Чтобы не было СПИД, Эболы и короновирусов.

Рано или поздно человечеству придётся принять те решения, которые я предложу ниже. Вопрос в цене. Поздно дороже. И дороже не в деньгах, а в человеческих жизнях. И возможно именно в вашей жизни и жизни самых дорогих Вам людей, уважаемый читатель, это сейчас читающий.Нужно под страхом неминуемой смертной казни, запретить любые контакты фармацевтических институтов создающих лекарства и фармацевтических компаний их производящих. Патенты на любые продукты созданные фармацевтическими институтами, должны принадлежать международной организации, которая обязана будет продать патент на производство этих лекарств, любой фармацевтической компании по фиксированной цене, которая будет передана фармацевтическому институту это средство создавшему. Цена должна устанавливаться из расчёта того, чтобы как минимум не менее десяти таких патентов были проданы фармацевтическим компаниям различных стран.

Причины? А вы представьте полицию, которая будет ведать выдачей кредитов и изыманием задолженности по этим кредитам.

Решение второе:

Организация лаборатории по изучению различных вирусов или бактерий, может быть исключительно в рамках международного сотрудничества, с допуском в такую лабораторию или институт, всех заинтересованных сторон.

В противном случае, государство организовавшее такую лабораторию, рассматривается любым государством, как государство применяющее против него бактериологическое или вирусологическое оружие. Такое государство не должно нести международной ответственности за военные действия против государства агрессора и его политических и экономических организаций, вплоть до ядерного удара по территории на которой находятся не международные бактериологические и вирусологические исследовательские организации.

Если вы знаете другие решения, напишите. А если нет, то у меня нет © Copyright на эти предложения, попытайтесь передать их другим. Нужно, чтобы они дошли к тем, кто способен принять такие решения.

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