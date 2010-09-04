Голая арабка, уже человек.

Некоторые думают, что культура зависит от генетики.

А не фига.

Фотографии арабки живущей во Франции Ясмин аль-Масри, украсили сегодня на обложки практически всех глянцевых журналов Италии.

Ясмин аль-Масри сыграла одну из главных ролей в фильме «Мираль», представленном на 67-м Венецианском фестивале.

Но на обложки она попала совсем по другому поводу и совсем другими фотографиями.

На фистивале Ясмин тоже была достаточно раскована и явилась на красную дорожку, пред сотни камер в достаточно рискованном наряде сбросив с плеч шлейки своего сарафана.

Это было особенно неожиданно, потому что в первый день, до показа фильма, она вышла к журналистам в черной строгой юбке а уже вчера вечером на надела открытое светлое платье которое, казалось, при первом резком движении падет к ногам актрисы.

Вела себя Ясмин так, словно явилась на вечеринку в баре. Ясмин, направо и налево посылала воздушные поцелуи, размахивала руками, изображала из себя Статую Свободы и раскланивалась так, что чудом не упавшее платье с трудом удерживало ее грудь.

Впрочем, те, кто хорошо знает Ясмин, говорят, что для нее поведения ничего особенного не было. Хотя она арабская танцовщица, но считает себя европейкой и плевать хотела, как ее поведение воспримут арабы Израиля и оккупированной мусульманами его части.

А для того, что бы доказать что это так, мы приводим голую фотосессию актрисы и ее подружек по танцам живота. Но голая Ясмин аль-Масри, только для старых. Для тех, кому за 18 лет.

Договорились? — «Голая Ясмин аль-Масри и ее подруги«.

Теперь о фильме «Мираль»

Фильм «Мираль» расказывает о судьбе четырех мусульманских женщин. Ясмин играет мусульманку Нади.

Ее младшая сестра, как и положено у арабов, становится террористкой. Саму Нади, жестоко насилует ее папа, настоящий араб мусульманин.

Нади убегает из дома и зарабатывает исполнением танца живота.

Такая жизнь с легкими деньгами приводит к тому, что Нади начинает спиваться.

Напившись она устраивает скандал и ее арестовывают.

Когда она попала в тюрьму, ее посадили в камеру к террористам.

Филь не читает моралей, нотаций и политически нейтрален.

Не могу сказать о его художественных ценностях, потому что читал рецензии, а самого фильма не видел.

Но те кто его смотрел в Италии, говорят что Ясмин продемонстрировала высший пилотаж эротики.

Однажды Ясмин призналась, что больше всего ей хотелось бы все бросить и отправиться в кругосветное путешествие. Ведь, перебравшись из оккупированного мусульманами анклава Израиля Европу, она еще толком не видела мир.

Вы представляете, сколько счастья получили бы мусульмане и их женщины, если бы они покинули Израиль и поселились бы в Европе?

Пример Ясмин, это ясно показывает.

А саму Ясмин аль-Масри, у же можно пускать назад. Она в отличии от своих бывших соплеменников, уже человек.