Германия призывает вас!

Открытое письмо, милым женщинам Германии.

Уважаемые фрау и фройляйн! Дорогие мои немки!

Если какая либо из вас, по каким-то странным и непонятным причинам, не желает быть предметом неожиданных ласк, горячих арабских и африканских самцов наводнивших сегодня Германию, рекомендуем вам не покидать вашего жилища, а в самом жилище находиться все время с кнутом. Кнут вам понадобится для того, что бы отгонять вышеупомянутых самцов, которые могут забраться в ваше жилище через окна или случайной открытые для кошки двери.

Однако смею заметить, что это не лучшая модель поведения для сознательной немки.

Войдите в положение вышеупомянутых самцов.

Представьте, какой путь они проделали чтобы, наконец, добраться до вашего белого, сладкого и желанного тела и насладиться им. Уверен, что представив им это вы станете, намного добрее, к вышеупомянутым самцам, и подарите нескольким десяткам из них, желанные мгновения радости и незабываемого счастья обладания вами.

Уговорите своего мужа, взять в дом двух, трех африканских или арабских самцов.

Поверьте, времяпровождения с ними будет куда интересней, чем с аквариумными рыбками, хомячками и даже со щенками. Тем более, что выгуливать их вы сможете прямо дома, не вставая с кровати. Учитывая непредсказуемую, последнее время погоду, это будет немаловажным фактором.

Вы также освободите время и энергию вашего мужа, для производительного и созидательного труда на благо немецкой нации.

Помните, на вашей нации лежит пятно нацизма. Обзаведясь несколькими цветными детьми, от помянутых самцов, вы вместе с другими фрау и фройляйн, снимите это грех с души вашего народа.

Позволю дать еще несколько полезных советов.

Выходя на улицу, обязательно оставьте дома ваше кружевное белье. Просто, снимите ваши трусики. Оставьте эту красоту для мужа, так как на улице она может пострадать.

Заходя в группу горячих южных самцов, скажите «Ялла!» и расслабьтесь. Самцы все сделают сами.

И помните, благодаря вашей доброте, отрицательная, разрушительная энергия насилия горячих южных самцов растворится в ласках вашего тела. Они изольют, спустят свою агрессию, свое напряжение в вас, растворив ее в вашей доброте. Они сделают это, не причинив вреда ни вам, и никому из тех, кто вам дорог.

Ваша страна станет мирной и процветающей.

Неужели вы этого не хотите? Пришло время для вашего патриотизма.

Германия призывает вас!