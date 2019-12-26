Герои и антигерои 2000 — 2019.

Сайт Ньюсрукоил, специализирующийся на Израиле, провёл опрос Герои и антигерои Израиля 2019 года. С моей точки зрения опрос абсолютно тенденциозный.
Читателям предлагались варианты, о героях года в мире и в Израиле, когда героев нужно было выбирать из тех, кого хотелось расстрелять. И совершенно вывел меня вопрос о потери года, когда среди прочего нужно было выбирать кого-то одного, когда оплакивал большую половину.
Одним словом уроды.
Но я решил подвести черту не 2019 году, а всем двадцати годам которые вот-вот истекут, со времени прошедшего Мелениума.
И так мои герои и антигерои этих двадцати лет в мире.
Герой двадцатилетия в мире:
Владимир Владимирович Путин.
Герои двадцатилетия России:
Подводники Курска
Роман Николаевич Филипов
Александр Александрович Прохоренко
Магомед Нурбагандович Нурбагандов
Герои двадцатилетия Украины:
Александр Владимирович Захарченко.
Михаил Сергеевич Толстых
Арсен Сергеевич Павлов
Олесь Алексеевич Бузина
Анти-герой двадцатилетия в мире:
Барак Хусейнович Обама.
Анти-герой двадцатилетия в Израиле
Ариэль Шарон.
Героиня двадцатилетия:
Глинка Елизавета Петровна
Анти-героини двадцатилетия:
Виктория Джейн Нуланд
Нэнси Патрисия Д’Алесандро Пелоси
Клоуны двадцатилетия:
Игорь Юрьевич Харламов
Владимир Александрович Зеленский
Дженнифер Рене Псаки
Эро-символы двадцатилетия:
Наталья Владимировна Поклонская.
Марина Леонидовна Кравец
Достойные события двадцатилетия:
Избрание Владимир Владимировича Путина президентом России.
Выстоявшая под напором мерзавцев, сирийская демократия.
Выстоявшая под напором мерзавцев, демократия в Венесуэле.
Крымский референдум.
Залп калибрами из Каспийского моря по ИГИЛ
Газопровод «Сила Сибири»
Крымский мост.
Недостойные события двадцатилетия:
Война в Ираке развязанная США
«Оранжевая революция» в Киеве
Уничтожение ливийской Джамахирии.
«Революция гидности» в Киеве
Гражданская война на Украине.
Лучшие промышленные компании двадцатилетия:
Huawei
Газпром
Росатом
Потери и скорбь:
В эти двадцать лет умерла моя мама и мой учитель и наставник. Я скорблю по ним. Но я скорблю по всем ушедшим хорошим, талантливым, и просто людям.
Мир их праху, вечная память, благословение и земля пухом.
Амен.
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