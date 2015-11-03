Дома или мечети?

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В Израиле прижилась практика называемая «разрушение домов террористов». Наш коллаборационистский суд все время пытается ей помешать, но это происходит с переменным успехом.Но тут я должен высказаться против таких разрушений.В Израиле нехватка жилья. Нехватка огромна и организованна купленными квартирным лобби правительством и кнессетом (парламентом).Зачем же разрушать дома? Нужно передавать их в социальное жилье.Что в домах?Террористы трахают своих жен, бьют детей…иногда, по праздникам режут им головы. Ну ничего плохого в домах не делается.Плохое, делается в мечетях.Там террористов учат ненависти к иноверцам.Вот я и подумал, что нужно принять закон. Но чтобы не сказали, что он расистский, он должен быть сформулирован нейтрально.В случае совершения теракта, жилье совершившего теракт отбирается под социальное жилье, а религиозное учреждение, которое он посещал, должно быть разрушено.По-моему так будет намного эффективней.Еще для эффективности к террористы, как минимальное наказание применяется высшая мера социальной защиты смертная казнь, через повешение в свиной шкуре. Все близкие родственники террориста (независимо от возраста), независимо от возраста стерилизуются, а совершеннолетние подвергаются лоботомии, чтобы исключить фактор мести.Может возникнуть возражение, что жители района, в котором жил террорист могут угрожать тем, кто будет заселен в социальное жилье. В таком случае все кто потенциально угрожают мирной жизни граждан, должны быть изгнаны из этого района либо подписать заявление, что они рады заселению в дом террориста новых жильцов.И не дай Бог с ними, с новыми жильцами что случиться, тогда все жители этого района, одного с террористом вероисповедания подвергаются стерилизации или лоботомии.Наше правительство так долго говорило, что в борьбе с террором радикальные меры не помогают, и ни разу их не пробовало.Но что мы видим точно, что меры применяемые правительством, точно не помогают.Нужно пробовать радикальные.Террор должен быть побежден.Может в мечетях которые захотят устоять, прихожан начнут учить мирному исламу?