Не могу понять, почему очевидные вещи не проговариваются открыто. Все вроде всё понимают, и почему-то молчат.

История с круизным лайнером «Даймонд принцесс» очевидна.

Лайнер специально был предназначен для распространения Covid-19 по всему миру.

Ясно, что определённая группа, условно назовём её группой Сореса, поставила задачу резкого сокращения населения Земли.

Это было провозглашено, и теперь мы наблюдаем за реализацией того, как это делается.

Человечеству объявлена биологическая война.

Это очевидно и просто не возможно этого не увидеть, если не надеть очки избирательного зрения.

ЛЮДИ! Очнитесь! Вас начали тотально уничтожать!

Вы спорите о карантинах и правах человека, а на вас уже падают бомбы.

Геноцид человечества начался.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2020

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