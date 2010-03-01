Евреям въезд запрещен!

Нет я ни чего не передернул в заголовке.

С такой инициативой выступила администрация Дубаи.

Главный Дубай полицейский Дахи Хальфан ат-Тамим, о котором мы уже писали в «В Дубаи любой террорист под защитой? Хороши защитнички.» сообщил, что с первого марта в Дубаи в частности и в Объединенные Арабские Эмираты вообще, запрещен въезд иностранцев, которых «заподозрят» в том, что они являются гражданами Израиля нынешними или потенциальными, даже если они попытаются въехать по паспортам других государств. Понятно, что в соответствии с законом о репатриации государства Израиль, любой еврей является потенциальным израильтянином.

Генерал-лейтенант ат-Тамим подчеркнул, что этот нацисткий шаг стал следствием убийства координатора боевиков ХАМАС Махмуда аль-Мабхуха: который, как известно, был врагом Израиля и евреев.

И хотя ни кто не доказал, что евреи или Израиль к этому как-то причастны вводиться такой закон.

Раз аль-Мабхуха, больше не может убивать евреев, им нечего делать в Арабских Эмиратах.

«Отныне Эмираты будут отказывать во въезде любому, кого заподозрят», – сообщил шеф полиции Дубаи в ходе конференции по вопросам безопасности, состоявшейся в Абу-Даби.

То есть, если вас заподозрят в том что Ваш супруг родственник еврея — путь к арабам закрыт.

Но что интересно, являясь откровенными нацистами, администрация Дубаев расизма не выказала. В Дубаи не попадут евреи и лица заподозренные в связях с нашей нацией, независимо от цвета кожи.

То есть, президент Франции, Николя Саркози с супругой Карлой Бруни, въехать в Дубаи не может — поскольку еврей. Владимир Вольфович Жириновский, въехать в дубаи не может, поскольку сын еврея. Это примеры.

В Дубае стали составлять списки тайных евреев. Под пристальным вниманием и президент России Дмитрий Медведев и 90% конгресса США.

Ну что ж, в Дубаи к дубаям я не собирался, зато теперь (а рано или поздно списки появятся в интернете) мы узнаем имена еще десятка Нобелевских лауреатов, притворявшихся неевреями.

Министерство Иностранных дел Израиля выразило обеспокоенность, что дубайское начинание может увеличить число имеющих право на репатриацию настолько, что Израиль будет не в силах их принять.

Назревают интересные события.

Следите за дубаями, и Вы узнаете много интересного.

Сергей Ростовцев.