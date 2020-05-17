Детские вопросы Якова Кедми

Я не люблю когда мои посты удаляют удаляют. Я не матюкаюсь и не призывают убить конкретного человека или нацию. И вообще не призываю никого убивать. Я не призываю никого насиловать. За что же удалять?

Ниже мой удалённый пост, а ещё ниже видео, которому пост был посвящён.

Уважаю Кедми, как аналитика и презираю как человека. Человек который берёт себе право распоряжаться судьбами других людей, вопреки их собственных желаний, может быть оправдан только в случае войны. Во всех других случаях, он подонок и мерзавец. В СССР конца 80х, западными спецслужбами и их холуями была создана атмосфера приближающихся еврейских погромов. Люди уезжали не потому, что они хотели жить в другой стране, они спасали себя и своих детей. Кедми и такие как он, ездили по другим странам и уговаривали их правительства не принимать евреев. Кедми направил профессоров, хирургов, инженеров, музыкантов, поэтов, мести улицы израильских провинций, стать рабами крыши над головой, поскольку подонки правительства Рабина, сделали цены на жильё спекулятивными. С помощью Кедми и других таких подонков и мерзавцев, была уничтожена еврейская элита СССР. Кедми прекрасный аналитик, но как человек, должен висеть на доске позора, вместе с теми негодяями, которые решали судьбы людей вне зависимости от их выбора.

