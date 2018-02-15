Глава 8. Ну, поехали.

Когда они подошли к оставленному сифонофору и попытались его толкать, то обнаружили что занятие это весьма утомительное. Сифонофор висевший в тридцати сантиметрах над поверхностью и в метре он ледяного потолка, двигался туда куда его толкали очень легко, даже приходилось его придерживать, но он двигался вперед по какой-то страной траектории. Расстояние от поверхности увеличивалось незначительно, но по мере роста расстояния до ледяного потолка росло.

— Так – вдруг сказал Серега остановившись. – От работы кони дохнут. Стоп господа.

— Есть идеи – спросил Володя.

— Есть. Я тут когда мы первый раз спускались видел плоские камни. Меня интересуют наиболее тонкие образцы, подъемного веса и с большой поверхностью. Нужно минимум четыре.

— На памятные таблички? – то ли шутя, толи грустно отреагировала Яна.

— На весла.

Тут уж и Валерка, привыкший к перпендикулярному мышлению, обалдел. Но, а почему не попробовать. Только в отличии от идеи которую высказал Серега.

— Не надо искать камни. Погодите немного.

Валерка достал из сумки три сачка с телескопическими ручками, куски парусины, проволоку и изоленту.

— Вот. – сказал он минут через десять. – Не весла, но и не камни.

-Класс! – Класс это было обычное слово, которым Серега всегда отмечал Валеркину работу. Была ли это прокладка текущего крана или еще чего. Серега всегда восхищался тем, чего напрочь был лишен сам. – Ну а теперь по коням.

Они забрались в сифонофор.

Поскольку поворачиваться сифонофор отказался, получилось, что с одной стороны в нужном направлении «греб» Валерка, а с другой, Серега и Володя.

Но грести оказалось очень просто. Ветра не было и сифонофор по инерции двигался в нужном, задаваемом ему направлении.

Он двигался почти над землей, держа от нее определенное расстояние, но оно постепенно увеличивалось.

— Это какая-то функция расстояний от пола до потолка — прокомментировал это изменение уровня Серега.

Сифонофор плыл над поверхностью.

— По крайней мере нашли способ путешествовать не ногами – прокомментировала положение Яна.

Володя молча.

Валерку, который сам был молчуном, молчащие рядом раздражали. Он привык ориентироваться на реакцию.

А если реакции не было?

— Я вот все думаю… – начал свои обычные рассуждения Серега

— А ты не думай – хихикнул Валерка.

— Это же он как воздушный шар летит, а не как антигравитация, которой быть не может? Что же он не летит на одном уровне или к верху, или к низу, а выбирает какую-то странную функцию высоты? И почему он остановился, там, где остановился? Может у него, где ограничитель расстояния до верха и до низа есть?

— Хочешь сказать измеритель клиренса от пола и потолка?

— Хочу знать, как он это делает. Компас, если предположить что он по магнитным линиям ходит, это север и юг, а не вверх вниз. Где у него глаза, что он пол и потолок видит.

— Ну, и где у него глаза? Ты же что-то предполагаешь.

— Конечно. У него где-то стоит эхолокатор. Это мы думаем, что он сифонофор. На самом деле это летучая мышь. Вернее воздушный шар с органами летучей мыши.

— То есть, он все-таки живой?

— Был бы он живой, он бы нас уже переваривал. Это как погибший рапан, в котором кроме шума моря нет ничего. Вот как этим шумом управлять?

Валерка понял, что мяч перешел на его сторону. Научиться чем-то управлять, это его задача.

Задача была поставлено конкретно, и у Валерки, не любившем абстракций, сразу начала работать конкретная программа.

Тем временем сифонофор плыл уже в метре или даже чуть более, над поверхностью.

— Суши весла – скомандовал Валерка.

Все перестали грести по воздуху.

Сифонофор проплыл по инерции метров двадцать и остановился.

— Давайте попробуем направить наш корабль в одну из скал.

Попробовали. На расстоянии метра от скалы сифонофор резко снизил скорость и на расстоянии 20-25 сантиметров остановился как вкопанный. А от скалы, шел легко в любом направлении.

Отгребли от скалы.

— Давайте теперь попробуем ее раскрутить. По часовой, если смотреть сверху. На меня… Но будьте готовы к полету.

К их удивлению вращение по часовой стрелки получилось, но оно только опустило сифонофор, но не до конца. Попробовали вращать в обратную сторону сифонофор стал подниматься и поднялся так, что вытянув руку, можно было дотронуться до ледяного потолка. Но на этом подъем закончился.

— Так какого… он не вращался там, наверху?

— Там он остановился, потому что ни сверху, ни снизу, не было достаточно пространства, которое он отслеживает.

— А как он туда попал?

— Это таки вопрос.

— Короче, — сказала Яна – мы имеем управляемый летательный аппарат, на весельной тяге. А где бы теперь едой расжиться? Может там внизу чего есть? Может там и для меня «весло» найдется.

Они продолжили спуск вниз, стараясь четко запоминать приметы. Каменных заметок теперь никто не оставлял. И «весла» нашлись.

Чуть ниже, того места, где Яна увидела пещеру, лежал скелет, какого-то большого… очень большого животного. Даже не скелет, а его останки. Но по останкам можно было предположить, что это кит.

— Ихтиозавр – сказал Володя.

«Что химик может понимать в ихтиофауне?» — подумал Валерка.

Они опустили сифонофор и сошли.

Кости были сухие и легкие. И обломать несколько остистых отростков, большого труда не составило. Это было, как раз то что нужно для весел.

Серега тоже молча пропустил замечание Володи. А ведь мог и лекцию зачитать, об отличиях скелета млекопитающих.

— Так это действительно ихтиозавр? – спросила Яна.

— Не берусь утверждать – сказал Валерка – но это скорее походит на скелет белого кита.

— Давно здесь лежит – с интонацией стариков из «Белого солнца пустыни», прокомментировал Серега. – Вот как он сюда доплыл?

Этот вопрос интересовал и Валерку. Лежит ли он здесь с того времени, когда здесь было море, или это место периодически морем заполняется? Есть ли от сюда выход в море и бывает ли прилив? Нужно быть осторожными.

— Проход к морю, конечно, есть – как будто прочитав Валеркины мысли, сказал Серега. — Но возможно он под водой. И попал он сюда не приливом. Никаких следов водорослей.

— А какие водоросли в антарктических водах? – спросил Валерка.

— Ну, какие-то, наверное, есть.

— Тут достаточно влажно…

— Валерий Николаевич, если будет прилив, нас опять отбросит наверхотуру.

— С условием, если воду наше средство воспринимает как твердый объект.

— А если да, – вмешалась Яна – то должен быть выход по суше. Иначе, как эта штука сюда прилетела?

— А если вода не воспринимается, как твердый объект, то есть шанс утопнуть.

Они продолжили двигаться вниз, но благодаря новым «веслам» воздухоплавание было достаточно эффективным. Валерка прикинул что они двигались километров восемь в час, совершенно не напрягаясь.