Моей религии, гои не угрожают.

Все поняли что арабам, хотя в галахическом постановлении, которое они приняли, говориться о неевреях.
Таким идиотским (извините) образом раввины хотели соблюсти политкорректность.
Чтобы не провозгласить необходимость изгнания или уничтожения арабов-мусульман они сослались на Рамбама, запретившего продажу земли неевреям.
Среди оснований и то, что вера евреев живущих рядом с гоями подвергается серьезному испытанию, так как евреи могут начать жить как гои.
Цели раввинов понятны и осуждать их, я не только не возьмусь, но и поддержу.
Арабы мусульмане ведут с нами войну любыми способами. Это и квартирная война и демографическая, и война опасности.
На улицах Израиля, в самых еврейских городах, вы можете встретить араба-мусульманина (араба-христианина вы даже не отличите от еврея) который и чувствует, и находиться здесь в полной безопасности. Попробуйте встретить еврея чувствующего себя так же, в арабо-мусульманских районах. Чувствовать себя в безопасности в этих районах еврей может только тогда, когда он законченный дебил и не осознает действительного положения дел.
В СССР, во время войны с Германией, немцы ссылались в резервации, где было гарантированно отсутствие их сотрудничества с врагом. Россия гуманна, но и немцев в ней был ничтожный процент. Французы воюя с английскими «гугенотами» устроили в Париже Варфоломеевскую ночь. США загнала всех японцев (вовремя войны с Японией) в коц. лагеря.
Причина не в национализме, французов, русских или американцев. Их действия это мера безопасности. В израиле нет места для концлагерей, поэтому на время конфликта с мусульманским миром, нужно изгнать всех арабов-мусульман из Израиля. Это не национализм – это мера по безопасности государства. И сделать это ОБЯЗАНО правительство Израиля.
Но правительство слабое. Правительство душат лицемерные твари администрации США, и коллаборационисты возглавляемые фашисткой партией «Кадима».
Что делать раввинам? Они не могут провозгласить политические лозунги. Но и их мотивировки смешны.
Евреи столько лет жили среди гоев и не утратили своего еврейства, что опасаться что они утратят его живя в Израиле, несколько утрированно.
Я до пятнадцати лет не знал что я еврей.. не был уверен, хотя били как жида, а сегодня в моем доме зажигают свечи, делают Кидуш (благословение) над субботним вином, в Песах едят мацу и постятся в Судный день. А главное, в моем доме ясно понимают, что насилие и угроза жизни настолько страшны, что не существует никакой политкорректности, способной оправдать малодушие в борьбе с насилием.
В моем доме ясно понимают что ислам это человеконенавистническая идеология, по существу не отличающаяся от нацизма, и что бы провозгласить поддержку запрета на продажу земли и жилья арабам-мусульманам, мне не нужно ни каких ссылок на Рамбама.
Ссылка одна – я и мои дети должны жить в безопасности и тех кто этой безопасности угрожает нужно, без всяких сантиментов немедленно уничтожить.
Моя религия это жизнь, и право выбора дарованное нам свыше. И этой религии, никакие гои не угрожают.
Не надо сказки рассказывать. Это «постановление», направлено против «русских» и написано под диктовку хозяев этих гадов из кнессета.
Может Фриц Болкштейн не так уж и не прав ?
«Цели раввинов понятны и осуждать их, я не только не возьмусь, но и поддержу.» — Расизм в чистом виде.
Но равины незнают этого ,а Ростовцев знает вот вся разница.
Ну чего дожидаться было? правильно что я уехал . Страна — тупик. Сначала избавятся от арабов при помощи гоев русских ,а потом и от самих гоев русских избавятся , потом от них самих кто то избавится ,тот кто то кто всё это затеял. А земельку приберут . Евреи тоже проходные фигуры в этой игре. Освоили пустыню? Ну и пошли на … фиг!
Пройдитесь по новостным сайтам. Ни одного упоминания о выходцах из России. Все дружно осуждают раввинов за запрет продавать квартиры именно арабам.
К расизму это отношения не имеет.
Если бы иудаизм не передавался от матери к дитя ,а его бы принимали как ислам или христианство , то это не было бы расизмом . А вот если он передаётся через мамку еврейку , то запрет на продажу неевреям недвижимости является расисзмом и нацизмом. Этническими претеснениями это является , дискриминация по этническому признаку. Вы что не знали, что иудаизм в основе своей расизм ? А запреты на межэтнические браки? Это что не расизм ? Так что ваших равином спросите : Если у мамы евреки есть два сына , один родной другой приёмный , то кто из них еврей а кто нет ? Вот как ответит равин ? Интересно. Если оба сыновья евреи то я беру свои слова обратно ( относительно иудаизма ) если же родной еврей ,а другой нет ,то Вы еште свой сайт прямо с сервером вместе. Идёт?
Талмудическая хитрость этого постановления, скрыта в том, что в израильских реалиях, можно сослаться на якобы разделенную трактовку понятия «гой». Типо в данном конкретном случае, имеются ввиду именно арабы, хотя иудаизм не делает разницы между не евреями. Арабов обидеть страшно, а «русские» пускай думают, что речь идет об арабах.
Поддерживаю раввинов.Категорически отказываюсь жить рядом с арабами.Заберите их себе во Флориду.У вас земли,денег и «демократии» на всех хватит.
@Претор
Нельзя. Арабы пусть живут где хотят. Вы араба от марокканского «еврея» всегда отличите? Я, нет.
А вот представителей человеконенавистнических идеологий нацизма и ислама нельзя выпускать живыми не откуда и не куда. Казнить по месту их преступления.
А мне плевать на решение равинов. Мало-ли идиотов.
@Евгений Ф
Женя, загляните сюда: Галахическое постановление: мир не справедлив!
Что значит,пусть живут где хотят? А как же хозяева? Опросите кореных американцев (англо-саксов,ирландцев) ,нужны ли им мексиканцы с китайцами? Спросите рядовых французов,что они думают об арабском Париже,москвичей о таджиках и т.д.
Какого хрена эти долбанные политики, разрушают мой европейский мир,запуская в него абсолютно-чуждый нам этнос? Разве в додемократический период,такое было возможно? А все началось с этих долбанных США и их чертовой декларации о правах всякого отребья. Вот они и стоят с дамокловой дубинкой демократии,разрушая европейскую среду по всему миру.Я вот жил в Союзе и почти все соседи были русские.Меня это устраивало.А теперь живу с эфиопами,марокканцами и прочими великими этносами.
Для меня,что араб,что марокканец………….Вот она проблема иудаизма.Не нация а вероисповедание.И подоплеку вашего вопроса я понял и тем не менее.А баба-яга против!!!
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