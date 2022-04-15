Дерьмо на засыпку.

Долго придумывал название своей идеи. «Если бы я был генералом» или «Вопрос на засыпку», какие-то банальные.

Решил сразу «взять быка за рога» и начать с существа.

С дерьма, говна, гуано, каки, опорожнений…, в общем вы меня поняли?

В разных ресурсах, шоу, соцсетях обсуждается вопрос, как выкурить нациков с мариупольской Азовстали.

Когда прозвучало слово «выкурить», нацистские Европа и США, сразу начали орать о хим. оружии. Ну не знают болезные русского.

Но вот идёт штурм и раздаются призывы бомбить и сравнять Азовсталь с землёй.

Но штурм это опасно, а бомб нужно будет очень много, а это дорого.

Да и пулю на то дерьмо, что там засело тратить жаль.

И вот когда я об этом подумал о слове «дерьмо», пришла идея. Эврика!

Нужно заминировать все входы и выходы с завода. Мины тоже дорогие, но не факт, что нацики на них попрут, а потом можно мины и извлечь.

Так вот минируем в три четыре слоя, оставляем небольшой гарнизон, которые при необходимости можно увеличить, и собираем всё дерьмо с очистных сооружений ближайших городов. Грузим в картонные ящики и с пожарных самолётов, контейнеры с дерьмом доставленные вертолётами и даже катапультой, сбрасываем в центр территории Азовстали.

Запах и мухи, не могут быть причислены ни к химическому, ни к биологическому оружию.

Но поверьте мне, нет страшнее пытки чем вонь и мухи.

Через пару месяцев там будет, вместо Азовстали, громадная куча дерьма.

Путь нацистское дерьмо утонет в человеческом.

А осенью, дожди смоют дерьмо, превратившееся вместе с батальоном Азов, засевшим там, в компост для животного мира Азовского моря.

Как вам такая идея? Доведите её до российских генералов.

Пожалуйста.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2022

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