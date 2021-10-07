Детский садик в Израиле.

Одна моя молодая знакомая пришла ко мне со следующим откровением:
— Я Вам не верила, но вот сама убедилась, что Вы правы.
В садике, где я работаю, все дети прекрасно и без акцента говорят на иврите. Но я легко могу отличить детей репатриантов от детей коренных израильтян.
Как? Просто.
В садик привозят обед. Там обычно два вида гарнира. Например: вермишель и рис.
Ребёнок родителей репатриантов, когда ему предлагают выбор, говорит предложением:
— Рис, пожалуйста.
— Пожалуйста, рис.
— Я хочу рис.
Ребёнок коренных израильтян говорит:
— Ри-и-ис!
Причём, вовсе не обязательно, что родители детей говорящих предложениями, из России. Могут быть и из Эфиопии. Но не коренные израильтяне.
Я попросил разрешения знакомой, опубликовать это её наблюдение. Она разрешила.
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