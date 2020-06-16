Четвёртый раздел Польши.

США выводят войска из Германии. И что?

Я думаю, что Россия может предложить Германии и Франции, тройственный военный союз, в рамках европейской безопасности предложенной Макроном.

В рамках этого союза, Россия могла бы заменить вышедших из Германии солдат США своими солдатами, и создать небольшую базу во Франции предложив в рамках обмена и укрепления доверия разместить военные базы Франции и Германии в России.

Думаю, это помогло бы Трампу в тяжёлый момент для США сэкономить немножко триллионов.

Если бы этот союз организовался, можно было бы пригласить в этот союз Австро-Венгрию, сейчас эта империя постепенно восстанавливается.

Тогда вполне можно было, как некогда при матушке Екатерине II, решить польский вопрос.



Раз уж хельсинкский договор о признании послевоенных границ почил в бозе, нужно решить наболевшие вопросы границ.

Думаю, Германия не будет против возвращения исконно немецкого города Данцига?

И тогда газопроводы не нужно будет тянуть по морю.

© Copyright: Ростовцев Сергей, 2020

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