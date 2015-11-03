Дома или мечети?

Но тут я должен высказаться против таких разрушений.
В Израиле нехватка жилья. Нехватка огромна и организованна купленными квартирным лобби правительством и кнессетом (парламентом).
Зачем же разрушать дома? Нужно передавать их в социальное жилье.
Что в домах?
Террористы трахают своих жен, бьют детей…иногда, по праздникам режут им головы. Ну ничего плохого в домах не делается.
Плохое, делается в мечетях.
Там террористов учат ненависти к иноверцам.
Вот я и подумал, что нужно принять закон. Но чтобы не сказали, что он расистский, он должен быть сформулирован нейтрально.
В случае совершения теракта, жилье совершившего теракт отбирается под социальное жилье, а религиозное учреждение, которое он посещал, должно быть разрушено.
По-моему так будет намного эффективней.
Еще для эффективности к террористы, как минимальное наказание применяется высшая мера социальной защиты смертная казнь, через повешение в свиной шкуре. Все близкие родственники террориста (независимо от возраста), независимо от возраста стерилизуются, а совершеннолетние подвергаются лоботомии, чтобы исключить фактор мести.
Может возникнуть возражение, что жители района, в котором жил террорист могут угрожать тем, кто будет заселен в социальное жилье. В таком случае все кто потенциально угрожают мирной жизни граждан, должны быть изгнаны из этого района либо подписать заявление, что они рады заселению в дом террориста новых жильцов.
И не дай Бог с ними, с новыми жильцами что случиться, тогда все жители этого района, одного с террористом вероисповедания подвергаются стерилизации или лоботомии.
Наше правительство так долго говорило, что в борьбе с террором радикальные меры не помогают, и ни разу их не пробовало.
Но что мы видим точно, что меры применяемые правительством, точно не помогают.
Нужно пробовать радикальные.
Террор должен быть побежден.
Может в мечетях которые захотят устоять, прихожан начнут учить мирному исламу?
МОИ СТИХИ
Мечеть четыре Минарета.
Вход в храм открыт.
Для верующих в единство.
Вечной веры.
Единство есть единый вечный.
Наш Аллах.
Он милостивый милосердный.
Творец единства.
В мечеть вошедший.
Благодарит в молитве.
И кротко преклоняет он колени.
Пред Аллахом вечным.
Он вспоминает близких и родных.
И на коленях кротка.
Склоняет голову сваю.
Он говорит Аллах един.
Святой пророк Мухаммед.
Аллах един.
И кротко он встает.
Молитву продолжает.
Он говорит Аллах. Единый.
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Руслан. Байрамов. Мой счет. 4276 8560 1363 9442 VISA