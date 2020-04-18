COVID-19 Причины провала системы.

Я биолог. Я не полный профан в вирусологии. Но я не врач, и сейчас не имею доступа к необходимым мне данным.

Когда началась вся эта свистопляска с COVID-19, у меня появилась гипотеза. Гипотеза появилась почти из воздуха.

Живу я в Израиле и последнее время, несколько лет, наше здравоохранение меня задолбало. Мне каждый год приходят предложения сделать прививку от сезонного гриппа, а потом, через некоторое время, мне предлагают сделать прививку против воспаления лёгких. Мне звонят и настаивают, что всем пожилым обязательно нужно сделать эти прививки, потому что мы в группе риска.

Личный анамнез.

Не ту ни другую прививку я не делаю и… как-то выживаю. Не делаю я этих прививок не из полной вредности, а потому что первые девять лет своей жизни, находился в контакте с туберкулёзным больным. Это раз. Мама моя была с рождения в контакте с туберкулёзным больным. И даже родилась от этого больного.

Когда ей было шесть лет, её папа, а мой дед умер. Но в этот момент у мамы было сильнейшее воспаление лёгких. Причём не только лёгких, но и бронхов, трахеи и даже носоглотки, включая гайморову пазуху.

Однако мама выжила.

Последствия были ужасны. Часть перегороду в носу была разрушена, из-за чего, в последствии, несмотря на выдающийся голос певицы, путь в оперу врачи для неё закрыли. Петь просто и петь подряд несколько часов, не одно и тоже.

Бабушку, мамину маму, угораздило опять выйти замуж за туберкулёзника.

Когда мне было девять, любимый мой дед Гриша, умер от туберкулёза в инфекционной больнице на улице Канатной, города Днепропетровска.

Я в предыдущей жизни тоже порядком поболел. В том числе имел кавернозное воспаление лёгких. Но пользовался своими болезнями, чтобы получать больничный и всё. То есть, я нормально себя чувствовал, при очень серьёзных симптомах.

На моей больничной карточке стояли буквы ЧДБ. Кто не знает, сообщу – это аббревиатура «Часто Длительно Болеющий». Я любил поваляться дома и читать.

Лекарств я практически никогда не пил и не пью.Симулирую.

Поэтому я получил уверенность, что мой иммунитет, справится сам, с любой заразой. Иначе я бы не только не выжил, но и не родился. Ведь и моя мама могла не выжить?

Пандемия.

Когда я узнал, что COVID-19 особенно опасен пожилым у меня, как чёртик из табакерки выскочил вопрос.

А сколько из тех, кто умер от COVID-19 прививки от сезонного гриппа и воспаления лёгких делал. Ведь особенно для стариков настаивали на этих прививках, и именно старики и мрут.

Я задал вопрос о прививках и в соцсетях и послал письма в правительственные учреждения.

Ну что тут сложного, проверить статистику и дать ответ? Обязаны ведь?

Но ответов я от правительств я не получил, а это были правительства разных стран, а одна дурра в youtube.com (где под различными ток шоу о COVID-19, я тоже оставлял этот вопрос) написала:

«А с какой стати вам подобную информацию кто-то должен предоставлять?

Думается мне, что есть часть инфы, которая «не для всех» и это не касается личных данных. Слишком много идиотов в стране. А еще больше провокаторов, которые с маниакальным удовольствием будут использовать инфу для разжигания безпорядков. Правильно делают, что часть инфы замалчивают. И не нужно доводить ситуацию, чтоб на убой вели…

Скажу просто: вот именно от таких как ты и нужно фильтровать информацию. Что бы не строили конспирологических теорий…

Недознания в области медицины приводят к самолечению, что в свою очередь может привести к смерти! Недознания в управлении…например ротой солдат приводят к безсмысленным смертям и не выполнению поставленной задачи!…и т.д и т.п. Особенно если учесть острое желание выдвигать конспирологические теории. И только идиот или человек недалекий может это не понимать… Зачем слесарю сантехнику знание банковского дела? Зачем пилоту знания по управлению танком? А?

Информация-информации рознь! Каждый должен заниматься своим делом! Именно СВОИМ. Ибо беды начинаются там, где делом начинает заниматься человек, занимающий не свое место. Человек с недостатком определенных знаний, опыта и не обладающий всей полнотой информации. Лично меня сильно раздражают те мои подчиненные, которые узнав маленькую толику инфы, но не обладающие полнотой, фундаментом знаний в определенной области, начинают мнить себя профессорами. Такие только мешают делу. Мало того, мне как юристу, представляется как минимум странным твоя логическая цепочка: если молчание — значит заговор — значит виноват! Если так рассуждать, то очень быстро тюрьмы наполняться миллионами не виновных людей! Вот именно об этих конспирологических теориях я и говорю.

Вот именно от таких как ты и нужно информацию оберегать…»

Ну из написанного я понял – Информации не будет.

То что информации нет, то что её скрывают и в Израиле, и в России и в других странах, легло ещё одним камешком в мою совсем не конспирологическую гипотезу.

Следующим камешком была известная статистика.

В Израиле есть районы заселённые особо религиозным населением.

Там прививок не делает почти никто. И на объявленный режим изоляции там наплевали, ходят в синагоги, а когда синагоги закрыты, молятся табунами на улицах.

Наше правительство уверяет, что с заражением COVID-19 в этих районах полная катастрофа.

Однако, катастрофы со смертностью там нет.

Гипотеза.

Моя гипотеза не претендует на истину в последней инстанции. Это не теория. Это гипотеза которая имеет под собой, кроме самой биологии, выше перечисленные основания.

Что же происходит с вирусом в организме человека?

Предположим, в не привитый организм попал один вирус. Организм его не идентифицировал с теми наборами, против которых у него есть антитела. В перечне полезных, этот вирус организм тоже не нашёл. Организм начинает выработку антител, против этого вируса.

Чтобы понять что быстрее, выработка антител или размножение вируса, нужно знать какая масса вируса попала в организм сразу.

Но если вам этим большим количеством слюны с вирусом не плюнули в еду, антитела вырабатываются быстрее. Болезнь может протекать в лёгкой форме или бессимптомно. Это зависит и от иммунной системы организма и от попавшего в организм количества вирусов.

А что происходит, когда организм привит от похожего на COVID-19 вируса?

Организм может обознаться. Анализ РНК вируса может проходить по участку, который повторяет вирус, против которого в организме есть антитела.

Организм не беспокоится и иммунная система вообще не включается. У неё ведь всё есть.

Проходит время и организм замечает, что антитела на вирус не действуют, а вирусов миллионы.

Тогда организм переходит к последней мере иммунной защиты, чтобы остановить размножение вируса. Организм убивает клетки заражённые этим вирусом. А вирус уже везде.

Организм сам превращает свои лёгкие в труху.

Наступает смерть.

Почему же соответствующие инстанции не дают ответа?

Они боятся, что их ответ нальёт сильно много воды на мельницу антипрививочников.