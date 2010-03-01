Евреям въезд запрещен!

Нет я ни чего не передернул в заголовке.
С такой инициативой выступила администрация Дубаи.
Главный Дубай полицейский Дахи Хальфан ат-Тамим, о котором мы уже писали в «В Дубаи любой террорист под защитой? Хороши защитнички.» сообщил, что с первого марта в Дубаи в частности и в Объединенные Арабские Эмираты вообще, запрещен въезд иностранцев, которых «заподозрят» в том, что они являются гражданами Израиля нынешними или потенциальными, даже если они попытаются въехать по паспортам других государств. Понятно, что в соответствии с законом о репатриации государства Израиль, любой еврей является потенциальным израильтянином.
Генерал-лейтенант ат-Тамим подчеркнул, что этот нацисткий шаг стал следствием убийства координатора боевиков ХАМАС Махмуда аль-Мабхуха: который, как известно, был врагом Израиля и евреев.
И хотя ни кто не доказал, что евреи или Израиль к этому как-то причастны вводиться такой закон.
Раз аль-Мабхуха, больше не может убивать евреев, им нечего делать в Арабских Эмиратах.
«Отныне Эмираты будут отказывать во въезде любому, кого заподозрят», – сообщил шеф полиции Дубаи в ходе конференции по вопросам безопасности, состоявшейся в Абу-Даби.
То есть, если вас заподозрят в том что Ваш супруг родственник еврея — путь к арабам закрыт.
Но что интересно, являясь откровенными нацистами, администрация Дубаев расизма не выказала. В Дубаи не попадут евреи и лица заподозренные в связях с нашей нацией, независимо от цвета кожи.
То есть, президент Франции, Николя Саркози с супругой Карлой Бруни, въехать в Дубаи не может — поскольку еврей. Владимир Вольфович Жириновский, въехать в дубаи не может, поскольку сын еврея. Это примеры.
В Дубае стали составлять списки тайных евреев. Под пристальным вниманием и президент России Дмитрий Медведев и 90% конгресса США.
Ну что ж, в Дубаи к дубаям я не собирался, зато теперь (а рано или поздно списки появятся в интернете) мы узнаем имена еще десятка Нобелевских лауреатов, притворявшихся неевреями.
Министерство Иностранных дел Израиля выразило обеспокоенность, что дубайское начинание может увеличить число имеющих право на репатриацию настолько, что Израиль будет не в силах их принять.
Назревают интересные события.
Следите за дубаями, и Вы узнаете много интересного.
Сергей Ростовцев.
Не все граждане Израиля евреи . Не все евреи граждане Израиля. Не все граждане Израиля путешествуют с израильскими паспортами. Почти все граждане Израиля ещё граждане чего либо.
С израильским паспортом вообще лучше не соваться , ни где этот паспорт спокойно не воспринимают. Не спроста некоторые израильские туристкие фирмы дарят своим клиентам обложки на паспорта (не прозрачные).
А вот такая судьба.
Не знаю объяснил ли я понятно, …. вернее товарищ дубай Дахи Хальфан, сообщил, что иностранные паспорта сегодняшним и потенциальным израильтянам не помогут.
Я подумал, и решил поддержать его инициативу в той заметке, которая сейчас будет (перекушу только) будет написана.
Да я забыл написать . Некоторые евреи не похожи на евреев внешне.
Как же их будут определять на границе? Проводить измерения? Задавать вопросы?
Требовать родословную?
@Евгений Ф
Ну циркули для черепа, разве арабы придумали. Все новое хорошо (но напрасно) забытое старое.
Еврейская нация, это паразитарный вирус, на здоровом теле мировых наций ! Они расселены по всему миру и паразитируют на всех народах мира ! Точно также как паразитируют болезнетворные вирусы на всем живом! Возможно от них избавиться! Нет! Так что же делать! Вечный вопрос !!! Так как бороться с этим заразным вирусом??? Первое: чистоплотность! Второе: санитарный кордон, держать вирус в латентном состоянии (не активном)! Третье: Иметь здоровый иммунитет против этого вируса!!! Также, как мы в свое время, победили чуму, холеру,оспу, но они не ушли, они дезактивированы. Сейчас центр еврейской активности, переселился в США! Вероятно скоро мы станем свидетелями, этого грозного заболевания американского континента !!!
Виктор просто не в курсе,что Израиль для США,это кость в горле их союзу с радикальным исламизмом.
Виктор! Вы превзошли мои самые смелые ожидания!!!
Как-то не привычно спорить с такой точкой зрения, ее обычно скрывают. Ну что ж, тогда ответьте на вопрос: что вы понимаете под еврейской нацией? То есть, любой еврей к ней принадлежит или только особо-чистокровные? И как узнать еврей ли человек 🙂 если он почему-то не признается?
Надеюсь на содержательный спор и исполнение ваших пророчеств относительно США. Вот только не уверен, что США это континент.
С благодарностью, Сергей.
Коран
Сура 4
ЖЕНЩИНЫ
Ан Ниса’а
46.
Средь иудеев есть такие,
Которые переставляют с места
Слова (Писания, ниспосланного им),
И говорят:
«Мы слышали, но мы не повинуемся (сему)»,
А также:
«Выслушай же то, чего еще не слышал,
И упаси нас (от сего)»(219),
Своими языками искажая их (значенье)
И тем высмеивая Веру.
А если бы они сказали:
«Мы слышим и послушны будем!
Услышь и посмотри на нас!»,
Им это было бы пристойнее и лучше.
За их неверие Господь их проклял,
И веруют не многие из них.
почему в России не запрещён въезд еврожыдов?