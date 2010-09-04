Голая арабка, уже человек.

Некоторые думают, что культура зависит от генетики.
А не фига.
Фотографии арабки живущей во Франции Ясмин аль-Масри, украсили сегодня на обложки практически всех глянцевых журналов Италии.
Ясмин аль-Масри сыграла одну из главных ролей в фильме «Мираль», представленном на 67-м Венецианском фестивале.
Но на обложки она попала совсем по другому поводу и совсем другими фотографиями.
На фистивале Ясмин тоже была достаточно раскована и явилась на красную дорожку, пред сотни камер в достаточно рискованном наряде сбросив с плеч шлейки своего сарафана.
Это было особенно неожиданно, потому что в первый день, до показа фильма, она вышла к журналистам в черной строгой юбке а уже вчера вечером на надела открытое светлое платье которое, казалось, при первом резком движении падет к ногам актрисы.
Вела себя Ясмин так, словно явилась на вечеринку в баре. Ясмин, направо и налево посылала воздушные поцелуи, размахивала руками, изображала из себя Статую Свободы и раскланивалась так, что чудом не упавшее платье с трудом удерживало ее грудь.
Впрочем, те, кто хорошо знает Ясмин, говорят, что для нее поведения ничего особенного не было. Хотя она арабская танцовщица, но считает себя европейкой и плевать хотела, как ее поведение воспримут арабы Израиля и оккупированной мусульманами его части.
А для того, что бы доказать что это так, мы приводим голую фотосессию актрисы и ее подружек по танцам живота. Но голая Ясмин аль-Масри, только для старых. Для тех, кому за 18 лет.
Договорились? — «Голая Ясмин аль-Масри и ее подруги«.
Теперь о фильме «Мираль»
Фильм «Мираль» расказывает о судьбе четырех мусульманских женщин. Ясмин играет мусульманку Нади.
Ее младшая сестра, как и положено у арабов, становится террористкой. Саму Нади, жестоко насилует ее папа, настоящий араб мусульманин.
Нади убегает из дома и зарабатывает исполнением танца живота.
Такая жизнь с легкими деньгами приводит к тому, что Нади начинает спиваться.
Напившись она устраивает скандал и ее арестовывают.
Когда она попала в тюрьму, ее посадили в камеру к террористам.
Филь не читает моралей, нотаций и политически нейтрален.
Не могу сказать о его художественных ценностях, потому что читал рецензии, а самого фильма не видел.
Но те кто его смотрел в Италии, говорят что Ясмин продемонстрировала высший пилотаж эротики.
Однажды Ясмин призналась, что больше всего ей хотелось бы все бросить и отправиться в кругосветное путешествие. Ведь, перебравшись из оккупированного мусульманами анклава Израиля Европу, она еще толком не видела мир.
Вы представляете, сколько счастья получили бы мусульмане и их женщины, если бы они покинули Израиль и поселились бы в Европе?
Пример Ясмин, это ясно показывает.
А саму Ясмин аль-Масри, у же можно пускать назад. Она в отличии от своих бывших соплеменников, уже человек.
Порно инцест. Обама со своей мамой.
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