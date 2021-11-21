Covid19 и спутник V

Письмо другу:

Друг считает, что COVID19 это придумка паники, и прислал мне видео https://youtu.be/_NEgaWGevZE

Мой ответ:

Это ролик зомбирует. Он не механизмы описывает, а сразу старается задавить тебя авторитетами. Когда мы сидели спина к спине, я тебе каждый день объяснял методы пропаганды. Ну вспомни!!!

Ответь, почему нужно было создавать панику на пустом месте, а не настоящий смертельный вирус? Ведь парень мимоходом утверждает, как само собой разумеющееся, что не очень опасный вирус.

Давай возьмём логику ролика и представим перезагрузку финансовой системы со сбрасыванием социального балласта стариков и хронически больных гипертоников и диабетиков. Смертельный для них вирус. И тут, Россия сделала вакцину!!! Ты посмотри какая атака идёт на Россию. И тебе северный поток два. И от остальных потоков хотят отказаться. И вакцину заранее объявили токсичной. И Белоруссия. И Б52 с ядерным оружием на Украине. О Китае почти забыли. Вакцина может помешать перезагрузке и спустить все миллиардные усилия по созданию и распространению COVID19, и паники — в унитаз. И нет ни паники, ни смертельного вируса ни перезагрузки. Остаётся война. Но к войне Россия готова, а США нет. Продавайте доллар.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2020

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Рецензии на заметку стороннего ресурса:

…..Продавайте доллар……

Не стоит обманывать людей.

Александр Ресин 20.11.2021 19:31

Я не обманываю.

Статья опубликована 09/08/2020. Больше года назад. А тот материал что по ссылке, три дня назад публикует нЭп.

http://nep.detaly.co.il/obval-dollara-i-evro-po-otnosheniyu-k-shekelyu-i-bank-izrailya-uzhe-nichego-ne-mozhet-sdelat/

Прогноз сбывается.

Ростовцев Сергей 20.11.2021 20:01

Стоит ли на примере маленького Израиля и его шегеля давать такие прогнозы? Ну вырос шекель в данный момент,да за шекель можно стало получить вам больше долларов.Но экономика Израиля и шекель в любую минуту могут получить кризис, который отбпросит весь этот рост .Достаточно лишь очередного арабо-израильского конфликта.Вы же даете прогнозы для мировой валюты,которая уже сотню лет остается мировым платежным сроедством и будет ей еще долго.Все прогнозы о крахе доллара которые мы слышим все годы говорят лишь о ангажированности или глупости их авторов.

Александр Ресин 21.11.2021 03:00

А вы читали инфляцию доллара по анализу центробанка США? В Израиле шекель стараются удержать, покупая каждый год по 30 миллиардов зелёной бумаги. Иначе доллар бы уже стоил 0.80 шекеля. Подозреваю, что и в Москве стараются не повредить своим экспортёрам. А Пекин, за ту что не дают доллару упасть, привязывая к нему юань, США ругали неоднократно, называя это экономической агрессией и требуя пустить доллар в свободное плавание. Вы что, за этими новостями не следите. Ну скупайте доллары. Бумага качественная, обои будут что надо.

Ростовцев Сергей 21.11.2021 06:34

«Инфляция в действии: ужин на День благодарения в США станет самым дорогим за 35 лет

На следующей неделе, 25 ноября, в США будет отмечаться День благодарения. Как показали результаты исследования American Farm Bureau Federation (AFBF), традиционный ужин обойдется американцам в этом году в среднем в 53,31 доллара, что на 14% больше прошлогодней стоимости, составившей 46,90 доллара.»

http://nep.detaly.co.il/inflyatsiya-v-dejstvii-uzhin-na-den-blagodareniya-v-ssha-stanet-samym-dorogim-za-35-let/

То есть, годовая инфляция доллара 14%

Ростовцев Сергей 21.11.2021 11:54

Не считайте себя умнее всех.По сравнению с долларом и шекель и рубль это фантики,которые за пределами Израиля и России не стоят почти ничего, кроме бумаги на которой они напечатаны.Имея же доллары в кармане вы платежеспособны в любой точке мира.А инфляция свойственна любой валюте.

Александр Ресин 21.11.2021 19:26

традиционный ужин обойдется американцам в этом году в среднем в 53,31 доллара, что на 14% больше прошлогодней стоимости, составившей 46,90 доллара.»

http://nep.detaly.co.il/inflyatsiya-v-dejstvii-uzhin-na-den-blagodareniya-v-ssha-stanet-samym-dorogim-za-35-let/

То есть, годовая инфляция доллара 14%

Вы написали глупость.Инфляция не считается только по продуктовой корзине.Давайте тогда считать по стоимости персональных комьпьютеров.Вспомним время, когда они стоили много тысяч долларов и заглянем в магазин сейчас.С вашей логикой можно сделать вывод, что доллар укрепился в несколько раз.Конечно в условиях пандемии инфляция увеличилась,ведь пришлось платить тысячи долларов людям потерявшим работу,но это нисколько не колеблет позицию доллара,тем более, что по отношению к ВВП долг США не столь уж большой.

Александр Ресин 21.11.2021 19:37

«По сравнению с долларом и шекель и рубль это фантики, которые за пределами Израиля и России не стоят почти ничего, кроме бумаги на которой они напечатаны. Имея же доллары в кармане вы платежеспособны в любой точке мира. А инфляция свойственна любой валюте».

Вы извините, конечно, но инфляция не в упомянутых вами России и Израиле даже близко не приближается к такой величине. А насчёт мира, так я был и в Испании, и во Франции, и в Чехии и в России… и мне в голову не приходило менять валюту. В испанских банкоматах я иногда брал 50 евро, а в России, тысячу рублей. А в остальном платил своей, израильской, шекелевой картой. Ну и в банкоматах мне по ней деньги той страны, где банкомат выдавали. И ни разу, заметьте, ни единого раза не выдали доллары.

«Инфляция не считается только по продуктовой корзине. Давайте тогда считать по стоимости персональных комьпьютеров. Вспомним время, когда они стоили много тысяч долларов и заглянем в магазин сейчас. С вашей логикой можно сделать вывод, что доллар укрепился в несколько раз. Конечно в условиях пандемии инфляция увеличилась, ведь пришлось платить тысячи долларов людям потерявшим работу, но это нисколько не колеблет позицию доллара,тем более, что по отношению к ВВП долг США не столь уж большой.»

Долг США уже больше ВВП. И это не смотря на то, что главная составляющая этого ВВП работа печатного станка.

Теперь о компьютерах. А они входят в потребительскую корзину?

А жильё там подорожало даже более 14%.

Но я не возражаю. Копите сбережения в долларах.

У нас, в Израиле, когда я приехал, хозяева указывали в договоре на съём жилья в доллары. Уже лет 25 так не делают. Подписывают договора в шекелях.

Ростовцев Сергей 21.11.2021 22:50

Долг США уже больше ВВП. ……

Ну и что ,у Япониии он гораздо больше по отношению к ВВП,но никому не придет в голову считать Японию банкротом.Не плюйте в колодец из которого пьете.Или вам забыли рассказать,какой процент в бюджете Израиля составляет американская помощь и займы ?

Александр Ресин 21.11.2021 23:35

Не плюйте в колодец из которого пьете.Или вам забыли рассказать,какой процент в бюджете Израиля составляет американская помощь и займы ?

Если я не перепутал дату, в 1996 году, Нетаниягу, впервые придя к власти заявил, что хочет вернуть США долг. Так против него сразу придумали сплетню… сплетня распалась, но после того, как Нетаниягу перестал быть премьером. У Израиля валютный резерв в четыре с половиной раза больше, чем долг. Но долг погашать, запрещено.

Интересна история самого долга. Перед 1972 годом, после шестидневной войны, США набились в друзья Израилю. Израиль видел, что против него должна начаться война, но США убеждали Израиль, что беспокоиться не о чем. Лохине, Голда Меир, по происхождению американка, поверила родной США. А когда война началась, США предложили срочный кредит. Израиль взял. А вот отдать не можем.США назначают Израилю директора центробанка. Не сами, а через МВФ.

Зато на проценты долга, которые Израилю США каждый раз дарят, Израиль должен покупать у США изделия их ВПК, гробя свой ВПК. Самый известный факт, это самолёт Лави, а последний — это производство снарядов Железного Купола (Кипат Барзель). Зато, изделия своего ВПК Израиль никому продавать без разрешения США не может. А уж конкурировать с США…

Если бы ненависть, которую чувствуют к США имеющие информацию израильтяне, воплотить в огонь, сгорела бы вся северная Америка,вместе с ледяной Гренландией.

Ростовцев Сергей 22.11.2021 01:55