсудим вопросы экологии. Например, передачу сибирских лесов, как большой части лёгких планеты, под международный контроль. Передачу озера Байкал, как резервуара пресной воды, под международный контроль.

Есть ещё много вопросов, но я не хочу утомлять ваших читателей.

— А Вы, господин Путин, намерены ли Вы начать полноценное сотрудничество с цивилизованным миром? — Спросил корреспондент BBS.

Путин отложил в сторону карандаш, аккуратно сложил салфетку, поднял голову и повернувшись в сторону прессы, улыбнулся и сказал:

— Мы обсудим передачу прав на печать долларов, Совету безопасности ООН, поскольку сегодня, воспользовавшись БретонВудской махинацией, США перекладывают расходы по своим авантюрам на весь мир. Поскольку Россия давно признана правопреемником СССР и Российской империи, и она погасила все долги, как СССР, так и Российской империи, мы обсудим дорожную карту о возвращении Аляски в Родную Гавань, и возвращении всего изъятого из её недр — России. Обсудим вопросы прав человека, а в частности фальсификацию последних выборов США и её избирательную систему. Обсудим нелегитимные действия сегодняшней администрации США, по изменению прав на голосование и предоставлении гражданства первому поколению мигрантов. И конечно, мы против нового проекта демократической партии США о разрешении голосования по завещанию. Обсудим и компенсации странам ООН со стороны США, за переманивание специалистов, образование которых было субсидировано в других странах.

Обсудим просьбу наших китайских союзников о переносе ООН в Шанхай. Ну и конечно обсудим дорожную карту роспуска агрессивного военного союза — НАТО. Есть ещё много вопросов для обсуждения, но я не буду утомлять ваших читателей.

Опять защёлкали затворы фотоаппаратов, и журналистов удалили из зала.

Байден неприязненно смотрел на мистера Путина.

— Мистер Путин! Вы что, действительно решили обсуждать провозглашённые вами вопросы?

— Ну что Вы, уважаемый Джо! Но пресса это пресса. Ей же нужно что-то жевать. Ну, как вы однажды сказали, позвольте Вас процитировать: «Идти и жевать жвачку». На самом деле мы во-первых намерены обсудить вывод баз НАТО из Польши и Румынии, и запрет на присутствие войск США и НАТО в странах бывшего социалистического лагеря и странах бывшего СССР.

— Но это независимые страны. Какое у России право запрещать им союзы с теми, кого они выбрали? — Сказал Байден и удивился логичности фразы не записанной у него в блокноте.

— Ну что вы, Джо? Мы не будем никому ничего запрещать. Но если базы останутся, мы их уничтожим.

— Но ракетный удар по странам НАТО, это развязывание ядерного конфликта.

— Разве я сказал о ракетном ударе? Нет – нет. Есть Петров и Боширов. Уверяю Вас, они справятся, и конфликта не будет. Вы просто введёте новые санкции.

— Вы самонадеянны, Владимир. Мы ответим не санкциями, а ядерным ударом.

— Да Бог с Вами, Джо. Вы этого не сможете сделать, поскольку в этот момент все ваши авианосцы пойдут на дно, а обломки подводных лодок всплывут. Ну и вблизи обеих побережий США находятся сотни радиоуправляемых термоядерных зарядов. Так что, когда всё это произойдёт, США будет, чем заняться. Цунами смоет все города и базы на территории США.

— Я сейчас отдам приказ немедленно уничтожить Россию.

— Не сможете. Связь уже отключена, а через минуту сюда упадёт калибр с ядерной боеголовкой. Я уже отдал приказ.

— Но ведь Вы, господин Путин, тоже погибните?

— А кто вам сказал, что я Путин? — человек сидящий напротив Байдена снял маску. — Я, Фантомас!!! Я робот! Привет от Камалы.



Байден проснулся в ужасе. Очень хотелось в туалет. Он напрягся, встал с помощью приспособлений и пошёл к туалету.

Встреча с Путиным должна была начаться через две недели. Но уже неделю старика Джо, преследовали кошмарные сновидения.

Но когда он уселся на высокий унитаз, стало легче и спокойней. Журчание воды успокаивало.