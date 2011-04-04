Цвет кожи. Немного о политкорректности.

Тут полная победа политкорректности.
Но, увы. Есть вещи, в которых политкорректность работать не хочет.
Ни кто уже не возмутиться негру сидящему рядом с белым в общественном транспорте или ресторане. Но есть явление, от которого промыванием мозгов избавиться, пока не удалось.
Белые женщины вовсю трахаются с неграми… они вообще трахаются со всем, что движется. Но вот рожать от негров, белые женщины (которые с ними трахаются) все же не хотят.
Настолько не хотят, что в Аризоне пришлось создавать закон запрещающий прерывание беременности с целью исключить рождение ребенка нежелательной расы плода.
Губернатор Аризоны Джен Брюэр подписала этот законопроект.
Новый закон предусматривает уголовную ответственность врачей, если полиция сумеет доказать, что аборт был сделан именно по причине нежелательной расы.
Виновным грозит тюрьма, лет на семь.
Несостоявшиеся отцы, то есть негры, тоже наделены правом подать на врачей жалобу. Но для самих женщин, санкции не предусмотрены. Так что вряд ли это приведет к изменению их поведения. Ну так будут называть другую причину аборта или ездить его делать в другой, менее расистский штат.
Объясню почему «менее».
На Украине был закон, наказывающий мужеложство двумя годами тюрьмы. А были республики, где это наказывалось и семью и дестью годами.
Не лекции по основаниям тяжести наказания, нам объясняли это так:
— Часто тяжесть наказания зависит от распространенности явления. Если явление не является типичным и ненасильственно, чаще всего законодатель может ограничиться меньшей жесткостью наказания. Опасность преступления, это и его распространенность.
А это значит, что аборты по причине нежелания рожать от негра, в Аризоне даже очень распространены. Родить себе черного ребенка не так легко, как трахнуться с черным кабелем или (что почти равнозначно) опустить бюллетень, за черного президента.
И слава Богу.
За президента надо голосовать вне зависимости цвета кожи.
Ни негры, ни белые не лучше и не хуже друг друга. Вовсе неплохо когда они сотрудничают дополняя один другого. Ну зачем же скрещиваться? У лис и песцов тоже вполне жизнеспособное и фертильное потомство, но если в природу не вмешиваются политкорректные селекционеры, в природе этого скрещивания, не происходит.
И не нужно обвинять меня в расизме. Нет хороших и плохих видов животных – есть, разные. Негра от белого, отличит даже дальтоник.
И тут я вспомнил неполиткорректный в своей политкорректности роман Пьера Буля «Планета обезьян».
Может кто-то и не понял, но под образом обезъян, Пьер Буль вывел негров.
Можете проверить. Несмотря на то, что Улисс Меру землянин, в романе не опоминается ни одного негра или их существование.
Черными кроме обезьян тоже ни один человек не называется.
Мало этого, обращаясь к «обезьяньему» собранию,
Герой говорит:
— Я знаю, что вид мой смешон, тело нелепо, лицо уродливо, цвет кожи отвратителен.
ЦВЕТ КОЖИ!!!
Тут Буль себя окончательно выдал, поскольку по описанию на него смотрели обезьяны самых различных расцветок.
Не политкорректный Пьер Буль, написал действительно антирасистский роман.
Господа американцы, не нужно из политкорректности избирать Хусейна Обаму. Выберите хорошего президента.
Желательно выберите такого президента, который сможет наладить приличную жизнь вашей стране, не грабя остальной мир.
Не заставляйте всех нас, вас ненавидеть.
Опять . Таже песня. Кто Вас грабит? Вам насильно всучивают доллары и обесценивают.
Получаете зарплату в шекелях покупайте на все деньги ЗОЛОТО и храните дома в тумбочке.
Больше двух сроков запрещено в Америке быть президентом. Чёрным или в крапинку не зависит . Всем закон одинаковый.
Женщина от кого хочет от того и рожает , это её дело. Женщина даже может сказать что не хочет чёрного ребёнка и это может быт для неё причина и с ней надо считаться. Это её организм и кого этот организм хочет того родит ,а кого не хочет бортанёт. Может женщина хочет с ослом трахнуться так рожать же не обязательно от осла или коня. А мужик трахнул свинью или ослиху и требует родить ? И пусть родит скотина.
Не туда вписал — у меня с инетом проблема, но сюда это тоже подходит.
На счет права женщины — согласен. Но уж пусть женщины которые трахаются спредставителями нежелательных рас и видов носят таблички что они в этом смысле свободны.
Лично я не хочу, что бы меня сравнивали с гибоном или козлом.
Я тоже в своем праве знать об этом. Я хочу быть уверен, что те женщины к которым я пристаю выбирают партнеров из себе подобных.
Не туда вписал — у меня с инетом проблема, но сюда это тоже подходит.
На счет права женщины — согласен. Но уж пусть женщины которые трахаются с представителями нежелательных рас и видов носят таблички что они в этом смысле свободны.
Лично я не хочу, что бы меня сравнивали с гибоном или козлом.
Я тоже в своем праве знать об этом. Я хочу быть уверен, что те женщины к которым я пристаю выбирают партнеров из себе подобных.
Свободный человек не обязан докладывать с кем он(она) трахался до того. Что бы успокоить свои фобии выполняйте заветы Торы ,трахайте евреек датишных ,они уж точно только с евреями до этого жили.
Вы не поняли, Женя!
Открою вам секрет. Открою страшную тайну. Но на будущее, я этого не говорил.
Я гетеро, а не Юдо сексуал. 🙂
Но я (и это уже не тайна) против вивисекции. То есть я против опытов по скрещиванию различных биологических видов… даже если называть их расами.
Я не хочу случайно трахаться с женщиной, которая перед этим познала коня.
Я не против что бы она с конем, трахалась, но только тогда, когда мое право посредством ее не получить от коня новый СПИД будет соблюдено.
У нее есть право трахаться, у общества есть право знать.
Попытка обмануть общество — сикир башка. Не надо наезжать на мое право.
Вот и спите с еврейками и нечего портить чужие породы. А то наплодили миллионы полукровок и не хотите их признавать своими. Испоганили людям жизнь и в кусты.
Признайте их евреями или выплатите компенсации за покалеченные судьбы.
Израиль не Германия денег не даёт за так , да ещё и неевреям.
Женщина познавшая коня это уже кобыла. Это даже не тёлка.
Ну и фантазии у Вас , Сергей: «Женщина познавшая Коня». Познавшая внутренний мир коня. Зато как удобно и работает как конь и ест только овёс и запрячь можно. И главное к хомуту привычен. Тянет и тянет телегу с бабой и жеребятами. И кобыле легче если прикинуть.
Макс! Какие полукровки?
От кого Вы хотите компенсации? От кого конкретно?
От меня?
Я не Ваш папа… хотя… А сколько Вам лет?
Если от Израиля, то при чем тут евреи?
Израиль обычное антисемитское (в смысле евреев) государство.
Нас не стреляют (пока) — уже хорошо.
Женя!
Фантазии не у меня, а у Вас.
Вы же прямо рассказ фантастический написали о женщине познавшей коня.
А у нас по телику идет… или шла (давно не заглядывал в ящик) реклама: «Любовь без условий», рекламировавшая скотоложство женщины и овчарки.
Они вообще, на своем либерастизме умахались.
Да ну! С Овчаром? (овчарка кобель)
Израиль антисемитское государство? Новость для меня ! Я то думал Израиль — еврейский рейх.
Компенсация от государства за то что оно живёт по религиозным отсталым законам законам не имеющими ни чего общего с демократическим настоящим. За Кипрские браки только государство должно платить минимум за билеты и проживание на Кипре. Я уже не говорю за моральный ущерб — это тысячи долларов. Почему гражданин страны должен кудато ездить пожениться ? Это оскарбление стоит денег. По идее за такое блядство надо президента вешать за яйца ( или не голосовать за такого). Это должны сделать евреи те которым не надо ездить на Кипр жениться. Это должны сделать те у кого с породой ОК! Вот когда страна сама захочет так ,что бы все граждане были граждане без всяких добавок . Вот такда я поверю в Израильскую демократию. А пока я вижу зомбированное большинство дуреющее от своего превосходства и суперполноценности над затраханым меньшинством. Евреям должно быть западло быть избранниками и сверх полноценными. Вот когда они это поймут ,я назову Израиль демократической цивилизованой страной . А пока это еврейский халифат-рейх.
Или на входе обьясняйте приезжающим суть страны или платите компенсации за полученые душевные травмы и потерю веры в людей и демократию.
Женя!
Вы опять перепутали иудаизм с еврейством, а слово «рейх» здесь как «слово «рай» не уместно. Страна страной. А государство — более иудейское, чем Россия более антисемитское, чем Россия… или Китай.
Дерьмо, одним словом.
Никого не поедает, ни кого не сжигает. Ворует, конечно. Но по сравнению с США, просто образец порядочности.
Просто Земля текущая молоком и медом, которыми кто-то недавно пообедал.
По сравнению с США Израиль — Еврейский Халифат. А по сравнению с Ираном Израиль предел демократии. Вы сравниваете с Украиной , Россией ,с Ираном ,с Палестиной.
А Вы сравните с США ,с Британией, Канадой, с Нормальной страной. И получится не в пользу Израиля. Россия не иудейское государство ( слава Богу) и даже смешно сравнивать. Дураку ясно что Россия православное государство , толерантное ко всем религиям. Но в России религия на правит страной ,а в израиле Тора заменяет конституцию.
Вы же захлёбываетесь от счастья быть евреем , у Вас это главная тема жизни. Вы гордитесь еврейством , это для Вас главное. Не буть этой темы в Вашей родословной о чём бы Вы писали всю жизнь?
Вот эти песни радости еврейского народа под названием : «Как хорошо что мы евреи» со стороны выглядят как сумашествие ,тихое помешательство. И сильно всех раздражает остальных «несчастных» гоев.
Вот перестаньте на каждом углу кричать об вашем еврейском духе и сами выздоровите и люди к вам относиться будут по другому. Не обособляйтесь так открыто и цинично . Выражение литца смените ,уберите высокомерие . Поймите что неевреи тоже что то умеют и даже в космос летал первым нееврей.
Женя!
Вы меня явно с кем-то перепутали.
Я горжусь, что я придумал новую космологическую модель Вселенной, выбросившей «теорию большого взрыва» на помойку.
Я горжусь, что понял — что такое рак.
Я горжусь, что понял за счет чего человек субъективно бессмертен.
Я горжусь, что создал действительно реальную модель (теорию землетрясений) и сообщил миру, как их предсказывать.
Я очень много чего придумал и понял.
Да я практически последний гений планеты Земля!!!
Вообще я очень многим горжусь, но к национальности слово гордость не относится.
Мне важно, что я еврей. Но кто сказал, что это гордость?
P.S. А США воры и разбойники. Убийцы устроившие геноцид индейцам. Прохиньдеи грабящие мир.
Меня что, должно волновать правильное устройство бандитской шайки?
Вы вечный двигатель не изобрели?
А почему Вам важно что вы еврей? Что в Этом важного? Ну не были бы евреем и что?
Если Вам важно что Вы еврей ,то логично считать ,что Вам важно и то что Вы не нееврей.
Вот получается страна создана людьми которым важно что они евреи и естественно им не всё равно что рядом есть неевреи ( им же важно) Тоесть если важно своё состояние то важно и состояние окружающих (в плане еврейства). Одно то что вам всем это важно уже плохо. Ну не макаки не змеи это важно. Человек разумный — это важно. Нет им важно что они евреи — патология. Чукче важно что он чукча? Узбеку важно что он узбек? — Смех !!! Змее важно, что она змея. Ей это важно ,а была бы не змея а конь ,вот как бы она ползала ? Ноги мешают ,хвост не извивается. Коню важно что он конь а не попугай? А еврею важно, что он не такой же человек только нееврей? Не если это убеждения то понятно . Фашисту важно что он фашист ,а коммунисту важно что он коммунист. Ну евли еврей = иудей то да . А если еврей не равен иудею? То нет. По Вашей теории не равен ,значит ,Вам не должно быть важно ,поскольку вы еврей но не иудей 🙂 . Но Вам важно значит это одно и тоже. Еврей = иудей. Вы сами это доказали.
Мусульманину важно что он мусульманин. А Вам как еврею важно что Вы еврей . Значит еврейство = иудейству. Ну или Вы расист поскольку Вам важно то что от Вас не зависило и составляет этническую особенность.
Так ведь и все стране Израиль это важно , получается или страна расисткая или иудей не равен еврей. Но страну то позволили создать еврейскому этносу ,а не религиозной общине. Значит тогда какого хера эта община марозматиков мешает жить этносу? Этнос хочет и должен жить в современеном государстве ,а община его загибает под тысячилетнюю книжку. Община типа сохраняет этнос . И этнос вроде не сильно возражает . Так в чём сыр бор? Живите в самоудовлетворении община будет вам сохранять этнос , а этнос будет кормить общину. В добрый путь ! Но всем не полноценным дайте знать ,что им там делать нечего. Открыто скажите : «Евреи останьтесь ,остальные Валите отседа!»
Вот это называется важно . Вам важно что бы были фраеры верящие в демократию еврейской страны. Работники рабочий скот, некоторое количество неполноценных граждан для чёрной работы. Вот не оказаться в этой группе опущеных ,вот что Вам важно . По этому Вам важно быть евреем. Такие правила игры в Израиле — важно быть евреем . Есть страны где это не важно. Слава Богу есть ! Всем неевреям желаю скорее оказаться в таких странах и забыть как страшный сон еврейскую демократию. Не бывает демократия еврейская или узбекская . Бред! Но Вам нравится и Вам важно. Главное что бы все знали ,что вам это важно . Что бы не строили иллюзий и не играли с огнём.
Я что пишу то ? Вот я например кто? Вот я вроде еврейский этнос ну по шкале Гитлера точно еврей третьей категории . Страну дали по международным законам в том числе и мне , Так какого ( чуть не сказал хуя) мне в моей стране какие то придурки в шляпах придумали законы унижающие меня , ну ладно религия я на неё положил . Почему страна созданая в том числе и для меня ,оказалась не для меня ? Она оказалась для каких то породистых кобелей в щляпах и лысых сучек? Вот что важно. А Вы еврей не еврей . Срана гавно вот что важно . Не пригодная для свободной жизни . надо прогибаться под иудаизм. А если этносу надо прогибаться под какие то выдуманые теории то где свобода? Короче говоря Израиль — еврейский Халифат или Рейх . С зомбироваными иудаизмом гражданами. А кто не потдаётся тот враг еврейского народа.
.
Женя!
Ну Вы понимаете, что не на все реплики я буду отвечать.
Сосредоточусь на главном:
Почему мне важно что я еврей.
Скажите, а Вы гордитесь, что Вы примат а не лев, тигр или блоха? Вы гордитесь что Вы не яблоня или подберезовик?
Но наверное Вам важно, что Вы примат. Мне важно что я примат, что я еврей, что я родился на Украине.
Я не горжусь этим. Но мне это важно.
Может быть Вам не важно, что Вы примат, а не дельфин или пингвин…. Не знаю. Но это, как мне кажется дело личное и ни к нацизму, ни к исламу, ни к сексуальной ориентации — отношения не имеет.
Если бы Ваы прочитали то что я пнаписал тут , Вы бы не так ответили.
Человеку важны только убеждения. Как может быть важно человеку то что он человек?
Если бы он не был человеком то он бы не был в состоянии мыслить даже на эту тему. То если человек человек то это уже есть априори и это не подлежит сомнению и обсуждению. А вот убеждения важны и люди отличаютя убеждениями. Вы от мусульманина и фашиста и коммуниста отличаетесь убеждениями и только . И это важно Вам. Вы понимаете мысль? Значит еврейство убеждения = иудаизму.
Вы можете меня переубедить и убедить перестать быть евреем? 🙂
Еврейство не убеждения, а генетика.
Генетикой гордиться смешно, но это важно для существа (для индивида). А то вдруг подумаете что птица и с небоскреба….
Конечно, в полете Вы все поймете, но признаться здесь, что ошиблись после такого полета, вряд ли будете в состоянии.
Собака воспринимает себя собакой человек человеком. Смешно гордиться что ты человек или попугай или кто другой. А вот в пределах человеческой субстанции есть чем гордиться ,например умом или ловкостью или навыками. Если еврейство этнос то как может человек гордиться своим этносом ? Если он сам внутри этого этноса он же не осознаёт себя кроме как не этим этносом. С чем он сравнивает? И как это может быть важно если только окружающим важно только тогда это может быть важно и самому. Это Отношения внутри социума. Иерархия, касты и прочая шкала качеств людей. Иудаизм создаёт одну из таких шкал качеста ,Вы в неё верите и поэтому Вам важно быть евреем.
Мне важно что я еврей. мне не важно быть евреем, потому как ни кем другим я быть не могу.
Вы все время про Ерему, когда я Вам про Фому.
Иудаизм не входит в мое рассмотрение ни как. Просто я о другом. Забудьте о религиях. Вы что, в Бога верите?
Видимо действительно важно Вам . Вы же не понимаете логикирассуждений . Видимо это и есть национальная особенность — не понимать логики когда она противоречит вашей.
Я же Вам и говорю Как может быть важно для вас то что изменить Вы неможите. Важнвы убеждения их можно менять . Если еврейство не убеждения то оно не может быть важно.
Опять не понятно? 🙂
Ладно пример . Вот один семит в Америке прошёл гиюр , другой его брат родной принял ислам.
Одному важно что он мусульманин , другому важно что он еврей. И обоим не важно что они семиты потому, что они братья.
У евреев что три руки ,четыре ноги две головы? Почему Вам важно это? А вспомнил у «евреев две души.» Ну теперь понятно 🙂 🙂 🙂
У евреев абсолютное (у генетических евреев) ниприятие какой угодно власти и диктата. у евреев желание свободы на грани адекватности. У евреев «шило в заднице» не дающее им спокойно жить.
С этими свойствами нужно считаться. Если их не учитывать, то можно разбитьтся так же, как если представить себя птицей.
Вот представит себя чукча бедуином, и сдохнет в пустыне. А негру на Чукотку?
Я видел генетических евреев — жополизов начальству, приспособленцев.
И видел генетических русских — борцов с произволом властей.
Не канает. Приведите другой пример ВАЖНЫХ генетических отличий.
http://rostovtsev.info/evrei/
Евреи жополизы — не евреи. А русские — колено Шимона. Читайте академика Кандыбу.
Генетические отличия евреев ! В студию!!!!
А генетические отличия китайца от русского, или конголезца от фина, тли чукчи от ацтека — в студию не хотите?
Но с евреями проще.
В студию еврейские митохондрии!!!
Так Вы же сказали ,что Вам важно. Так почему важно? Если нет отличий.
Кто сказал что нет отличий?
Антисемиты нас вычисляют, даже когда дети и когда мы еще сами не знаем что мы евреи.
Вот пойдите на антисемитский форум, там Вам сразу расскажут кто Вы.
Они вам как раз расскажут какие признаки нежелательной национальности.
теперь по поводу «важности».
Представьте, вы пришли в лес и знаете, что у вас аллергия на цветущую акацию. Для вас важно к ней не приближаться?
У еврея… у генетического еврея, аллергия на любую власть. «Рабами были мы в Египте» (с праздником свободы, кстати). Важно это для выживания?
Важнее, чем аллергия на цветы акации.
Вам важны Ваши внешние признаки еврейской внешности? ( По ним же антисемиты определяют)
У Вас аллергия на что? На власть? И у всех евреев аллергия на власть? А почему они сами подчиняются власти Равинов , более того ходят в Форме , носят одинаковые кипы? Женщины носят парики. Почему они так послушны власти Торы? Ну евли аллергия на власть ,то как же евреи делают карьеру на работе ? Как они шестерят и подлизываются к начальству за зарплату . Они как то по особому делат карьеру? Приходят и говорят : «Я еврей я подлизываться и шестерить не буду у меня аллергия на власть , с завтрашнего дня я буду твоим директором! »
Какая свобода ? Если все носят кипу на прищепке или шляпу, должны сделать обрезание, каждую суботу зажигать свечи обязаны , и ещё куча ограничений ? Это же идеологическое рабство. Даже праздник Песах празднуется по инструкции ( кушать можно только то то , выпить столько то вина люжа в определённой позе и рассказывая одну и туже сказку друг другу. Это полная свобода!
Чудо Женщина фильм 2017 года
Уже можно посмотреть онлайн. Чудо Женщина Смотреть в HD качестве
u.to/Lrv3Dw