Covid19 и раковая опухоль

Записки последнего вирусолога Земли?

Ни кто не хочет отвечать на вопрос: Почему у детей COVID19 проходит бессимптомно и безболезненно, а старики мрут?

В этой статье я отвечу на этот вопрос.

А именно этот вопрос является решающим для понимания природы химерного вируса COVID19

Но что такое химерность? И что такое вирус?

Вирус это органический кристалл на базе некоторого фрагмента РНК. Вы помните как выглядит кристалл обычной соли NaCl? Посмотрите в картинках. А кристаллы бывают ионные, металлические, молекулярные, атомные.

Но давайте представим, что к уже определившемуся кристаллу NaCl, прицепили определившийся кристалл NaI.

Новый кристалл тоже способен расти и будет образовывать очень странную форму.

Это химерный кристалл. То есть кристалл в базе которого лежат два кристалла. Если такой кристалл разрушить, то начнут возникать отдельные кристаллы NaCl, NaI, и если само место склейки сохранилось, то и химерный кристалл тоже восстановиться.

Я привёл этот относительно простой пример, чтобы вы — врачи, биологи и просто любопытные включили свои мозги.

А чем существенным кристалл-вирус, отличается от неорганических кристаллов?

Неорганические кристаллы могут расти и увеличиваться неограниченно. Нельзя исключить, что где-то во Вселенной существуют неорганические кристаллы размером Эльбрус. Может ли кристалл вируса достичь таких размеров? Оказывается, нет. Кристалл РНК, даже в очень благоприятных условиях не растёт, а размножается.

Вирус это не животное. У него нет инстинкта к размножению. Его размножение процесс аналогичный плавлению льда или ядерной реакции.

Это не я придумал. Это знают все, кто качественно учился в советской школе.

А вот те, кто учился в унивеситете, наверняка знают, чем химерный организм отличается от обычного. На лабораторных второго курса, мы делали опыты с цветными губками (губка- многоклеточный организм ранее относимый к кишечнополостным). Губок перемешивали (можно было хоть в мясорубке) лепили из них маленькие шарики и отправляли в естественную среду обитания. Губки восстанавливались, у них высокая степень регинерации, но в каждой особи существовало несколько генетик, и это было видно по цвету. На старших курсах, смешивая клетки зародышей ранних эмбрионов мышей разного цвета, мы получали аллофенных мышей, похожих на зебру.

Но дети такого химерного организма, химерами не будут. Генеративная часть мыши всегда оказывалась одной и той же генетики.

При митотическом (вегетативном) размножении, химерность не исчезает, но может менять свои пропорции. При мейозе, половом размножении, химерность потомства не возможна.

Не останавливаясь на процессе репликации рнк вирусов, об этом много написано, и вы можете прочесть это в других источниках, сделаем шокирующее заявление:

Вирус COVID19 не патогенен. Сам по себе он не вызывает никакой болезни. Он, относительно патогенных вирусов велик. Размер его вириона до 200 нанометров. Он с большим трудом находит клетки в которых он способен реплицироваться. Именно поэтому для людей с отсутствующим иммунитетом, он безопасен.

К таким людям относятся дети.

И вот этот химерный вирус попадает в организм, где имеется иммунитет хотя бы на одну его химерную часть.

Антитела атакуют вирус, связываясь своим антигеном с одной из составляющих его частей. Вирус распадается, а чаще просто теряет атакованную часть.

Теперь он намного меньше и легко проникает в клетки и реплицируется. Организм вынужден реагировать на множественную атаку этого нового вируса. Но в организме не все полноценные COVID19 уничтожены. Антитела бьют антигенами по другой части COVID19. распадается, а чаще просто теряет атакованную часть.

Так, постепенно клетки начинают реплицировать все части COVID19 в огромных массах.

Эти части попадают в кровь и возникает масса новых вирусов, в том числе, в связи с тем, что их части реплицировались отдельно, это уже несколько иные штаммы.

Клетки реплицирующие вирус организм записывает в чужеродные и иммунитет их уничтожает.

Организм тупо продолжает свою работу уничтожая себя самого.

Организму, лишённому иммунитета, пришлось уничтожить тысячи клеток, которые он признал чужеродными. Это для организма не много. В теле человека +- 30 триллионов клеток. А вот организму с иммунитетом, приходиться уничтожать десятки миллионов своих клеток. Но и это не много, если бы эти десятки миллионов небыли локализованы в определённых органах – в лёгких, в печени, в мозге.

В лёгких +- 300 миллионов альвеол. Но стоит альвеоле потерять несколько клеток и она может перестать работать.

Так что же общего с раковой опухолью, статью о которой я написал в 1991 году, а опубликовал ещё 2001?

Раковая опухоль, до того как попасть в неблагоприятные обстоятельства, которыми является хирургическое вмешательство, доступ свободного кислорода (который яд), излучение, которым опухоль пытаются уничтожить, гормонального удара — не выбрасывает метастаз. Опухоль просто живёт и постепенно растёт. Растёт воспринимая организм как среду обитания. И поскольку она с ним той же генетики, иммунная система её не трогает. Она так и будет медленно расти пока не сожрёт весь организм. Этот процесс может затянуться до глубокой старости и человек умрёт от старости, так и не узнав, что болен раком.

Есть такой анекдот, когда врач спрашивает человека на обследовании:

— Лечить будем?

— Нет, доктор. Я ещё поживу.

Думаю ли я, что я действительно последний вирусолог на Земле?

Увы, нет. Просто те вирусологи и биологи, что в игре, молчат в тряпочку, надеясь первыми справиться с COVID19. Да и не хотят прослыть антипрививочниками. А те, вирусологи и биологи, которые как я, вне игры, неслышны. Кто на нас обращает внимание?

Но статистики, какой процент из умерших сделали прививку от гриппа или воспаления лёгких, вам не дадут. И не объяснят: Почему у детей COVID19 проходит бессимптомно и безболезненно, а старики мрут?

Эти мошенники будут вам рассказывать о Т и Б иммунном ответе и о чём попало, но ни статистики, ни ответа на вопрос, не дадут.

Потому, когда соберётесь делать прививку подумайте — может стоит ещё чуть-чуть пожить?

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2020

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