Герои и антигерои 2000 — 2019.

Сайт Ньюсрукоил, специализирующийся на Израиле, провёл опрос Герои и антигерои Израиля 2019 года. С моей точки зрения опрос абсолютно тенденциозный.

Читателям предлагались варианты, о героях года в мире и в Израиле, когда героев нужно было выбирать из тех, кого хотелось расстрелять. И совершенно вывел меня вопрос о потери года, когда среди прочего нужно было выбирать кого-то одного, когда оплакивал большую половину.

Одним словом уроды.

Но я решил подвести черту не 2019 году, а всем двадцати годам которые вот-вот истекут, со времени прошедшего Мелениума.

И так мои герои и антигерои этих двадцати лет в мире.

Герой двадцатилетия в мире:

Владимир Владимирович Путин.

Герои двадцатилетия России:

Подводники Курска

Роман Николаевич Филипов

Александр Александрович Прохоренко

Магомед Нурбагандович Нурбагандов

Герои двадцатилетия Украины:

Александр Владимирович Захарченко.

Михаил Сергеевич Толстых

Арсен Сергеевич Павлов

Олесь Алексеевич Бузина

Анти-герой двадцатилетия в мире:

Барак Хусейнович Обама.

Анти-герой двадцатилетия в Израиле

Ариэль Шарон.

Героиня двадцатилетия:

Глинка Елизавета Петровна

Анти-героини двадцатилетия:

Виктория Джейн Нуланд

Нэнси Патрисия Д’Алесандро Пелоси

Клоуны двадцатилетия:

Игорь Юрьевич Харламов

Владимир Александрович Зеленский

Дженнифер Рене Псаки

Эро-символы двадцатилетия:

Наталья Владимировна Поклонская.

Марина Леонидовна Кравец

Достойные события двадцатилетия:

Избрание Владимир Владимировича Путина президентом России.

Выстоявшая под напором мерзавцев, сирийская демократия.

Выстоявшая под напором мерзавцев, демократия в Венесуэле.

Крымский референдум.

Залп калибрами из Каспийского моря по ИГИЛ

Газопровод «Сила Сибири»

Крымский мост.

Недостойные события двадцатилетия:

Война в Ираке развязанная США

«Оранжевая революция» в Киеве

Уничтожение ливийской Джамахирии.

«Революция гидности» в Киеве

Гражданская война на Украине.

Лучшие промышленные компании двадцатилетия:

Huawei

Газпром

Росатом

Потери и скорбь:

В эти двадцать лет умерла моя мама и мой учитель и наставник. Я скорблю по ним. Но я скорблю по всем ушедшим хорошим, талантливым, и просто людям.

Мир их праху, вечная память, благословение и земля пухом.

Амен.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2019

Свидетельство о публикации №219122601630