Даёшь локаут!!!

Ни кто не может настроить меня на поддержку израильского правительства, кроме гистадрута.

А сейчас именно такой случай.

Что такое гистадрут и квиютчики? Это паразиты и рэкетиры.

Правительство решило обломать монополию портовиков и построить новый (на сей раз частный) порт, что бы создать конкуренцию и избежать закрытия страны в случае того, что квиютчики оккупируют и закрывают все порты страны, называя это забастовкой. Узнав об этом, квиютчики немедленно стали угрожать закрытием страны.

Тогда, правительство сообщило, что в случае таких действий, оно введет армейское руководство портами и будет использовать для разгрузки порт Эйлата.

Квиютчики забрызгали слюной и стали орать, что так дела не делаются, что правительство не имеет право им угрожать.

Сейчас во всех газетах эта фигня.

Как будто это правительство начало угрожать первым?

Почему, входящий сегодня в израильское правительство, министром экологии, Амир Перец, не гистодрут призывает «не угрожать», а правительство в которое входит? А потому, что он бывший генсек гистадрута.

Как бы правительство могло порадовать меня по настоящему?

Правительство, в случае забастовки, должно набрать иностранных сотрудников порта, подготовив этот шаг, а всех до единого квиютных портовиков, уволить, без права получения компенсаций за проработанное время, пенсионных выплат, и пособия по безработице — пустив эти средства на погашение ущерба который так или иначе, будет нанесен стране.

Нет ничего лучшего из того, что может сделать правительство, чем прикончить кровопийц квиюта, сделавших нас рабами.

Может быть квиютчикам и удастся настроить меня за правительство? Хотя, только что, выступила министр абсорбции и пообещала, что на рынок съемного жилья, будут выброшены дополнительные деньги, а значит моя съемная квартира опять повыситься в цене.

Тода раба (забагато дякую)(большое спасибо)(сенкью вери мач), уважаемая Софья Ландвер.