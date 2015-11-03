Дома или мечети?

Опубликовано автором

Разрушенная мечеть.

Каждый террорист, убивая человека должен знать, он разрушает мечеть.

В Израиле прижилась практика называемая «разрушение домов террористов». Наш коллаборационистский суд все время пытается ей помешать, но это происходит с переменным успехом.
Но тут я должен высказаться против таких разрушений.
В Израиле нехватка жилья. Нехватка огромна и организованна купленными квартирным лобби правительством и кнессетом (парламентом).
Зачем же разрушать дома? Нужно передавать их в социальное жилье.
Что в домах?
Террористы трахают своих жен, бьют детей…иногда, по праздникам режут им головы. Ну ничего плохого в домах не делается.
Плохое, делается в мечетях.
Там террористов учат ненависти к иноверцам.
Вот я и подумал, что нужно принять закон. Но чтобы не сказали, что он расистский, он должен быть сформулирован нейтрально.
В случае совершения теракта, жилье совершившего теракт отбирается под социальное жилье, а религиозное учреждение, которое он посещал, должно быть разрушено.
По-моему так будет намного эффективней.
Еще для эффективности к террористы, как минимальное наказание применяется высшая мера социальной защиты смертная казнь, через повешение в свиной шкуре. Все близкие родственники террориста (независимо от возраста), независимо от возраста стерилизуются, а совершеннолетние подвергаются лоботомии, чтобы исключить фактор мести.
Может возникнуть возражение, что жители района, в котором жил террорист могут угрожать тем, кто будет заселен в социальное жилье. В таком случае все кто потенциально угрожают мирной жизни граждан, должны быть изгнаны из этого района либо подписать заявление, что они рады заселению в дом террориста новых жильцов.
И не дай Бог с ними, с новыми жильцами что случиться, тогда все жители этого района, одного с террористом вероисповедания подвергаются стерилизации или лоботомии.
Наше правительство так долго говорило, что в борьбе с террором радикальные меры не помогают, и ни разу их не пробовало.
Но что мы видим точно, что меры применяемые правительством, точно не помогают.
Нужно пробовать радикальные.
Террор должен быть побежден.
Может в мечетях которые захотят устоять, прихожан начнут учить мирному исламу?

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Комментарии

Дома или мечети? — 1 комментарий

  1. МОИ СТИХИ
    Мечеть четыре Минарета.
    Вход в храм открыт.
    Для верующих в единство.
    Вечной веры.
    Единство есть единый вечный.
    Наш Аллах.
    Он милостивый милосердный.
    Творец единства.
    В мечеть вошедший.
    Благодарит в молитве.
    И кротко преклоняет он колени.
    Пред Аллахом вечным.
    Он вспоминает близких и родных.
    И на коленях кротка.
    Склоняет голову сваю.
    Он говорит Аллах един.
    Святой пророк Мухаммед.
    Аллах един.
    И кротко он встает.
    Молитву продолжает.
    Он говорит Аллах. Единый.

    Стихи.ру.Автор. Поддержать Деньгами. Если не в тягость.
    Руслан. Байрамов. Мой счет. 4276 8560 1363 9442 VISA

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