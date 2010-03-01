Евреям въезд запрещен!

Опубликовано автором

x_c0df3394Нет я ни чего не передернул в заголовке.
С такой инициативой выступила администрация Дубаи.

Главный Дубай полицейский Дахи Хальфан ат-Тамим, о котором мы уже писали в «В Дубаи любой террорист под защитой? Хороши защитнички.» сообщил,  что с первого марта в Дубаи в частности и в Объединенные Арабские Эмираты вообще,  запрещен въезд иностранцев, которых «заподозрят» в том, что они являются гражданами Израиля нынешними или потенциальными, даже если они попытаются въехать по паспортам других государств. Понятно, что в соответствии с законом о репатриации государства Израиль, любой еврей является потенциальным израильтянином.

Генерал-лейтенант ат-Тамим подчеркнул, что этот нацисткий шаг стал следствием убийства координатора боевиков ХАМАС Махмуда аль-Мабхуха: который, как известно, был врагом Израиля и евреев.
И хотя ни кто не доказал, что евреи или Израиль к этому как-то причастны вводиться такой закон.

Раз аль-Мабхуха, больше не может убивать евреев, им нечего делать в Арабских Эмиратах.

«Отныне Эмираты будут отказывать во въезде любому, кого заподозрят», – сообщил шеф полиции Дубаи в ходе конференции по вопросам безопасности, состоявшейся в Абу-Даби.

То есть, если вас заподозрят в том что Ваш супруг родственник еврея — путь к арабам закрыт.
Но что интересно, являясь откровенными нацистами, администрация Дубаев расизма не выказала. В Дубаи не попадут евреи и лица заподозренные в связях с нашей нацией, независимо от цвета кожи.
То есть, президент Франции, Николя Саркози с супругой Карлой Бруни, въехать в Дубаи не может — поскольку еврей. Владимир Вольфович Жириновский, въехать в дубаи не может, поскольку сын еврея. Это примеры.
В Дубае стали составлять списки тайных евреев. Под пристальным вниманием и президент России Дмитрий Медведев и 90% конгресса США.
Ну что ж, в Дубаи к дубаям я не собирался, зато теперь (а рано или поздно списки появятся в интернете) мы узнаем имена еще десятка Нобелевских лауреатов, притворявшихся неевреями.
Министерство Иностранных дел Израиля выразило обеспокоенность, что дубайское начинание может увеличить число имеющих право на репатриацию настолько, что Израиль будет не в силах их принять.
Назревают интересные события.
Следите за дубаями, и Вы узнаете много интересного.

Сергей Ростовцев.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ

Комментарии

Евреям въезд запрещен! — 9 комментариев

  1. Не все граждане Израиля евреи . Не все евреи граждане Израиля. Не все граждане Израиля путешествуют с израильскими паспортами. Почти все граждане Израиля ещё граждане чего либо.

    С израильским паспортом вообще лучше не соваться , ни где этот паспорт спокойно не воспринимают. Не спроста некоторые израильские туристкие фирмы дарят своим клиентам обложки на паспорта (не прозрачные).

    А вот такая судьба.

    Ответить

  2. Не знаю объяснил ли я понятно, …. вернее товарищ дубай Дахи Хальфан, сообщил, что иностранные паспорта сегодняшним и потенциальным израильтянам не помогут.
    Я подумал, и решил поддержать его инициативу в той заметке, которая сейчас будет (перекушу только) будет написана.

    Ответить

  3. Да я забыл написать . Некоторые евреи не похожи на евреев внешне.

    Как же их будут определять на границе? Проводить измерения? Задавать вопросы?

    Требовать родословную?

    Ответить

  5. Еврейская нация, это паразитарный вирус, на здоровом теле мировых наций ! Они расселены по всему миру и паразитируют на всех народах мира ! Точно также как паразитируют болезнетворные вирусы на всем живом! Возможно от них избавиться! Нет! Так что же делать! Вечный вопрос !!! Так как бороться с этим заразным вирусом??? Первое: чистоплотность! Второе: санитарный кордон, держать вирус в латентном состоянии (не активном)! Третье: Иметь здоровый иммунитет против этого вируса!!! Также, как мы в свое время, победили чуму, холеру,оспу, но они не ушли, они дезактивированы. Сейчас центр еврейской активности, переселился в США! Вероятно скоро мы станем свидетелями, этого грозного заболевания американского континента !!!

    Ответить

    • Виктор просто не в курсе,что Израиль для США,это кость в горле их союзу с радикальным исламизмом.

      Ответить

  6. Виктор! Вы превзошли мои самые смелые ожидания!!!
    Как-то не привычно спорить с такой точкой зрения, ее обычно скрывают. Ну что ж, тогда ответьте на вопрос: что вы понимаете под еврейской нацией? То есть, любой еврей к ней принадлежит или только особо-чистокровные? И как узнать еврей ли человек 🙂 если он почему-то не признается?
    Надеюсь на содержательный спор и исполнение ваших пророчеств относительно США. Вот только не уверен, что США это континент.
    С благодарностью, Сергей.

    Ответить

  7. Коран
    Сура 4
    ЖЕНЩИНЫ
    Ан Ниса’а

    46.
    Средь иудеев есть такие,
    Которые переставляют с места
    Слова (Писания, ниспосланного им),
    И говорят:
    «Мы слышали, но мы не повинуемся (сему)»,
    А также:
    «Выслушай же то, чего еще не слышал,
    И упаси нас (от сего)»(219),
    Своими языками искажая их (значенье)
    И тем высмеивая Веру.
    А если бы они сказали:
    «Мы слышим и послушны будем!
    Услышь и посмотри на нас!»,
    Им это было бы пристойнее и лучше.
    За их неверие Господь их проклял,
    И веруют не многие из них.

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.


пять + = 11