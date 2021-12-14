Если Россия решится освобождать Украину?

Сейчас на западе, в западной прессе, в политических сходках, включая муниципальные, муссируются слухи, что Россия всё же решится освободить Украину от киевской хунты.

У нас, в Израиле, многие бизнесмены стали исследовать рынок того, что потребуется на Украине в случае этого решения российской власти.

Особенно засуетились цветоводческие хозяйства, как Израиля так и сектора Газа.

Всё дело в том, что у нас и в декабре цветов много и по очень недорогим ценам. Например букетик цветов можно купить всего за пятнадцать шекелей, а если два, то за двадцать.

Но если брать оптом, цены будут совершенно другие.

Потребителей тоже это стало волновать. Ведь если в случае действий России, на Украине, чтобы встречать российские войска начнётся массовая покупка цветов, у нас цветы подорожают.

В общем, мнение у продавцов цветов на эти события, и покупателей, в преддверии нового года, разделились.

Я как обычный потребитель, заинтересован чтобы освобождение Украины российскими войсками началось после православного рождества.

Тогда цены на цветы в Израиле на наши еврейские праздники не увеличатся. Конечно, украинцы будут встречать освободителей цветами. Я не против. Но только после 7 января, а лучше после четырнадцатого.

Но мои китайские друзья со мной не согласны.

Дело в том, что Китайский новый год начинается 1 февраля.

Хотя я думаю, что если Россия освободит Украину до крещенских морозов, в Китае цветы тоже не сильно подорожают.

В общем ждём благоприятного решения России, об освобождении Украины в период между 14 и 20 января 2022 года.

Войска готовы?

Россия! Не подведи!



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