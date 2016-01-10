Германия призывает вас!

Уважаемые фрау и фройляйн! Дорогие мои немки!
Если какая либо из вас, по каким-то странным и непонятным причинам, не желает быть предметом неожиданных ласк, горячих арабских и африканских самцов наводнивших сегодня Германию, рекомендуем вам не покидать вашего жилища, а в самом жилище находиться все время с кнутом. Кнут вам понадобится для того, что бы отгонять вышеупомянутых самцов, которые могут забраться в ваше жилище через окна или случайной открытые для кошки двери.
Однако смею заметить, что это не лучшая модель поведения для сознательной немки.
Войдите в положение вышеупомянутых самцов.
Представьте, какой путь они проделали чтобы, наконец, добраться до вашего белого, сладкого и желанного тела и насладиться им. Уверен, что представив им это вы станете, намного добрее, к вышеупомянутым самцам, и подарите нескольким десяткам из них, желанные мгновения радости и незабываемого счастья обладания вами.
Уговорите своего мужа, взять в дом двух, трех африканских или арабских самцов.
Поверьте, времяпровождения с ними будет куда интересней, чем с аквариумными рыбками, хомячками и даже со щенками. Тем более, что выгуливать их вы сможете прямо дома, не вставая с кровати. Учитывая непредсказуемую, последнее время погоду, это будет немаловажным фактором.
Вы также освободите время и энергию вашего мужа, для производительного и созидательного труда на благо немецкой нации.
Помните, на вашей нации лежит пятно нацизма. Обзаведясь несколькими цветными детьми, от помянутых самцов, вы вместе с другими фрау и фройляйн, снимите это грех с души вашего народа.
Позволю дать еще несколько полезных советов.
Выходя на улицу, обязательно оставьте дома ваше кружевное белье. Просто, снимите ваши трусики. Оставьте эту красоту для мужа, так как на улице она может пострадать.
Заходя в группу горячих южных самцов, скажите «Ялла!» и расслабьтесь. Самцы все сделают сами.
И помните, благодаря вашей доброте, отрицательная, разрушительная энергия насилия горячих южных самцов растворится в ласках вашего тела. Они изольют, спустят свою агрессию, свое напряжение в вас, растворив ее в вашей доброте. Они сделают это, не причинив вреда ни вам, и никому из тех, кто вам дорог.
Ваша страна станет мирной и процветающей.
Неужели вы этого не хотите? Пришло время для вашего патриотизма.
Германия призывает вас!
Германия призывает вас!
Уважаемые фрау и фройляйн! Дорогие мои немки!
Нападения мигрантов (олехадашистов) на женщин состоялись и планировались по всей Европе. В масштабной акции значились Германия, Австрия, Швейцария, Финляндия, далее — везде…
Пришло время когда простые люди и политики обязаны осознать, что международный заговор против России перешёл в открытую форму 18 февраля 2014 года с выстрелов на Майдане. Началась 3-я мировая война, как была предначертана военными стратегами ещё в прошлых 60-х годах. Нет единой линии фронта, очаги военных столкновений локальные, в городах партизанские схватки, каждый живущий (ая) вынужден атаковать и защищаться кто как может.
Согласен. Я бы только заменил слово «началась», словом «начинается». И вона и само ее начало, на этот раз, растянуто во времени и трудно разделить подготовку (ну там, цветные революции)и сами боевые действия. Даже не совсем ясно на чьей стороне Европа, поскольку власть на стороне врагов, а народ еще не понял, что пора брать в руки оружие… хотя, последние события ускорили процесс осознания реальности.
В Министерстве иностранных дел Германии называли подрыв опор линий электропередач, питающих оккупированный Крым, «преступным актом».
МОИ СТИХИ
Он тот кто создал нас но для чего.
Что он хотел в чем суть его.
Да замесил прекрасный.
Вед он Творец всего что есть.
А это много.
Да нас дошло что он из глины создал нас.
Из глины создал плоть и жизнь вдохнул.
Он скажет слова будь и будет.
Да истина есть суть его.
Да труд его бескраен.
И сколько лет прошло а мы все помнем.
Да он Творец да ангелы его.
И даже больше люди.
Да люди говорят народ его.
Уже давно в писание.
И уважение их как та стена.
В земле святой и та Земля.
Была бескрайна.
Отец их Царь царей.
Помазанник их первый.
О мать Земля прости меня.
Прости их всех.
И бедный сирота их Моисей.
Его прибило волнами.
Его пригрело Солнце приняли пирамиды.
Да пригласили в дом.
Одели и обули он замысел Творца.
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Руслан. Байрамов. Мой счет. 4276 8560 1363 9442 VISA