Детский садик в Израиле.

Одна моя молодая знакомая пришла ко мне со следующим откровением:

— Я Вам не верила, но вот сама убедилась, что Вы правы.

В садике, где я работаю, все дети прекрасно и без акцента говорят на иврите. Но я легко могу отличить детей репатриантов от детей коренных израильтян.

Как? Просто.

В садик привозят обед. Там обычно два вида гарнира. Например: вермишель и рис.

Ребёнок родителей репатриантов, когда ему предлагают выбор, говорит предложением:

— Рис, пожалуйста.

— Пожалуйста, рис.

— Я хочу рис.

Ребёнок коренных израильтян говорит:

— Ри-и-ис!

Причём, вовсе не обязательно, что родители детей говорящих предложениями, из России. Могут быть и из Эфиопии. Но не коренные израильтяне.

Я попросил разрешения знакомой, опубликовать это её наблюдение. Она разрешила.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2021

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