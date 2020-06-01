ГМО или селекция.

Открытое письмо автору ток шоу «Место встречи», Андрею Владимировичу Норкину.

Уважаемый Андрей Владимирович!

Я почти никогда не пропускаю Вашу программу, и она для меня очень интересна. Но вот сегодня, программа началась с обсуждения заявления трёх губернаторов о ГМО и на 24 минуте, я был вынужден прекратить просмотр, опасаясь инфаркта, хоть сердце у меня здоровое.

Андрей Владимирович! Я понимаю, что ток шоу не научный консилиум, но хоть одного биолога стоило бы пригласить.

Я ниже объясню, какие высказывания ваших экспертов вывело меня из состояния равновесия.

Мой наставник, литературовед и математик, Яков Исаакович Островский, объясняя мне, кто такой дурак, сказал:

— Ни один человек не может знать всего и разбираться во всём. Человек может ни в чём не разбираться, но не быть дураком. Дурак это тот, кто не имея понятия о существе вопроса, выносит по нему свои суждения.

Мой старший друг, доктор математики Семён Израилевич Рабинович, уча меня и рассказывая о преподавании, говорил, что выгонял студентов, если они говорили такие слова как «несомненно» и синонимы. Несомненно, ничто быть не может.

Но вернёмся к основной теме первой половины Вашей программы.

Начнём с самого простого.

Яблоки:

Селекция яблок, ну там Белый Налив или Ренет Симиренко, это никакого отношения к генетической селекции (селекции генотипа) не имеет. Это селекция фенотипа. Пусть этот парень так зажигательно утверждающий, что селекция это и есть генетическое модифицирование, возьмёт косточку любого яблока посадит её, и когда из неё вырастет обычная дичка, сгорит от стыда за свои невежественные утверждения.

Мутации:

Обычные мутации к искусственной генной модификации отношения не имеют. Поскольку в генетических цепочках имеются места, которые подвержены не летальным мутациям, и места, где любая мутация летальна.

Это одна из гипотез того как происходит эволюция.

Вторая гипотеза эволюции, это постепенное разворачивание генетического кода. То есть, небольшая часть кодонов уже содержит принципиальные варианты возможных видов, которые возникнут в тех или иных природных условиях.

Обычно эту гипотезу выдвигают сторонники гипотезы Панспермии, считающей что жизнь, это свойство материи.

Но в любом случае селекция мутаций происходит из тех мутаций, возможность которых заложена в организме природой.

ГМО.

Я боюсь дать новые идеи производителям ГМО, поэтому ограничусь тем, до чего эти безответственные люди уже пришли.

Они разрушают саму систему биологического организма. При развитии ГМО организма, онтогенез вовсе не обязательно будет повторять филогенез.

Производители ГМО, подменяют большие группы генов создавая генетически химерные организмы.

COVID19, как химерный вирус, не обязательно должен был получен искусственно.

Достаточно было искусственно внедрить некоторые гены одного чем-то инфицированного организма другому.

Когда мы говорим о ГМО и о возможности применения этой технологии, мы должны принять презумпцию того, что нужно доказывать безвредность ГМО, а не его вред.

Я, как израильтянин, очень надеюсь на Россию в этом отношении.

С уважением,

Сергей Ростовцев.