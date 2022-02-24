ЕНРУ — Еврейская народная республика Украины

Судя по представленному графику валют, США начали санкционную войну не только против России, но и против Израиля.
Но почему мы, Израильтяне должны это безобразие бесплатно терпеть?
Раз США нас так поимело, пусть платит. Если сама не может платить, пусть платит территориями своей колонии – Украины.
Предлагаю признать независимость Днепропетровской области, родины Любавического Ребе, Черкасской там могила цадика Нахмана, Одесской… ну это понятно почему.
Однажды еврей из Канады спросил еврея Брайтона:
— А сколько в Одессе жителей?
— Два миллиона.
— А сколько из них евреев?
— Ты что, плохо слышишь?
Ну и конечно присоединить к ЕНРУ, области лежащие между этими центрами еврейской жизни.