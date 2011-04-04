Цвет кожи. Немного о политкорректности.

Президент США Хусейн Мубарак Обама, решил баллотироваться на третий срок.Тут полная победа политкорректности.Но, увы. Есть вещи, в которых политкорректность работать не хочет.Ни кто уже не возмутиться негру сидящему рядом с белым в общественном транспорте или ресторане. Но есть явление, от которого промыванием мозгов избавиться, пока не удалось.Белые женщины вовсю трахаются с неграми… они вообще трахаются со всем, что движется. Но вот рожать от негров, белые женщины (которые с ними трахаются) все же не хотят.Настолько не хотят, что в Аризоне пришлось создавать закон запрещающий прерывание беременности с целью исключить рождение ребенка нежелательной расы плода.

Губернатор Аризоны Джен Брюэр подписала этот законопроект.

Новый закон предусматривает уголовную ответственность врачей, если полиция сумеет доказать, что аборт был сделан именно по причине нежелательной расы.

Виновным грозит тюрьма, лет на семь.

Несостоявшиеся отцы, то есть негры, тоже наделены правом подать на врачей жалобу. Но для самих женщин, санкции не предусмотрены. Так что вряд ли это приведет к изменению их поведения. Ну так будут называть другую причину аборта или ездить его делать в другой, менее расистский штат.

Объясню почему «менее».

На Украине был закон, наказывающий мужеложство двумя годами тюрьмы. А были республики, где это наказывалось и семью и дестью годами.

Не лекции по основаниям тяжести наказания, нам объясняли это так:

— Часто тяжесть наказания зависит от распространенности явления. Если явление не является типичным и ненасильственно, чаще всего законодатель может ограничиться меньшей жесткостью наказания. Опасность преступления, это и его распространенность.

А это значит, что аборты по причине нежелания рожать от негра, в Аризоне даже очень распространены. Родить себе черного ребенка не так легко, как трахнуться с черным кабелем или (что почти равнозначно) опустить бюллетень, за черного президента.

И слава Богу.

За президента надо голосовать вне зависимости цвета кожи.

Ни негры, ни белые не лучше и не хуже друг друга. Вовсе неплохо когда они сотрудничают дополняя один другого. Ну зачем же скрещиваться? У лис и песцов тоже вполне жизнеспособное и фертильное потомство, но если в природу не вмешиваются политкорректные селекционеры, в природе этого скрещивания, не происходит.

И не нужно обвинять меня в расизме. Нет хороших и плохих видов животных – есть, разные. Негра от белого, отличит даже дальтоник.

И тут я вспомнил неполиткорректный в своей политкорректности роман Пьера Буля «Планета обезьян».

Может кто-то и не понял, но под образом обезъян, Пьер Буль вывел негров.

Можете проверить. Несмотря на то, что Улисс Меру землянин, в романе не опоминается ни одного негра или их существование.

Черными кроме обезьян тоже ни один человек не называется.

Мало этого, обращаясь к «обезьяньему» собранию,

Герой говорит:

— Я знаю, что вид мой смешон, тело нелепо, лицо уродливо, цвет кожи отвратителен.

ЦВЕТ КОЖИ!!!

Тут Буль себя окончательно выдал, поскольку по описанию на него смотрели обезьяны самых различных расцветок.

Не политкорректный Пьер Буль, написал действительно антирасистский роман.

Господа американцы, не нужно из политкорректности избирать Хусейна Обаму. Выберите хорошего президента.

Желательно выберите такого президента, который сможет наладить приличную жизнь вашей стране, не грабя остальной мир.

Не заставляйте всех нас, вас ненавидеть.