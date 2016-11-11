Чтобы вставал!

Сегодня 11 ноября 2016 года, и все новостные телеканалы, которые можно найти в интернете, говорят о Дональде Трампе и его избрании президентом США.Говорят о нём, что попало. Спорят, ругаются. Выполнит ли трамп свои предвыборные обещания? Например, перенести посольство США в Иерусалим и признать Крым российским? А может система власти в США ему не даст?Мне кажется, что не говорят главного. Говорят, конечно, но только вскользь, фокусируя внимание слушателя на второстепенных вопросах.Меня же в меньшей степени интересует не то, что будет, не то что Трамп сможет, а то, что уже произошло.А произошло следующее:Референдум в Голландии об ассоциации с Украиной;Референдум в Британии о выходе из Евросоюза:Победа кандидата в президенты США, провозгласившего неприятие глобализма.

Произошло неприятие большинством, идей глобализма и первенстве меньшинств.

Меньшинствами легче управлять. Любое меньшинство при необходимости можно заткнуть. И бюрократия всех стран, оставляя атрибуты демократии, разделяет населения своих стран на меньшинства и создаёт напряжения между меньшинствами.

Любые меньшинства, культивируются.

Демократия умерла. Возникла новая форма фашизма, скрывающая свой гнусный лик, под маской демократических процедур.

Оказалось, нет. Большинство еще способно противостоять этой глобальной фашисткой империи бюрократии.

Конечно, важно, что будет делать Трамп, но куда важнее то, что провозглашённые им ценности, победили. Победили несмотря на всё стремление бюрократии смешать человека их провозгласившего с дерьмом.

Трампа обвинили в сексизме.

Ну и что. В ханжестве его ведь не обвиняли? А как говорит в романе Булгакова Воланд: «Что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих».

Трамп не избегал, и запись где он об этом рассказывал, бюрократия сделала обвинительным документом.

Что сделал Трамп во время своего первого выступления, как избранный кандидат?

Он прошелся по сцене, поцеловал ВСЕХ дам, а мужчинам пожал руку.

Не наоборот, не просто всем пожал руку или всех поцеловал, а именно так.

Так, потому что любому нормальному мужику ясно, что женщины нужны, что бы вставал.

Так заложено природой. Это правильно и хорошо. Никакого порока в этом нет.

Конечно, бюрократии удобней управлять психологическими кастратами и лоботамированными особями.

Так что же произошло? А произошло, с избранием Трампа, что я, за одну ночь, перестал ненавидеть США, перестал желать им исчезнуть, а пожелал им успеха в их делах, за счет того, чтобы они делали себе хорошо, но не за счет того, чтобы другим делать плохо.

Говорят, Трамп не любит паразитизма. Трамп хочет заставить США работать и процветать. И я желаю США процветания. Именно такого процветания. Я благодарен Трампу уже за то, что он дал нам надежду справиться и со своей бюрократией. Хотя, на мой взгляд, с бюрократией Израиля можно справиться только одним путём. Нужно собрать всех бюрократов на их бюрократический съезд и бросить сверху большую, большую бомбу.

Бюрократы, глобалисты, фашиствующие либералы, нам не нужны.

Нам нужна свобода и женщины.

Вы спросите: «Зачем женщины?».

А чтобы вставал!



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P.S.Утром избрания Трампа, упали все мировые биржи. И только на израильской бирже всё поднялось.