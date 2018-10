Голодомор 1932-1933 года, это геноцид?

На сайте Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США разгорелся спор, по поводу «голодомора».

Я думаю этот спор, в рамках беседы непримиримых оппонентов, осветит вопрос того, геноцид ли голодомор, намного лучше, чем просто умствование.

Embassy of Ukraine in the USA:

Сенат США признал голодомор 1932-1933 года геноцидом украинского народа.

Сенат США — единогласным решением, утвердил двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом конгресса США, где голодомор 1932-1933 года признаётся геноцидом украинского народа.

Сергей Ростовцев

А вот мне интересно, признал ли сенат геноцид индейцев? Ведь, в отличии от американской администрации, дарившей индейцам одеяла заражённые оспой и платившей за скальп любого индейца, даже новорожденного, 2 доллара. А Сталин был интернационалистом. Не могут проводить геноцид «украинского» народа (русских населявших окраину империи) такие же «украинцы» из беднейших слоёв, крестьян и пролетариев ставшие революционерами. Ведь известно, что в каждом селе проходило раскулачивание в основном или силами самих селян или бригад коммунаров из городских ячеек партии. Я не оправдываю сталинскую политику, но боюсь её и осуждать. То, что зажиточное крестьянство было тормозом изменения классовых отношений в обществе, не секрет. У моего прадеда были батраки. Они ели за тем же столом, что и вся семья, но это были батраки. Когда началось раскулачивание, семья прадеда (немца женатого на еврейке), кроме моей бабушки, успела уехать во Львов (тогда ещё не советский). А бабушка спаслась в городе, до начала голода выйдя замуж за «украинского» сапожника. В городе «украинцев» не убивали. Очень не характерный «геноцид». Поэтому как бы не относиться к Сталину и его политике, нацисты это все живущие в США, за счёт уничтоженных настоящим геноцидом индейцев. Тьфу на них. Лучше бы это дерьмо не воняло.

Ed Jost!

Ed Jost свой пост удалил, но в нём он написал, что индейцы были такие плохие бяки как ИГИЛ, и были очень жестокие.

Сергей Ростовцев

Ed Jost! Ну и чего англосаксы попёрлись к этому «игил»? Или индейцы пришли к ним, убивать и грабить? За скальп новорожденного индейца платили два доллара. Такого даже Игил не придумал. И одеяла с оспой… Это они «игилу» их передавали? Жаль что индейцы не перебили англосаксов. И петушни антисемитской было бы поменьше.

Oleg Obukhov

Читайте и просвещайтесь.

Сергей Ростовцев

Oleg Obukhov Скажите, какой процент индейцев остался к 11 августа 1978 года, по сравнению с тем периодом, когда в страну пришли предки современных американцев не индейского происхождения?

Скажите, какой процент территории страны и её природных ресурсов остался под контролем индейцев, по сравнению с тем периодом, когда в страну пришли предки современных американцев не индейского происхождения?

И вопросы по Украине:

Какое процент населения Украины сохранился во время объявления Украиной своей независимости по сравнению с периодом, существовавшим до голода 30 годов?

Какое процент территории Украины сохранился во время объявления Украиной своей независимости по сравнению с периодом, существовавшим до голода 30 годов?

Когда вы ответите на эти вопросы честно, вы увидите, что геноцид индейцев был, хотя США его не признали, в геноцида украинцев не было.

Oleg Obukhov

Геноцид индейцев был, и США его признали. Законодательно. Ссылку я уже давал. Геноцид украинцев был. Дословно, по определению. Определение геноцида я уже тоже давал. Твои стены текста — пустая болтовня, типичные заготовки-копипасты и, простыми словами — мусор.

Сергей Ростовцев

Oleg Obukhov! Я стараюсь не давать оценку правильности или неправильности вашего мировоззрения, постарайтесь и вы держаться в рамках приличия. Никакого геноцида украинцев не было и близко. Украинцы жившие в городах, и украинцы проводившие изъятие зерна у мелкособственников, никакому преследованию не подвергались. Одновременно с этим, мелкособственничество уничтожалось на территории всего СССР, независимо от национальности. Государство всегда защищает интересы определённого класса. Государства в которых мы живем сегодня, защищают собственников, и остальную часть общества обрекают на рабство наёмного труда. Но ни кто же не говорит, что это геноцид какого-то народа, где организация голода во враждебном классе заменена превращением его в рабов? Это никакого отношения к генам не имеет. Классовая борьба интернациональна с обеих сторон. Теперь об индейцах. Попытайтесь найти в том документе на который вы сослались слово «геноцид». Мне не удалось.

Oleg Obukhov

Мне (как и почти всему остальному миру), честно говоря плевать на Ваше «мировоззрение». После всех ваших Карлосов, украинских СУшек, ихтамнетов, вежливых человечков, трактористов с военторгами, заблудившихся, снегирей, пенобетона во влагалище, двух предпринимателей в Солсбери и тому подобного, цена Вашему мировоззрению — ноль.

Геноцид в 30хх был не только по отношению к украинцам. На Волге русские голодали и мерли пачками тоже. Коммунисты в лагерях угробили миллионы людей — это тоже геноцид. Разница только в том, что рабский менталитет русских смирился с этим, а украинцы хотят восстановить историческую справедливость и не думают об этом молчать.

Теперь о документе — у слова «геноцид» есть куча синонимов, а само слово «геноцид» было определено UN как термин для использованию в юриспруденции только в начале 80хх. Вместо того, чтобы банально забивать поиск на слово “genocide”, просто прочитайте весь документ. Надеюсь, особенности русской челюсти не сильно будут мешать?

Сергей Ростовцев

Oleg Obukhov! Юноша! Вы бы хоть посмотрели на кого наезжаете, раз наезжаете на личность. Я израильтянин и никогда, к сожалению, россиянином не был. Я первый, в 1988 году, поднял на митинге в Днепропетровске жовтоблакитний прапор. Но!!! Когда я со своим свидетельством о рождении, «папа украинец, мама украинец» явился в ОВИР СССР, чтобы выехать в Израиль, там посмотрели на меня как на идиота и спросили: » А кто тебя, хо….ла, туда пустит?» Поэтому тот трёп по поводу «всех ваших Карлосов, украинских СУшек, ихтамнетов, вежливых человечков, трактористов с военторгами, заблудившихся, снегирей, пенобетона во влагалище, двух предпринимателей в Солсбери и тому подобного, цена Вашему мировоззрению — ноль.», это трёп оппонента не имеющего никаких серьёзных доводов.

Теперь к сути. Геноцид это когда целенаправленно, как мои родственники немцы, уничтожали моих родственников евреев, уничтожаются люди определённого этноса с целью этот этнос уничтожить. Если этот этнос хотят уничтожить на некоторой территории, как премьер Израиля Шарон, уничтожал Гуш Катиф, это называется этническая чистка.

Геноцид, это когда США уничтожали индейцев. Когда США уничтожали вьетнамцев, это было преступление против человечности, но не геноцид. Потому что часть вьетнамцев была у них в союзниках. А Вьетконг, как и украинские кулаки, нацией не был.

Под раздачу на Украине, в тот голод, попал и мой прадед, обедневший немецкий граф, имевший землю в Синельниково. Он с семьёй спасся только тем, что сбежал во Львов, тогда ещё не советский. А моя бабка, осталась, но осталась в Днепропетровске, за два года до того выйдя замуж за «украинского» сапожника. В городе никаких, даже самых маленьких наездов на «украинцев» не было. И прод. отряды, и заград отряды, не пускавшие крестьян в город, состояли из «украинцев». И это я прочёл не в газете, а мне рассказывали мои родственники, когда за такие разговоры в СССР, можно было схлопотать.

Почему я пишу «украинцы» в ковычках? Потому что украинцы, уральцы, волжане, днепропетровцы, это не нация, а жители некоторой территории. Именно поэтому у меня, человека с очень не украинской генетикой, в свидетельстве о рождении было написано: «папа украинец, мама украинец».

Геноцида на Украине не было. И Россия, а её есть в чём обвинять по настоящему, геноцид никогда не устраивала. НИ ГДЕ! Турки устраивали. англосаксы устраивали, немцы устраивали. А Россия в этом отношении чиста. Да и как может быть иначе, если во главе России в момент украинского голода, стоял этнический грузин. А Рудзутак, русский? Косиор русский? А Чубарь, вообще «украинец». А Мендель Хатаевич, тоже русский? Да ёлки палки, среди тех кто причастен к голоду на Украине, не одного русского. Грузины, поляки евреи, финны, «УКРАНЦЫ»…

Вы об чём, юноша?

Oleg Obukhov

Сергей Ростовцев Мне всё равно, кто Вы там по национальности. Хоть эфиоп. В душе Вы — ватник. Вы даже не еврей. Вы даже рассуждаете ватными великоимперскими понятиями… Страна 404, украинцы — несуществующая нация. Вы — русский, сбежавший в Израиль чтобы пожить за счёт США. 😉 Вы из той части эмигрантов, которые, свалив за бугор, очень сильно переживают за свою прошлую Родину, и рвут тельняшки в порыве патриотического угара. Насмотрелся я на таких тут в США.

PS. Про антисемитизм в СССР я даже писать не буду, ибо очевидно, что Вы — не еврей. Так… Неопределившийся.

PPS. Я Россию и не обвиняю в геноциде, если Вашество ещё не поняло. Я обвиняю в геноциде коммунистический режим, который устроил геноцид всем народам так называемого СССР.

PPPS. Не пишите больше стены текста. Старайтесь уместить свои тезисы в два-три предложения. Здесь Вам не партийная трибуна, а соцсеть. Кстати, о трибунах — а Вы случайно не партработником каким-то были при СССР? Что-то душок от Вас идёт советский и ораторство (сиречь, балабольство) тоже попахивает замполитством.

Сергей Ростовцев

Вот видите, а сначала написали что всё равно, кто я там. Для справки. На меня с 1977 года, в КГБ завели дело, как на поэта. А в 1980 выгнали не только с работы, но даже из профсоюза. Вы молоды и не знаете, что это такое. Я уезжал в Израиль после голодовки 15 суток в спецприёмнике, Первой голодовки в перестроечном Днепропетровске, с висящим делом за клевету на членов бюро обкома КПУ. А ваши родители тогда возможно облизывали коммунистов как Вы сейчас майданную хунту. 2. «в геноциде коммунистический режим, который устроил геноцид всем народам так называемого СССР.», и есть утверждение, что геноцида украинского народа не было, потому что нельзя устроить геноцид самому себе…Ну разве получением премии Дарвина. 3. Повторяю ещё раз: Есть в чём обвинить СССР. Меня записали украинцем, потому, что когда я родился, на вокзале уже стояли теплушки, чтобы оправлять евреев в Сибирь. Вы знаете, что такое теплушка? Но зачем писать напраслину, даже если граждане с пониженной социальной ответственностью в сенате, с подачи майданутых, не уважающих закон, придурков, приняли идиотское решение. 2*2 = 4. И не важно кто это утверждает. Глупость из политической, якобы целесообразности утверждать другое. Будьте здоровы.