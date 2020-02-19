Не могу понять, почему очевидные вещи не проговариваются открыто. Все вроде всё понимают, и почему-то молчат.
История с круизным лайнером «Даймонд принцесс» очевидна.
Лайнер специально был предназначен для распространения Covid-19 по всему миру.
Ясно, что определённая группа, условно назовём её группой Сореса, поставила задачу резкого сокращения населения Земли.
Это было провозглашено, и теперь мы наблюдаем за реализацией того, как это делается.
Человечеству объявлена биологическая война.
Это очевидно и просто не возможно этого не увидеть, если не надеть очки избирательного зрения.
ЛЮДИ! Очнитесь! Вас начали тотально уничтожать!
Вы спорите о карантинах и правах человека, а на вас уже падают бомбы.
Геноцид человечества начался.
© Copyright: Ростовцев Сергей, 2020
Свидетельство о публикации №220022000136
Геноцид человечества начался.
Не могу понять, почему очевидные вещи не проговариваются открыто. Все вроде всё понимают, и почему-то молчат.