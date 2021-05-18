Если надо, можем повторить!



Ответ на стих Алексея Гуськова «Можем повторить!» http://stihi.ru/2021/05/09/7086

Кабы мог, я б повторил победу

Знамя над рейхстагом крови в тон

Ну рейхстаг и так сегодня бедный

Знамя нужно ставить в Вашингтон.

Там пока скандалят не на русском

Доллары печатает станок.

Водородной эту всю капусту

Сжёг бы всю, конечно, если б мог.

Эти твари Гитлера подняли

Инвестировали в танки, в Б-Циклон…

После, понарошку были с нами.

По планете понатыкали знамён

Звёздно-полосатых.

Вот сегодня

В самый раз дорогу повторить.

Чтоб они исчезли мне угодно.

И об этом путь напишут буквари.

Да, конечно, войны не для моды.

Кто-то станет вечно молодым.

Только сбросит мир ярмо уродов.

А иначе нам не избежать беды.

На границах ихние ракеты

Цель известна. Целью Русский мир.

А с дорогой что пройти сумели деды,

Бог не выдаст, справимся и мы.

Выхода у нас другого нету.

Снова предстоит нам этот путь

Будут пораженья и победы.

Только разве в этом счастья суть?

Суть, когда поганые знамёна

Будут жечь у древнего Кремля.

И когда от них освобождённой

Радостью наполнится Земля.

Пусть надежды робкий тусклый лучик,

В будущее тоненькая нить…

Кабы мог, я б не придумал лучше,

Чем дорогу эту повторить.

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