Дарреллы — позорное кино.

Джеральд Даррелл, известный натуралист, зоолог, а главное писатель, написал замечательнейшую книгу «Моя семья и другие звери». Она была опубликована в 1956 году.

Вообще он написал 37 книг. Но книга «Моя семья и другие звери», стоит, с моей точки зрения, особняком. Это сокровище мировой литературы.

Поясню. Например Александр Дюма отец, написал столько книг, что возможно их до сих пор и не сосчитали все. И десяток из этих книг особенно известны. Но «Три мушкетёра» стоит отдельной строкой. И Даниель Дефо известен «Рабинзоном Крузо», Свифт «Гуливером», Конан Дойл «Шерлоком холмсом», хоте у всех этих авторов есть и другие замечательные произведения.

Так вот «Моя семья и другие звери», книга находящаяся среди утих вершин мировой литературы.

И вот в 2016 году, в Британии, вышел сериал «Дарреллы». Сценарист, мудак Саймон Най.

Сам Джеральд Даррелл, которого эти подонки (я о создателях фильма), которого так же записали в сценаристы, к моей глубокой скорби, более одиннадцати лет находился в местах столь отдалённых, что извлечь его от туда, не было никакой возможности.

30 января 1995 года, этот замечательный человек ушёл от нас — память и благословение.

И вот, киностудии Independent Television (ITV), Masterpiece, Sid Gentle Films, решили изгадить доброе имя виликого натуралиста и писателя, фильмом о пидарастах.

В своей книге «Моя семья и другие звери», Джеральд Даррелл ни разу не помянул этих грязных извращенцев.

А в фильме вовсе не так.

Мало этого, Джери Даррелл, мальчик изображавший самого Джеральд Даррелла, поясняет родным, что в природе гомосексуализм это когда самец предпочитает другого самца самке.

Джеральд Даррелл не мог такого сказать. Такое извращение встречается исключительно у людей. В природе нет ни одного случая, когда бы самец предпочёл самца самке. НИ ОДНОГО.

В природе иногда встречаются ошибки. Например у пингвинов. Там вторичные половые признаки не выраженны. Или самец гуппи пытается вступить в отношения с самцом молинезии, напоминающем по форме самку гуппи. Или младший по рангу самец шимпанзе Бонобо, делает минет альфасамцу. Но это не потому что он предпочитает его самке. Наоборот, когда альфасамец этого не видит, младший по рагу самец пытается оплодотворить всех доступных самок в стае.

Цель секса в природе — оплодотворение. Нет оплодотворения — секс бесполезен и животные в этом смысле намного нормальнее людей.

Всё это Джеральд Даррелл прекрасно знал и никогда не пытался подобрать пару самцов. Он всегда подбирал пару из самцов и самок.

И вдруг, якобы по мотивом его книги снимают фильм о пидорах и о терпимости к ним.

Будь я судья, то кастрировал бы всех, кто активно принимал участие в таком надругательстве над наследием великого писателя.

Эти твари не должны размножаться, даже случайно.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2021

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