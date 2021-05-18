Если надо, можем повторить!

Ответ на стих Алексея Гуськова «Можем повторить!» http://stihi.ru/2021/05/09/7086
Кабы мог, я б повторил победу
Знамя над рейхстагом крови в тон
Ну рейхстаг и так сегодня бедный
Знамя нужно ставить в Вашингтон.
Там пока скандалят не на русском
Доллары печатает станок.
Водородной эту всю капусту
Сжёг бы всю, конечно, если б мог.
Эти твари Гитлера подняли
Инвестировали в танки, в Б-Циклон…
После, понарошку были с нами.
По планете понатыкали знамён
Звёздно-полосатых.
Вот сегодня
В самый раз дорогу повторить.
Чтоб они исчезли мне угодно.
И об этом путь напишут буквари.
Да, конечно, войны не для моды.
Кто-то станет вечно молодым.
Только сбросит мир ярмо уродов.
А иначе нам не избежать беды.
На границах ихние ракеты
Цель известна. Целью Русский мир.
А с дорогой что пройти сумели деды,
Бог не выдаст, справимся и мы.
Выхода у нас другого нету.
Снова предстоит нам этот путь
Будут пораженья и победы.
Только разве в этом счастья суть?
Суть, когда поганые знамёна
Будут жечь у древнего Кремля.
И когда от них освобождённой
Радостью наполнится Земля.
Пусть надежды робкий тусклый лучик,
В будущее тоненькая нить…
Кабы мог, я б не придумал лучше,
Чем дорогу эту повторить.
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