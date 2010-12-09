Моей религии, гои не угрожают.

На сегодняшний день, около 300 израильских раввинов, по всей стране, призвали жителей городов со смешанным населением не продавать и не сдавать недвижимость арабам.Все поняли что арабам, хотя в галахическом постановлении, которое они приняли, говориться о неевреях.Таким идиотским (извините) образом раввины хотели соблюсти политкорректность.Чтобы не провозгласить необходимость изгнания или уничтожения арабов-мусульман они сослались на Рамбама, запретившего продажу земли неевреям.Среди оснований и то, что вера евреев живущих рядом с гоями подвергается серьезному испытанию, так как евреи могут начать жить как гои.Цели раввинов понятны и осуждать их, я не только не возьмусь, но и поддержу.Арабы мусульмане ведут с нами войну любыми способами. Это и квартирная война и демографическая, и война опасности.На улицах Израиля, в самых еврейских городах, вы можете встретить араба-мусульманина (араба-христианина вы даже не отличите от еврея) который и чувствует, и находиться здесь в полной безопасности. Попробуйте встретить еврея чувствующего себя так же, в арабо-мусульманских районах. Чувствоватьсебя в безопасности в этих районах еврей может только тогда, когда он законченный дебил и не осознает действительного положения дел.

В СССР, во время войны с Германией, немцы ссылались в резервации, где было гарантированно отсутствие их сотрудничества с врагом. Россия гуманна, но и немцев в ней был ничтожный процент. Французы воюя с английскими «гугенотами» устроили в Париже Варфоломеевскую ночь. США загнала всех японцев (вовремя войны с Японией) в коц. лагеря.

Причина не в национализме, французов, русских или американцев. Их действия это мера безопасности. В израиле нет места для концлагерей, поэтому на время конфликта с мусульманским миром, нужно изгнать всех арабов-мусульман из Израиля. Это не национализм – это мера по безопасности государства. И сделать это ОБЯЗАНО правительство Израиля.

Но правительство слабое. Правительство душат лицемерные твари администрации США, и коллаборационисты возглавляемые фашисткой партией «Кадима».

Что делать раввинам? Они не могут провозгласить политические лозунги. Но и их мотивировки смешны.

Евреи столько лет жили среди гоев и не утратили своего еврейства, что опасаться что они утратят его живя в Израиле, несколько утрированно.

Я до пятнадцати лет не знал что я еврей.. не был уверен, хотя били как жида, а сегодня в моем доме зажигают свечи, делают Кидуш (благословение) над субботним вином, в Песах едят мацу и постятся в Судный день. А главное, в моем доме ясно понимают, что насилие и угроза жизни настолько страшны, что не существует никакой политкорректности, способной оправдать малодушие в борьбе с насилием.

В моем доме ясно понимают что ислам это человеконенавистническая идеология, по существу не отличающаяся от нацизма, и что бы провозгласить поддержку запрета на продажу земли и жилья арабам-мусульманам, мне не нужно ни каких ссылок на Рамбама.

Ссылка одна – я и мои дети должны жить в безопасности и тех кто этой безопасности угрожает нужно, без всяких сантиментов немедленно уничтожить.

Моя религия это жизнь, и право выбора дарованное нам свыше. И этой религии, никакие гои не угрожают.